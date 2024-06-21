У НАТО будет военная миссия в Украине. Венгрии в ней не будет, - Орбан

НАТО намерено провести военную миссию в Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает местное СМИ Portfolio, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, у Венгрии есть соглашение с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Будапешт не будет участвовать в миссии Альянса в Украине.

Есть минимальная цель, которую мы можем достичь: у нас есть соглашение с генеральным секретарем НАТО. НАТО будет иметь военную миссию в Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать. Мы достигли соглашения не только с генеральным секретарем, который уходит, но и с генеральным секретарем НАТО, который приходит. Никто из НАТО не будет оказывать давление на Венгрию", - говорит Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31 из 32 стран НАТО хочет победить россиян, но это ошибка, - Орбан

Премьер Венгрии отметил, что российский диктатор Владимир Путин напал на Украину, нарушая все принципы международного права, и Запад видит в этом возможность ослабить Россию.

Он убежден, что Россию можно победить ценой сотен тысяч жизней, но вопрос заключается в том, станет ли Украина страной НАТО.

"Запад хочет победить, но я думаю, что это безнадежно. Даже если это удастся, цена будет настолько высока, что оно того не стоит. Сотни тысяч украинцев и россиян погибли, почти миллион детей остались без родителей или не могут работать. Целое поколение окажется в безвыходной ситуации", - добавил глава правительства Венгрии.

По данным издания, НАТО не готовится к военной миссии в Украине в прямом смысле этого слова, но военный альянс будет углублять сотрудничество между странами-членами в координации поддержки и обучения для Украины. Участие в таком сотрудничестве является добровольным и не накладывает на Венгрию никаких обязательств, поэтому Будапешту не нужны специальные гарантии, чтобы отказаться от участия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия для своего председательства в Совете ЕС выбрала лозунг, похожий на выражение, которое Трамп использует во время предвыборной кампании

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет блокировать их.