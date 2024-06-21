Південна Корея зробить "дуже велику помилку", якщо надасть зброю Україні, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував плани Південної Кореї щодо поставки зброї Україні, назвавши це "дуже великою помилкою".

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

"Південній Кореї немає про що турбуватися, тому що наша військова допомога за договором, який ми підписали, виникає тільки в тому випадку, якщо буде здійснена агресія проти одного з підписантів. Наскільки мені відомо, Південна Корея не планує агресії проти КНДР", - сказав диктатор.

Водночас президент країни-окупанта заявив, що поставка зброї Україні від Південної Кореї була б "дуже великою помилкою".

"Що стосується постачання летальної зброї (Південною Кореєю. - Ред.) в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж будемо приймати відповідні рішення, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву Південної Кореї", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Південна Корея перегляне питання постачання зброї в Україну. Це сталося після того, як РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

За даними південнокорейських ЗМІ, Україні можуть поставити системи ППО.

