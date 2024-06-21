Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено споживачів у шести областях, - Міненерго

Станом на 21 червня через ворожі обстріли знеструмлені споживачі у шести областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Повідомляється, що з технологічних причин знеструмлено 2988 абонентів у Дніпропетровській області.

У Донецькій області через негоду та бойові дії минулої доби знеструмлювалися 44,1 тисячі абонентів у 37 населених пунктах. Енергетики заживили 20,5 тисячі абонентів в 11 населених пунктах. На ранок через негоду та бойові дії залишалися без напруги 144 населені пункти, загалом - 74,5 тисячі абонентів. Газовики відновили газопостачання 107 споживачам, які відключалися через обстріли.

На Запоріжжі енергетики усунули низку технологічних порушень, зокрема спричинених негодою, та повернули світло 8640 споживачам. Також заживлено 464 абоненти, що були знеструмлені через обстріли. На ранок через бойові дії залишався без напруги 3731 споживач. З технологічних причин знеструмлено 1261 точку обліку.

У м. Біла Церква на Київщині під час планового технічного обслуговування внутрішньобудинкового газопроводу виявлено витік газу на ввідному газопроводі. Для його усунення відключено від газопостачання 2 багатоквартирні будинки (загалом 60 споживачів).

В одному з населених пунктів Львівської області трактором пошкоджено газопровід. Припинено газопостачання двом будинкам - для 30 абонентів.

У Сумській області через негоду на ранок знеструмлено 4437 абонентів у 34 населених пунктах. Загалом залишаються без напруги 9356 точок обліку у 115 населених пунктах.

Через бойові дії залишаються без напруги 38,7 тисячі абонентів на Харківщині.

У м. Херсон енергетики заживили 186 точок обліку, які знеструмлювалися через ворожі обстріли. Однак повторні обстріли призвели до нових пошкоджень повітряних ліній. Залишаються без світла 4507 абонентів. В Херсонській області без електропостачання на ранок - 25,8 тисячі точок обліку в 45 населених пунктах.

На Чернігівщині через негоду на ранок без електропостачання 948 абонентів у 8 населених пунктах. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1763 абоненти у 26 населених пунктах.

