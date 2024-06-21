Южная Корея совершит "очень большую ошибку", если предоставит оружие Украине, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал планы Южной Кореи по поставке оружия Украине, назвав это "очень большой ошибкой".

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

"Южной Корее не о чем беспокоиться, потому что наша военная помощь по договору, который мы подписали, возникает только в том случае, если будет совершена агрессия против одного из подписантов. Насколько мне известно, Южная Корея не планирует агрессии против КНДР", - сказал диктатор.

В то же время президент страны-оккупанта заявил, что поставка оружия Украине от Южной Кореи была бы "очень большой ошибкой".

"Что касается поставки летального оружия (Южной Кореей. - Ред.) в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея пересмотрит вопрос поставок оружия в Украину. Это произошло после того, как РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

По данным южнокорейских СМИ, Украине могут поставить системы ПВО.

