Один человек погиб и два получили ранения в результате атаки россиян на Воздвижовку в Запорожской области

Оккупанты обстреляли фугасными авиабомбами Воздвижовку в Запорожской области, в результате чего один человек погиб и два - получили ранения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне обстреляли фугасными авиабомбами Воздвижовскую общину и полностью уничтожили частный дом, в котором жили гражданские люди", - говорится в сообщении.

Как отмечается, погиб 32-летний мужчина. Кроме того, ранения получили 58-летняя женщина и 32-летний мужчина, они доставлены в больницу.

Напомним, утром 21 июня российские захватчики обстреляли Селидово Донецкой области, в результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения.