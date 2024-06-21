Наслідки атаки дронів СБУ на нафтобазу в республіці Адигея 20 червня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів СБУ на нафтобазу "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в республіці Адигея. Українські БПЛА вдарили по НПЗ 20 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Зазначимо, що в ніч на 20 червня Сили оборони України дронами атакували нафтобазу у селищі Енем.

На знімках з супутника помітно, що внаслідок атаки було зруйновано щонайменше одну будівлю та пошкоджено ангар поряд з нею. Ймовірно, самі баки з паливом не постраждали.

Глава республіки Адигея Марат Кумпілов повідомляв про пожежу внаслідок атаки. За його словами, вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів.





Нагадаємо, у ніч на 20 червня на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області РФ сталася пожежа після атаки дронів.

Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.

Джерела видання Цензор.НЕТ повідомили, що все це була операція СБУ.

