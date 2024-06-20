7 989 21
Південна Корея може передати Україні системи ППО, - Yonhap
Південна Корея може переглянути своє рішення щодо передачі озброєння Україні та надати системи ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap News Agency.
Радник з питань національної безпеки Чан Хо Джин заявив, що Корея перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.
"Конкретні заходи будуть оголошені пізніше, і буде цікаво подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь", - сказав він.
Джерела видання повідомили, що у переліку озброєння можуть бути системи ППО, які так потребує Україна.
Тоже самое и с куйлом.
«Південна Корея не заявила що передасть Україні системи ППО.»
«Південна Корея не заявила що непередасть Україні системи ППО.»