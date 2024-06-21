УКР
Наслідки атаки дронів СБУ на нафтобазу в республіці Адигея 20 червня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Наслідки атаки на НПЗ у російській Адигеї 20 червня 2024 року

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів СБУ на нафтобазу "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в республіці Адигея. Українські БПЛА вдарили по НПЗ 20 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Зазначимо, що в ніч на 20 червня Сили оборони України дронами атакували нафтобазу у селищі Енем. 

На знімках з супутника помітно, що внаслідок атаки було зруйновано щонайменше одну будівлю та пошкоджено ангар поряд з нею. Ймовірно, самі баки з паливом не постраждали.

Глава республіки Адигея Марат Кумпілов повідомляв про пожежу внаслідок атаки. За його словами, вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів.

Наслідки атаки на НПЗ у російській Адигеї 20 червня 2024 року
Наслідки атаки на НПЗ у російській Адигеї 20 червня 2024 року

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські безпілотники атакували чотири російські НПЗ, – Генштаб

Нагадаємо, у ніч на 20 червня на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області РФ сталася пожежа після атаки дронів.

Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.

Джерела видання Цензор.НЕТ повідомили, що все це була операція СБУ.

Також читайте: Наслідки атаки БПЛА на Платонівську нафтобазу у Тамбовській області. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

+13
Цистерна - хєрня, будується швидко і недорого, з місцевої сталі.
Лупанули паливні насоси. А це обладнання все, як правило, закордонне, спеціальне, на АліЕкспресс так просто не купиш.
21.06.2024 16:24 Відповісти
+7
Бажано , щоби всі нафтобази на росії згоріли до тла ,
так як кацапи живуть від продажу нафти і газу , та спонсорують свою
армію 😡
21.06.2024 16:26 Відповісти
+6
По цистернах промазали. Але наступного разу...
21.06.2024 16:21 Відповісти
Треба повторити.
21.06.2024 16:21 Відповісти
По цистернах промазали. Але наступного разу...
21.06.2024 16:21 Відповісти
Цистерна - хєрня, будується швидко і недорого, з місцевої сталі.
Лупанули паливні насоси. А це обладнання все, як правило, закордонне, спеціальне, на АліЕкспресс так просто не купиш.
21.06.2024 16:24 Відповісти
Можна і на Алі - Експрес купити але - але якість тих насосів буде така собі ( ше десь 2010 роках читав чи чув шо кацапські нафтофики скаржилися на китайські бури - шо вони виходять з ладу набагато скоріше ніж західні ).
21.06.2024 17:07 Відповісти
Паливо - не хєрня
21.06.2024 18:29 Відповісти
Буде обладнання - нового нароблять. Сировини хоч сракою їж.
21.06.2024 18:52 Відповісти
А какие действительно результаты ?
21.06.2024 16:23 Відповісти
Контору та автоцистерну довбонули...
21.06.2024 16:28 Відповісти
Бажано , щоби всі нафтобази на росії згоріли до тла ,
так як кацапи живуть від продажу нафти і газу , та спонсорують свою
армію 😡
21.06.2024 16:26 Відповісти
Палати має вся Московія ,принаймні від Кенігсберга до Урала включно!!))
21.06.2024 16:28 Відповісти
Все это камаринные укусы без далекобойных ракет на 500-700км с боевой частью на 350-400кг. Безпилотник к сожалению не может сравнится с поражающей способностью ракеты.
21.06.2024 16:29 Відповісти
Буданга відзвітутвав вже про знищення нафтобази ?)
капець навіть 1 резервуаз не спалили
п.с. різниця між фото певно рік.
21.06.2024 16:51 Відповісти
Під час атаки українських дронів на Краснодарський край роssійська ППО збила свій гелікоптер - Z-паблики

У ніч на 21 червня в небі над Краснодарським краєм у районі Анапи роssійська установка ППО "Панцир" збила свій вертоліт "Ка-29".

В Анапі після "дружнього вогню" у "вічний політ" вирушив гелікоптер "Ка-29" із чотирма членами екіпажу.
21.06.2024 17:31 Відповісти
Хотілося б побачити знімки із "супутника притули" в якості притули, із фото притули із "супутника притули"!
21.06.2024 17:49 Відповісти
 
 