Последствия атаки дронов СБУ на нефтебазу в республике Адыгея 20 июня. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Появились спутниковые снимки последствий атаки дронов СБУ на нефтебазу "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в республике Адыгея. Украинские БПЛА ударили по НПЗ 20 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Отметим, что в ночь на 20 июня Силы обороны Украины дронами атаковали нефтебазу в поселке Энем.

На снимках со спутника видно, что в результате атаки было разрушено по меньшей мере одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами баки с топливом не пострадали.

Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщал о пожаре в результате атаки. По его словам, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские беспилотники атаковали четыре российских НПЗ, - Генштаб

Напомним, в ночь на 20 июня на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ произошел пожар после атаки дронов.

Также беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в 20 км к юго-западу от Краснодара.

Источники издания Цензор.НЕТ сообщили, что все это была операция СБУ.

Также читайте: Последствия атаки БПЛА на Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области. СПУТНИКОВОЕ ФОТО