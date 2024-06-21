Украина в Совбезе ООН: Киев начал расследовать российские кибератаки как военные преступления

Правоохранительные органы Украины начали расследовать и преследовать кибератаки со стороны России как военные преступления.

Об этом заявила на дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Украины при этой организации Кристина Гайовишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина столкнулась с российской агрессией, в том числе, и в киберпространстве, - рассказала она. - С начала войны российские кибератаки становятся все более изощренными и нацеленными на правительственные и силовые структуры, бизнес и финансовые учреждения".

По словам дипломата, московские киберпреступники осуществляют фишинговые атаки, кибершпионаж, атакуют объекты критической инфраструктуры, а также распространяют дезинформацию и пропаганду.

Украина активно сотрудничает с международными партнерами "для развития эффективного киберпотенциала" и реализации права на самооборону в киберпространстве, отметила она.

"Кроме того, Украина начала расследовать и преследовать кибератаки как военные преступления", - указала Гайовишин.

Она подчеркнула, что в ООН было подтверждено: международное право, включая Устав Организации, применяется в киберпространстве - так же, как и в других сферах. В этом контексте украинский дипломат напомнила, что недавно российская кибершпионская группа APT28 осуществила кибератаки против ряда стран-членов ЕС.

"Поэтому все государственные субъекты, которые действуют вопреки согласованным правилам, должны быть привлечены к ответственности", - резюмировала заместитель постоянного представителя Украины при ООН.