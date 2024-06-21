УКР
Південна Корея зробить "дуже велику помилку", якщо надасть зброю Україні, - Путін

Путін звернувся до Південної Кореї, які планує поередати Україні зброю

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував плани Південної Кореї щодо поставки зброї Україні, назвавши це "дуже великою помилкою".

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

"Південній Кореї немає про що турбуватися, тому що наша військова допомога за договором, який ми підписали, виникає тільки в тому випадку, якщо буде здійснена агресія проти одного з підписантів. Наскільки мені відомо, Південна Корея не планує агресії проти КНДР", - сказав диктатор.

Водночас президент країни-окупанта заявив, що поставка зброї Україні від Південної Кореї була б "дуже великою помилкою".

"Що стосується постачання летальної зброї (Південною Кореєю. - Ред.) в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж будемо приймати відповідні рішення, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву Південної Кореї", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Південна Корея перегляне питання постачання зброї в Україну. Це сталося після того, як РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

За даними південнокорейських ЗМІ, Україні можуть поставити системи ППО.

Читайте: РФ не виведе війська з України задля переговорів, - Путін

путін володимир (24566) Південна Корея (472)
+36
І шо ти зробиш, старий плешивий бздун на лабутенах серущій у валізу?
показати весь коментар
21.06.2024 09:30 Відповісти
+22
Росія вже зробила велику помилку коли напала на Україну. Вона напала на весь цивілізований світ і дуже пошкодує.
показати весь коментар
21.06.2024 09:32 Відповісти
+16
***** йде ***** перманентно
показати весь коментар
21.06.2024 09:32 Відповісти
Наприклад, розв'яже брудними руками пухлого Ина ще одну війну.
показати весь коментар
21.06.2024 09:36 Відповісти
І отримає удар "Томагавками" по члєнінграду))
показати весь коментар
21.06.2024 09:51 Відповісти
І 3,14#д@ пухляшу буде невідворотною
показати весь коментар
21.06.2024 09:52 Відповісти
Ину вона не нужна, он жить хочет, и хорошо жить. А ху...ло можете только денег подкидивать и выслушивать о поддержке с долей в кармане от кима
показати весь коментар
21.06.2024 09:55 Відповісти
рухляк такій дурник? Воно розумніше за ВСЮ верхівку Московії і чудово бачить як всрався кабаєв та його Параша.
показати весь коментар
21.06.2024 13:16 Відповісти
Невже кацапи введуть санкції і перестануть у них танкери купувати й орендувати та перейдуть на свої? Це буде потужно
показати весь коментар
21.06.2024 10:51 Відповісти
А кого ще турбує маячня якогось куйла ...
показати весь коментар
21.06.2024 09:30 Відповісти
Кабаеву, хотелось бы жить не в бункере, и чтобы чемоданы чаще меняли
показати весь коментар
21.06.2024 09:58 Відповісти
"Вяличие" в дупі дуже свербіло ...
показати весь коментар
21.06.2024 12:33 Відповісти
Обісранець ще живе в світі де є "втарая армія міра".
показати весь коментар
21.06.2024 09:32 Відповісти
Нова коричнева лінія? Хоча правильно боїться, арсенали у Південної Кореї величезні і зброя там ********
показати весь коментар
21.06.2024 09:32 Відповісти
ПНХ , гліст!

Таоі коментарі залиш для кабаеаой!
показати весь коментар
21.06.2024 09:33 Відповісти
Ей бабло надо, а не комментарии
показати весь коментар
21.06.2024 09:52 Відповісти
"...зробить "дуже велику помилку" Джерело:

ПОМИЛКА ПРИРОДИ говорить про якісь помилки?!
показати весь коментар
21.06.2024 09:38 Відповісти
ага, мстя за те шо парашників, точно, з ****** включно, вигнали й запустили тільки після пончика, буде жєстокой! )) набере з жовтого чемоданчика ярёних "кнопок" повний рот й буде плюватись наліво та направо ))
показати весь коментар
21.06.2024 09:45 Відповісти
Великий мрійник зі ху..достану ху...ло. Пройшов період коли думали, що ти щось значіш, та до твоєї думки прислуховувались.
показати весь коментар
21.06.2024 09:51 Відповісти
"Вовка" відчув , що та "палиця", якою він погрожує Україні, поволі перекочовує в українські руки - і "заочкував"...
Рішення про передачу систем ППО Україні Південною Кореєю - це пряма реакція на укладення воєнного договору між "******" та "бойовим хом"яком" Піденнокорейці зрозуміли, що наша війна стає і їхньою війною І тому пішли на пряму співпрацю з нами ...
показати весь коментар
21.06.2024 09:53 Відповісти
Ти,****, сам "дуже велика помилка". Куда донати на кіллера?
показати весь коментар
21.06.2024 09:57 Відповісти
Тю... не знае куди.. У кремль.
показати весь коментар
21.06.2024 10:17 Відповісти
Надеюсь без виз с росссиюшкой Южная Корея отменит .
показати весь коментар
21.06.2024 09:58 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 09:58 Відповісти
Пыня, слиняй и не отсвечивай, твоя песенка спета. сдохни.
показати весь коментар
21.06.2024 10:16 Відповісти
💀👍
показати весь коментар
21.06.2024 12:40 Відповісти
куйло воно і в Африці куйло .Сама ВЕЛИКА ПОМИЛКА КУЙЛА- ВИКОРИСТАТИ ЗБРОЮ ПРОТИ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ ,ВБИВАТИ НАРОД УКРАЇНИ І РОЗКАЗУВАТИ ПРО ПОМИЛКИ У ВИКОРИСТАННІ ЗБРОЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ,КОТРУ ВІН КУПЛЯЄ В ТОМУ ЧИСЛІ В КИТАЇ,КНДР, ІРАКУ,СІРІЇ .ГОСПОДИ ВЧИНИ ТАК, ЩОБ ЦЕЙ КРОВОЖАДНИЙ РАШИСТСЬКИЙ НЕЛЮД, КУСКОМ ВЛАСНОЇ БРЕХНІ ВДАВИВСЯ..
показати весь коментар
21.06.2024 10:19 Відповісти
США, Німеччина, Іиалія, Франція та ще низка країн цю помилку вже зробили. Реакція була дуже "потужною". Настільки "потужною", що після стінгерів та джевелінів на початку війни ми вже отримуємо F-16
показати весь коментар
21.06.2024 10:19 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 10:25 Відповісти
Аж страшно)Вони нададуть зброю,аби нівелювати договір ***** з північчю.
показати весь коментар
21.06.2024 10:31 Відповісти
виїби себе в сраку
показати весь коментар
21.06.2024 10:48 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 11:07 Відповісти
Тепер ***** буде лякати Південну Корею війною з КНДР, вимагаючи, щоб вона не поставляла нам зброю.
показати весь коментар
21.06.2024 11:22 Відповісти
А то что??Вернет взад просроченные снаряды Пончику??? Вот дебиляка стара
показати весь коментар
21.06.2024 11:26 Відповісти
Головний підар кацапії продовжує стращати цивілізований світ.
показати весь коментар
21.06.2024 11:28 Відповісти
***** просто відверто погрожує всім країнам, крім поки що Сполучених Штатів
показати весь коментар
21.06.2024 11:41 Відповісти
Знову «коричневі лінії». Навіть самі обачливі країни зрозуміли що слова ліліпутіна лише дешевий блеф
показати весь коментар
21.06.2024 12:16 Відповісти
Корейці аж злякались: що воно меле, може зовсім того ? Кличте санітарів !
показати весь коментар
21.06.2024 15:20 Відповісти
 
 