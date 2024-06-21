Россияне атаковали баллистикой Одесчину: Поврежден объект рекреационной инфраструктуры
Российские войска сегодня, 21 июня, ударили баллистикой по прибрежной зоне Одесской области.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате попадания поврежден объект рекреационной инфраструктуры. На месте возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
Сообщается, что люди не пострадали.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росіяни атакували балістикою