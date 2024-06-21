Россияне атаковали баллистикой Одесчину: Поврежден объект рекреационной инфраструктуры

Российские войска сегодня, 21 июня, ударили баллистикой по прибрежной зоне Одесской области.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате попадания поврежден объект рекреационной инфраструктуры. На месте возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Сообщается, что люди не пострадали.

