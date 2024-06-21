УКР
Новини
964

Рашисти випустили балістику в бік Одещини

Російські окупаційні війська здійснили пуск ракети в бік Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Мер Одеси Геннадій Труханов написав: "Балістика в нашому напрямку!".

Читайте: Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено споживачів у шести областях, - Міненерго

Автор: 

обстріл (30389) Одеса (5600) Одеська область (3442)
Коментувати
Вже прилетіло нажаль
показати весь коментар
21.06.2024 16:53 Відповісти
 
 