Рашисти випустили балістику в бік Одещини
Російські окупаційні війська здійснили пуск ракети в бік Одещини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
Мер Одеси Геннадій Труханов написав: "Балістика в нашому напрямку!".
