Україна в Радбезі ООН: Київ почав розслідувати російські кібератаки як воєнні злочини
Правоохоронні органи України почали розслідувати та переслідувати кібератаки з боку Росії як воєнні злочини.
Про це заявила на дебатах високого рівня в Раді Безпеки ООН заступниця постійного представника України при цій організації Христина Гайовишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Україна стикнулася з російською агресією, зокрема й у кіберпросторі, – розповіла вона. – Від початку війни російські кібератаки стають дедалі більш витонченими й націленими на урядові й силові структури, бізнес та фінансові установи".
За словами дипломатки, московські кіберзлочинці здійснюють фішингові атаки, кібершпигунство, атакують об'єкти критичної інфраструктури, а також поширюють дезінформацію та пропаганду.
Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами "для розбудови ефективного кіберпотенціалу" й реалізації права на самооборону в кіберпросторі, зазначила вона.
"Крім того, Україна почала розслідувати та переслідувати кібератаки як воєнні злочини", – вказала Гайовишин.
Вона наголосила, що в ООН було підтверджено: міжнародне право, включаючи Статут Організації, застосовується в кіберпросторі – так само, як і в інших сферах. У цьому контексті українська дипломатка нагадала, що нещодавно російська кібершпигунська група APT28 здійснила кібератаки проти низки країн-членів ЄС.
"Тому всі державні суб'єкти, які діють всупереч узгодженим правилам, мають бути притягнуті до відповідальності", – резюмувала заступниця постійного представника України при ООН.
