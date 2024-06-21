Рашисты выпустили баллистику в сторону Одесчины
Российские оккупационные войска произвели пуск ракеты в сторону Одесчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
Мэр Одессы Геннадий Труханов написал: "Балистика в нашем направлении!"
