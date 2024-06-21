Росіяни атакували балістикою Одещину: Пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури
Російські війська сьогодні, 21 червня, вдарили балістикою по прибережній зоні Одеської області.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
Повідомляється, що люди не постраждали.
