Росіяни атакували балістикою Одещину: Пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури

Російські війська сьогодні, 21 червня, вдарили балістикою по прибережній зоні Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Повідомляється, що люди не постраждали.

обстріл (30389) Одеська область (3442) балістичні ракети (464)
це все дуже жахливо..та кожного дня..
21.06.2024 18:24 Відповісти

Росіяни атакували балістикою


21.06.2024 18:45 Відповісти
 
 