С начала суток произошло 99 боевых столкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 19:00 общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 99. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать на нескольких направлениях, на Покровском - особенно активно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении идут бои в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовка, Песчаное, Синьковка и Берестовое. Сейчас здесь продолжаются пять боестолкновений. Всего за день на Купянском направлении насчитывается уже 13 попыток оккупантов приблизиться к нашим позициям.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Невского, Серебрянского леса и Новосадового. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 10 боестолкновений.

На Торецком направлении продолжается три из пяти боестолкновений за сегодня. Враг применил КАБы по городу Торецк. По предварительной информации, на этом направлении с начала суток враг потерял 40 военнослужащих. Повреждена артустановка и один танк.

Горячее всего на Покровском направлении. Здесь произошла почти треть всех боестолкновений на фронте. В районах Воздвиженки, Новоалександровки и Сокола идут бои. Сейчас враг совершил 31 попытку улучшить свои позиции.

На Кураховском направлении продолжается два боестолкновения в районе Красногоровки.

На Новопавловском направлении ведутся бои в районах Водяного и Старомайорска.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении враг уже в третий раз за сегодня атаковал украинских защитников возле Крынок. Продолжается бой. Наши защитники держат занятые позиции.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Командование Вооруженных сил Украины принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки", - заверили в Генштабе.

