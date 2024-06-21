УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини
735 6

Україна в Радбезі ООН: Київ почав розслідувати російські кібератаки як воєнні злочини

Заступниця постійного представника України при цій організації Христина Гайовишин

Правоохоронні органи України почали розслідувати та переслідувати кібератаки з боку Росії як воєнні злочини.

Про це заявила на дебатах високого рівня в Раді Безпеки ООН заступниця постійного представника України при цій організації Христина Гайовишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна стикнулася з російською агресією, зокрема й у кіберпросторі, – розповіла вона. – Від початку війни російські кібератаки стають дедалі більш витонченими й націленими на урядові й силові структури, бізнес та фінансові установи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські кібератаки стають "більш агресивними", - Microsoft

За словами дипломатки, московські кіберзлочинці здійснюють фішингові атаки, кібершпигунство, атакують об'єкти критичної інфраструктури, а також поширюють дезінформацію та пропаганду.

Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами "для розбудови ефективного кіберпотенціалу" й реалізації права на самооборону в кіберпросторі, зазначила вона.

"Крім того, Україна почала розслідувати та переслідувати кібератаки як воєнні злочини", – вказала Гайовишин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МКС розслідує кібератаки на Україну як воєнні злочини, - Reuters

Вона наголосила, що в ООН було підтверджено: міжнародне право, включаючи Статут Організації, застосовується в кіберпросторі – так само, як і в інших сферах. У цьому контексті українська дипломатка нагадала, що нещодавно російська кібершпигунська група APT28 здійснила кібератаки проти низки країн-членів ЄС.

"Тому всі державні суб'єкти, які діють всупереч узгодженим правилам, мають бути притягнуті до відповідальності", – резюмувала заступниця постійного представника України при ООН.

Автор: 

кіберзлочин (814) Радбез ООН (885) воєнні злочини (1923) кібератака (430)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
DW

Росія очолила світовий рейтинг кіберзлочинності. У першому в історії рейтингу кіберзлочинності за Росією слідують Україна, Китай, США та Нігерія, повідомили в Оксфордському університеті з посиланням на дослідження, проведене протягом останніх трьох років.
показати весь коментар
21.06.2024 02:01 Відповісти
У підсумку Росія, яка опинилася на першому місці, отримала 58,39 бала, Україна - 36,44 бала, Китай - 27,86 бала, США - 25,01 бала, Нігерія - 21,28 бала. До першої десятки осередків глобальної кіберзлочинності також увійшли Румунія (14,83 бала), Північна Корея (10,61 бала), Велика Британія (9,01 бала), Бразилія (8,93 бала) та Індія (6,13 бала). Місця з 11-го по 20-е місця зайняли відповідно Іран, Білорусь, Гана, Південна Африка, Молдова, Ізраїль, Польща, Німеччина, Нідерланди та Латвія.
показати весь коментар
21.06.2024 02:02 Відповісти
При цьому були використані оцінки 92 провідних експертів у сфері кіберзлочинності з усього світу. Їм було запропоновано визначити найбільш значущі джерела п'яти основних видів кіберзлочинності та оцінити країни за результатами кібератак та професіоналізмом і технічними можливостями хакерів, які в них діють.
показати весь коментар
21.06.2024 02:04 Відповісти
Та вже пора закінчувати! А не починати.
показати весь коментар
21.06.2024 09:29 Відповісти
DW

Адміністрація президента Джо Байдена ввела заборону на продаж антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" в США через нібито загрозу національній безпеці. "Росія продемонструвала, що вона має можливості і, більше того, намір використовувати російські компанії, такі як Kaspersky, для збору та використання особистої інформації американців як зброї", - йдеться у заяві міністра торгівлі США Джини Раймондо.

За її словами, доступ програмного забезпечення Kaspersky до комп'ютерних систем може призвести до крадіжки конфіденційної інформації або встановлення шкідливого програмного забезпечення. Вона зазначила, що тим, хто продовжує користуватися продуктами "Лабораторії Касперського", штрафи не загрожує, але закликала американців припинити використовувати програмне забезпечення російської компанії.

Програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" викликає занепокоєння у влади США як мінімум з 2017 року - вони підозрюють компанію у зв'язках з російськими спецслужбами. За словами офіційних осіб США, російський уряд має повний доступ до систем компанії і, отже, до даних усіх її клієнтів.
показати весь коментар
21.06.2024 09:05 Відповісти
100%! Касперський завжди працював на КГБ.
показати весь коментар
21.06.2024 09:30 Відповісти
 
 