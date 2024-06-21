Украина в Совбезе ООН: Киев начал расследовать российские кибератаки как военные преступления
Правоохранительные органы Украины начали расследовать и преследовать кибератаки со стороны России как военные преступления.
Об этом заявила на дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Украины при этой организации Кристина Гайовишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Украина столкнулась с российской агрессией, в том числе, и в киберпространстве, - рассказала она. - С начала войны российские кибератаки становятся все более изощренными и нацеленными на правительственные и силовые структуры, бизнес и финансовые учреждения".
По словам дипломата, московские киберпреступники осуществляют фишинговые атаки, кибершпионаж, атакуют объекты критической инфраструктуры, а также распространяют дезинформацию и пропаганду.
Украина активно сотрудничает с международными партнерами "для развития эффективного киберпотенциала" и реализации права на самооборону в киберпространстве, отметила она.
"Кроме того, Украина начала расследовать и преследовать кибератаки как военные преступления", - указала Гайовишин.
Она подчеркнула, что в ООН было подтверждено: международное право, включая Устав Организации, применяется в киберпространстве - так же, как и в других сферах. В этом контексте украинский дипломат напомнила, что недавно российская кибершпионская группа APT28 осуществила кибератаки против ряда стран-членов ЕС.
"Поэтому все государственные субъекты, которые действуют вопреки согласованным правилам, должны быть привлечены к ответственности", - резюмировала заместитель постоянного представителя Украины при ООН.
Росія очолила світовий рейтинг кіберзлочинності. У першому в історії рейтингу кіберзлочинності за Росією слідують Україна, Китай, США та Нігерія, повідомили в Оксфордському університеті з посиланням на дослідження, проведене протягом останніх трьох років.
Адміністрація президента Джо Байдена ввела заборону на продаж антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" в США через нібито загрозу національній безпеці. "Росія продемонструвала, що вона має можливості і, більше того, намір використовувати російські компанії, такі як Kaspersky, для збору та використання особистої інформації американців як зброї", - йдеться у заяві міністра торгівлі США Джини Раймондо.
За її словами, доступ програмного забезпечення Kaspersky до комп'ютерних систем може призвести до крадіжки конфіденційної інформації або встановлення шкідливого програмного забезпечення. Вона зазначила, що тим, хто продовжує користуватися продуктами "Лабораторії Касперського", штрафи не загрожує, але закликала американців припинити використовувати програмне забезпечення російської компанії.
Програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" викликає занепокоєння у влади США як мінімум з 2017 року - вони підозрюють компанію у зв'язках з російськими спецслужбами. За словами офіційних осіб США, російський уряд має повний доступ до систем компанії і, отже, до даних усіх її клієнтів.