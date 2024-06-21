Южная Корея совершит "очень большую ошибку", если предоставит оружие Украине, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал планы Южной Кореи по поставке оружия Украине, назвав это "очень большой ошибкой".
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.
"Южной Корее не о чем беспокоиться, потому что наша военная помощь по договору, который мы подписали, возникает только в том случае, если будет совершена агрессия против одного из подписантов. Насколько мне известно, Южная Корея не планирует агрессии против КНДР", - сказал диктатор.
В то же время президент страны-оккупанта заявил, что поставка оружия Украине от Южной Кореи была бы "очень большой ошибкой".
"Что касается поставки летального оружия (Южной Кореей. - Ред.) в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея пересмотрит вопрос поставок оружия в Украину. Это произошло после того, как РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
По данным южнокорейских СМИ, Украине могут поставить системы ПВО.
Таоі коментарі залиш для кабаеаой!
ПОМИЛКА ПРИРОДИ говорить про якісь помилки?!
Рішення про передачу систем ППО Україні Південною Кореєю - це пряма реакція на укладення воєнного договору між "******" та "бойовим хом"яком" Піденнокорейці зрозуміли, що наша війна стає і їхньою війною І тому пішли на пряму співпрацю з нами ...