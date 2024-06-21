РУС
Новости
Рашисты выпустили баллистику в сторону Одесчины

Рашисти випустили балістику в бік Одещини

Российские оккупационные войска произвели пуск ракеты в сторону Одесчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал: "Балистика в нашем направлении!"

Читайте также: В результате вражеских обстрелов обесточены потребители в шести областях, - Минэнерго

обстрел (29050) Одесса (8009) Одесская область (3779)
Вже прилетіло нажаль
показать весь комментарий
21.06.2024 16:53 Ответить
 
 