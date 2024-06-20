С начала суток произошло 128 боевых столкновений. На покровском направлении продолжаются 19 российских атак, - Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления. С начала суток произошло 128 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

В течение суток противник наносил по территории Украины два ракетных удара с применением десяти ракет. Кроме того, нанес 36 авиаударов 50 КАБами и задействовал 373 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 2634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, Липцев и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешными.

По имеющейся на данный момент информации, уничтожены вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашина и две артсистемы оккупантов были повреждены.

16 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Песчаное подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий противника. Ситуация напряженная. Неподалеку Стельмаховки продолжается бой.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 530 920 человек (+1170 за сутки), 7987 танков, 14 052 артсистемы, 15 337 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за день российские войска шесть раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах Невского и Серебрянского леса. В настоящее время продолжаются три боестолкновения вблизи Грековки и Невского.

Похожая ситуация также на Торецком направлении, где оккупанты семь раз атаковали вблизи Шумов, Торецка и Нью-Йорка. Четыре боестолкновения завершились, боевые действия продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия - всего совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отразили, еще 19 боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 13 безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Парасковиевка и Константиновка.

Смотрите также: Уничтоженный российскими обстрелами Волчанск на Харьковщине. ВИДЕО

Обстановка на юге

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережье Днепра. Все шесть атак российских оккупантов потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и его технике.