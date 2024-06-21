УКР
Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено споживачів у шести областях, - Міненерго

Знеструмлення через обстріли

Станом на 21 червня через ворожі обстріли знеструмлені споживачі у шести областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Повідомляється, що з технологічних причин знеструмлено 2988 абонентів у Дніпропетровській області.

У Донецькій області через негоду та бойові дії минулої доби знеструмлювалися 44,1 тисячі абонентів у 37 населених пунктах. Енергетики заживили 20,5 тисячі абонентів в 11 населених пунктах. На ранок через негоду та бойові дії залишалися без напруги 144 населені пункти, загалом - 74,5 тисячі абонентів. Газовики відновили газопостачання 107 споживачам, які відключалися через обстріли.

На Запоріжжі енергетики усунули низку технологічних порушень, зокрема спричинених негодою, та повернули світло 8640 споживачам. Також заживлено 464 абоненти, що були знеструмлені через обстріли. На ранок через бойові дії залишався без напруги 3731 споживач. З технологічних причин знеструмлено 1261 точку обліку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала партію спецтехніки для відновлення енергетики від Німеччини. ФОТО

У м. Біла Церква на Київщині під час планового технічного обслуговування внутрішньобудинкового газопроводу виявлено витік газу на ввідному газопроводі. Для його усунення відключено від газопостачання 2 багатоквартирні будинки (загалом 60 споживачів).

В одному з населених пунктів Львівської області трактором пошкоджено газопровід. Припинено газопостачання двом будинкам - для 30 абонентів.

У Сумській області через негоду на ранок знеструмлено 4437 абонентів у 34 населених пунктах. Загалом залишаються без напруги 9356 точок обліку у 115 населених пунктах.

Через бойові дії залишаються без напруги 38,7 тисячі абонентів на Харківщині.

Також читайте: Державні шахти на Донеччині залишилися без світла через відсутність договору на постачання електроенергії

У м. Херсон енергетики заживили 186 точок обліку, які знеструмлювалися через ворожі обстріли. Однак повторні обстріли призвели до нових пошкоджень повітряних ліній. Залишаються без світла 4507 абонентів. В Херсонській області без електропостачання на ранок - 25,8 тисячі точок обліку в 45 населених пунктах.

На Чернігівщині через негоду на ранок без електропостачання 948 абонентів у 8 населених пунктах. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1763 абоненти у 26 населених пунктах.

Читайте: Росіяни атакували енергетичний об’єкт у центральному регіоні країни, є пошкодження

Автор: 

обстріл (30389) Міненерго (1446) знеструмлення (64)
+1
це прівид відключити електрику решті областей. За компанію
показати весь коментар
21.06.2024 15:53 Відповісти
+1
Я не захищаю укренерго, але ти думаєш, що електроенергію в балонах чи цистернах возять по областях? Енергосистема це дуже складне розгалудження ЛЕПів та трансформаторних станцій і підстанцій.
показати весь коментар
21.06.2024 16:08 Відповісти
Коментувати
то що ти зебіл давно відомо. немає що обговорювати з цуценям
показати весь коментар
21.06.2024 16:22 Відповісти
Перше, що я бачу, то дебіла який нічого не розуміє в енергетиці, а сидить і патякає як 80-річна бабця на лавочці біля під'їзду. Вона знає все, хто вінАвАт і шо с Єтім дЄлать
показати весь коментар
21.06.2024 16:24 Відповісти
тобто ти, дегенерате, стверджуеш, що знеструмлення окремої області чи кількох, ніяк не впливає на роботу АЕС. Що відключення споживачів залишається без наслідків для самої АЕС. Лихо у тому, що інші 80-річні бабусі, більш досвідченні ніж зебабуїни з укренерго та Ахметовської зграї. Ваша одна Безугла чого варта
показати весь коментар
21.06.2024 16:48 Відповісти
Ну ти дебіл, що з тобою говорити? Одне запитання, а як електроенергія потрапляє в ту чи іншу область в цистернах чи фурами возять чи як покійний Тесла робив експерименти передавати її бездротово?
показати весь коментар
21.06.2024 16:57 Відповісти
за ЛЕП чув, придурок?
Та мені твій рівень освіти не турбує. Головне пам'ятай, коли влада змінеться, у буцегарню потраплять всі хто спекулював електрикою та робив статки під час війни. Сподіваюсь що і про тебе незабудуть
показати весь коментар
21.06.2024 17:04 Відповісти
Баран, який сенс відключати одному і давати іншому? Кацап б'ють по ЛЕПах, тому приходиться перекидати навантаження на інші ЛЕПи, і коли на якийсь ЛЕП який приміром розрахований на одне навантаження, а його нагрузити більше ніж його спроможність він просто вийде з ладу, провода почнуть нагріватись і може лінія вийти з ладу. Тому і регулюють нагрузками по черзі вимикаючи той чи інший район споживання. Все залежить від того де вийшли з ладу ЛЕП чи трансформаторна підстанція чи станція.
показати весь коментар
21.06.2024 17:17 Відповісти
тобто в Україні перевиробництво електроенергії? Таке, що нема куди подіту ту електрику? Що змущені зупиняти АЕС? Тоді чому твої зелені підняли таріф на електрику? Тому що ви шахраї. Що доведено на всіх рівнях
показати весь коментар
21.06.2024 17:26 Відповісти
Ти взагалі розумієш що таке нагрузка? В мене є трохи часу проведу тобі лікбез. Тобі дали якусь ємність і шланг з водопровода і сказали наповнити її за 5 хвилин. Ти бачиш, що з таким тиском в трубі ти за 5 хвилин не наповниш цю бочку. Виникає питання як це зробити? Треба підняти тиск в трубі, щоб впоратись, а в тебе є можливість його підняти, а зробити ширший діаметр в трубі ти не можеш. От ти піднімаєш і піднімаєш тиск і можеш допідніматись шо лопне труба чи шланг. Це примітивно звичайно, але я це роблю щоб у тебе було якесь поняття.
показати весь коментар
21.06.2024 17:35 Відповісти
Влада змінеться?... В 2014-му змінилась і шо? Вумному наріду не сподобався Порошенко, бо його випадково зі страху вибрали, потім вумний нарід трохи очухався, взяв і вибрав те неподобство шо зараз....
показати весь коментар
21.06.2024 17:21 Відповісти
Чому досі в Донецьку, Луганську, Бєлгороді горять ліхтарі?
показати весь коментар
21.06.2024 16:17 Відповісти
Кацапи тепер б'ють по ЛЕПах. Зрозуміли, що Україна може імпортувати електроенергію.
показати весь коментар
21.06.2024 16:18 Відповісти
 
 