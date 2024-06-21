Один человек погиб и два получили ранения в результате атаки россиян на Воздвижовку в Запорожской области
Оккупанты обстреляли фугасными авиабомбами Воздвижовку в Запорожской области, в результате чего один человек погиб и два - получили ранения.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне обстреляли фугасными авиабомбами Воздвижовскую общину и полностью уничтожили частный дом, в котором жили гражданские люди", - говорится в сообщении.
Как отмечается, погиб 32-летний мужчина. Кроме того, ранения получили 58-летняя женщина и 32-летний мужчина, они доставлены в больницу.
Напомним, утром 21 июня российские захватчики обстреляли Селидово Донецкой области, в результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль