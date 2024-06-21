РУС
6 395 30

У НАТО будет военная миссия в Украине. Венгрии в ней не будет, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

НАТО намерено провести военную миссию в Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает местное СМИ Portfolio, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, у Венгрии есть соглашение с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Будапешт не будет участвовать в миссии Альянса в Украине.

Есть минимальная цель, которую мы можем достичь: у нас есть соглашение с генеральным секретарем НАТО. НАТО будет иметь военную миссию в Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать. Мы достигли соглашения не только с генеральным секретарем, который уходит, но и с генеральным секретарем НАТО, который приходит. Никто из НАТО не будет оказывать давление на Венгрию", - говорит Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что российский диктатор Владимир Путин напал на Украину, нарушая все принципы международного права, и Запад видит в этом возможность ослабить Россию.

Он убежден, что Россию можно победить ценой сотен тысяч жизней, но вопрос заключается в том, станет ли Украина страной НАТО.

"Запад хочет победить, но я думаю, что это безнадежно. Даже если это удастся, цена будет настолько высока, что оно того не стоит. Сотни тысяч украинцев и россиян погибли, почти миллион детей остались без родителей или не могут работать. Целое поколение окажется в безвыходной ситуации", - добавил глава правительства Венгрии.

По данным издания, НАТО не готовится к военной миссии в Украине в прямом смысле этого слова, но военный альянс будет углублять сотрудничество между странами-членами в координации поддержки и обучения для Украины. Участие в таком сотрудничестве является добровольным и не накладывает на Венгрию никаких обязательств, поэтому Будапешту не нужны специальные гарантии, чтобы отказаться от участия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет блокировать их.

+21
Філософ блть. Киньте його у вулик
21.06.2024 14:15 Ответить
21.06.2024 14:15 Ответить
+8
гавно кацапське
21.06.2024 14:26 Ответить
21.06.2024 14:26 Ответить
+7
У нас кацапських шпигунів хватає, так що угорські можуть поки що відпочивати
21.06.2024 14:21 Ответить
21.06.2024 14:21 Ответить
Комментировать
21.06.2024 14:12 Ответить
21.06.2024 14:12 Ответить
Філософ блть. Киньте його у вулик
показать весь комментарий
21.06.2024 14:15 Ответить
🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝
показать весь комментарий
21.06.2024 14:32 Ответить
А місія буде здійсненна чи не здійсненна? Якщо місія, то знову марнослів'я нам від НАТО. Має бути мета, а не місія.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:19 Ответить
Ця зачіска як у офіціянта з початку 20 століття.. і така ж поведінка
показать весь комментарий
21.06.2024 14:20 Ответить
У нас кацапських шпигунів хватає, так що угорські можуть поки що відпочивати
показать весь комментарий
21.06.2024 14:21 Ответить
Цікава позиція)
показать весь комментарий
21.06.2024 14:21 Ответить
Нах ви в Україні потрібні. Йдіть лизати ***** черевики потвори кінчені.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:25 Ответить
Є більш "насучне" питання: нах росагенти потрібні в НАТО?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:38 Ответить
гавно кацапське
показать весь комментарий
21.06.2024 14:26 Ответить
Як кажуть - баба з возу.....
показать весь комментарий
21.06.2024 14:28 Ответить
Та на .... ви на впали! Ще до себе кацапську базу запросіть! Для ,,захисту" від нато!
показать весь комментарий
21.06.2024 14:37 Ответить
Угорщина в НАТО - це як криве, п'яте колесо до воза.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:44 Ответить
Орбан! *****, чиє Закарпаття?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:46 Ответить
треба щоб і в Україні не лишилося жодного мадьяру с подвійним україно-угорським громадянством. Такий собі варінт "Чемодан, вокзал..." Або може воно й краще, що не буде ціх азіажопів?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:50 Ответить
2 ошибки НАТО: венгрия и сербия, словаки вроде-бы нормальные чуваки, просто президент - )(уйло-2.0
показать весь комментарий
21.06.2024 14:52 Ответить
Прем'єр, а так все вірно.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:00 Ответить
сербия никакого отношения к НАТО не имеет и иметь не будет.
показать весь комментарий
22.06.2024 03:51 Ответить
Та їди нах......
показать весь комментарий
21.06.2024 15:02 Ответить
Усі ханти мають свої манси...
показать весь комментарий
21.06.2024 15:05 Ответить
В ЄС і НАТО також
показать весь комментарий
21.06.2024 15:06 Ответить
Угорщини не буде? Ні, тільки не це...

показать весь комментарий
21.06.2024 15:25 Ответить
шматок козла.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:37 Ответить
Дебил, сказал бы что, пока не будет, то хл..ло поняло намек и ещё бабок подвалило
показать весь комментарий
21.06.2024 15:39 Ответить
Якщо хтось на мадярів нападе то НАТО їх захищати не буде-вони ж дистанціювалися
показать весь комментарий
21.06.2024 15:55 Ответить
Ссуть, щоб тут від душі не наваляли?
показать весь комментарий
21.06.2024 15:59 Ответить
так иди *****!ты *************** ***** УКРАИНЕ и в *** невпирался............................
показать весь комментарий
21.06.2024 16:02 Ответить
Орбан обіцяв хуьлу не брати участь у захисті України - за це хуьло обіцяв Орбану Карпати.
Орбан - звичайний шакал, який чекає на залишки здобичі великих хижаків
показать весь комментарий
21.06.2024 16:33 Ответить
Поступово, без якихось різких рухів, Угорщина перетворюється на Білорусь. Власне кажучи, якби вона не була пов'язана зобов'язаннями з ЄС і НАТО, можна навіть не сумніватися в тому, що там уже давно забули б 1956 рік і зробили б щось на зразок картини Рембрандта «Панянка вже лягли і просить». Воно і зрозуміло, адже товариш ***** зараз дуже схожий на товариша Гітлера, а як відомо правитель Угорщини Міклош Хорті, далекий попередник Віктора Орбана, дуже нерівно дихав до фюрера і тому тут виникли цілком очевидні паралелі. Вітя дивиться на ***** і ловить себе на думці «І чого я в тебе такий закоханий?», але знову ж таки - не хочеться розривати зв'язки з європейськими та євроатлантичними структурами. Треба ж десь харчуватися ...
показать весь комментарий
21.06.2024 16:53 Ответить
 
 