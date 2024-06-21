РУС
В результате вражеских обстрелов обесточены потребители в шести областях, - Минэнерго

Знеструмлення через обстріли

По состоянию на 21 июня из-за вражеских обстрелов обесточены потребители в шести областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Сообщается, что по технологическим причинам обесточены 2988 абонентов в Днепропетровской области.

В Донецкой области из-за непогоды и боевых действий за минувшие сутки обесточивались 44,1 тысячи абонентов в 37 населенных пунктах. Энергетики запитали 20,5 тысячи абонентов в 11 населенных пунктах. На утро из-за непогоды и боевых действий оставались без напряжения 144 населенных пункта, всего - 74,5 тысячи абонентов. Газовики восстановили газоснабжение 107 потребителям, которые отключались из-за обстрелов.

В Запорожье энергетики устранили ряд технологических нарушений, в частности - вызванных непогодой, и вернули свет 8640 потребителям. Также запитано 464 абонента, которые были обесточены из-за обстрелов. На утро из-за боевых действий оставался без напряжения 3731 потребитель. По технологическим причинам обесточена 1261 точка учета.

Читайте также: Минэнерго поручили регулярно проводить брифинги о состоянии энергосистемы, - Шмыгаль

В г. Белая Церковь Киевской области во время планового технического обслуживания внутридомового газопровода обнаружена утечка газа на вводном газопроводе. Для ее устранения отключены от газоснабжения 2 многоквартирных дома (всего 60 потребителей).

В одном из населенных пунктов Львовской области трактором поврежден газопровод. Остановлено газоснабжение двум домам - для 30 абонентов.

В Сумской области из-за непогоды на утро обесточены 4437 абонентов в 34 населенных пунктах. В целом остаются без напряжения 9356 точек учета в 115 населенных пунктах.

Из-за боевых действий остаются без напряжения 38,7 тысячи абонентов на Харьковщине.

Читайте: Обстрел электростанции на Донетчине 20 июня: погиб энергетик Константин Гусак, - Минэнерго

В г. Херсоне энергетики запитали 186 точек учета, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов. Однако повторные обстрелы привели к новым повреждениям воздушных линий. Остаются без света 4507 абонентов. В Херсонской области без электроснабжения на утро - 25,8 тысячи точек учета в 45 населенных пунктах.

На Черниговщине из-за непогоды на утро без электроснабжения - 948 абонентов в 8 населенных пунктах. В результате боевых действий остаются обесточенными 1763 абонента в 26 населенных пунктах.

Смотрите также: Украина получила партию спецтехники для возобновления энергетики от Германии. ФОТО

