7 989 21

Південна Корея може передати Україні системи ППО, - Yonhap

Південна Корея може передати Україні системи ППО

Південна Корея може переглянути своє рішення щодо передачі озброєння Україні та надати системи ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap News Agency.

Радник з питань національної безпеки Чан Хо Джин заявив, що Корея перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

"Конкретні заходи будуть оголошені пізніше, і буде цікаво подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь", - сказав він.

Джерела видання повідомили, що у переліку озброєння можуть бути системи ППО, які так потребує Україна.

Читайте: Румунія передасть Patriot Україні

Автор: 

ППО (3470) Південна Корея (472)
Топ коментарі
+15
Добрий результат візиту Хйла до Північної Кореї!
показати весь коментар
20.06.2024 16:04 Відповісти
+13
Епанутость сусіда прямо пропорційна ноу-хау в оборонній промисловості
показати весь коментар
20.06.2024 16:12 Відповісти
+7
Пд Корея одна з ******** мілітарі краін - в неі дуже багато віиськових няшок
показати весь коментар
20.06.2024 16:06 Відповісти
Нам би щось проти дронів-розвідників та ударних...
показати весь коментар
20.06.2024 16:00 Відповісти
нам проти всього підходить...
показати весь коментар
20.06.2024 16:23 Відповісти
гепард для цього
показати весь коментар
20.06.2024 16:27 Відповісти
Таких установок мало не буває.
показати весь коментар
20.06.2024 16:27 Відповісти
Добрий результат візиту Хйла до Північної Кореї!
показати весь коментар
20.06.2024 16:04 Відповісти
Это как в том анекдоте "я двадцать лет строил дома в наших селениях, но никто не называл меня Дункан-градостроитель, но стоило только один раз ******* осла..."

Тоже самое и с куйлом.
показати весь коментар
20.06.2024 16:10 Відповісти
Пд Корея одна з ******** мілітарі краін - в неі дуже багато віиськових няшок
показати весь коментар
20.06.2024 16:06 Відповісти
Епанутость сусіда прямо пропорційна ноу-хау в оборонній промисловості
показати весь коментар
20.06.2024 16:12 Відповісти
Я очікував щось подібне від південнокорейців у відповідь на обнімашки двох дебілів...
показати весь коментар
20.06.2024 16:07 Відповісти
Це багатоходівка карліка. Видно отримав фінанси від південно-корейських корпорацій. Технологіії і виробництво у Республіки Корея ресурси невичерпаеми. По великому могли б закритись по ПРО повністю ще і з запасом.
показати весь коментар
20.06.2024 16:26 Відповісти
Руманешти все-таки решили передать нам Петриот.
показати весь коментар
20.06.2024 16:26 Відповісти
дайте нам пару сотень ракет! сидіти в обороні - хибна тактика
показати весь коментар
20.06.2024 16:45 Відповісти
Це аналогічно за змістом:«Південна Корея може не передати Україні системи ППО.»
«Південна Корея не заявила що передасть Україні системи ППО.»
«Південна Корея не заявила що непередасть Україні системи ППО.»
показати весь коментар
20.06.2024 16:47 Відповісти
У корейців на зберіганні з 2021 року модернізовані Hawk PIP Фаза III 60 пускових установок. Хай віддадут нам, а ми тут утилізуємо по козлопиким.
показати весь коментар
20.06.2024 16:49 Відповісти
У корейців і свої версії Томагавків є непогані!
показати весь коментар
20.06.2024 16:59 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 17:39 Відповісти
Пуздро сидит как император---не отнять! Очевидно рыгорыча не взяли по одной всего причине---длинный долбодятел. Пуздро бы величие своё терял визуально на фоне председателя радгоспу. А шперик самое то.
показати весь коментар
20.06.2024 18:21 Відповісти
Південна Корея в технологічному плані то потуга серйозна .
показати весь коментар
20.06.2024 18:40 Відповісти
Правильна тактика,чим більше Ин буде продавати зброю рашці,тим легше буде *дихатись* Південній Кореї,і для цього вони створюють протидію раші.
показати весь коментар
20.06.2024 18:44 Відповісти
Куда зелені виродки дівають міліарди !? Невже неможна просто закупити ці системи??
показати весь коментар
21.06.2024 01:12 Відповісти
 
 