МИД Румынии: За время войны мы видели шесть инцидентов с российскими дронами на нашей территории

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Румынии зафиксировали шесть инцидентов с российскими дронами.

Об этом сказала глава МИД Румынии Луминица Одобеску в своем выступлении в Гудзоновском институте США в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы видим войну... Сейчас мы видели шесть инцидентов с российскими дронами на нашей территории", - заявила Одобеску, указывая на массированные обстрелы Россией портовой инфраструктуры в Одессе и на Дунае. Детали относительно этих инцидентов не уточняются.

Читайте также: Румыния передаст Patriot Украине

По ее словам, "война очень близко от Европы", и несмотря на то, что помощь Украине может влиять на инфляцию или цены на энергоресурсы, "реальность заключается в том, что мы должны помочь Украине победить в этой войне, потому что Россия там не остановится".

Однако, заявляет руководитель румынского внешнеполитического ведомства, помощь Украине - обязательная, но недостаточная составляющая защиты международного правопорядка в Черноморском регионе. Чиновница убеждена - если не наработать соответствующий региональный подход, через несколько лет все эти вызовы вернутся.

Страны-конкуренты Западного мира объединяются в поддержку агрессии России в Черноморском регионе, отметила Одобеску.

Читайте также: Румыния отказала в выдаче виз российской делегации на ПА ОБСЕ

"Все, кто сейчас бросает вызов международному порядку, одновременно действует в Черноморском регионе в поддержку российской агрессии. Иран поставляет дроны и технологии, Северная Корея - боеприпасы, все еще присутствуют китайские компании", - заявила чиновница.

Чтобы избежать повторения такого сценария в будущем, Одобеску призвала США более активно приобщаться к безопасности региона, в координации с причерноморскими странами и ЕС.

Угроза для Черноморского региона остается, пока Россия удерживает контроль над Крымом, считает аналитик Гудзоновского института Мэттью Бойз. Недавние успехи ВСУ в атаках против российского Черноморского флота, разблокирование зернового коридора, заставили обозревателей говорить о том, что Киев "побеждает в битве за Черное море", напоминает он в статье для National Interest.

Читайте также: Румыния из государственного бюджета профинансирует обучение украинских пилотов на F16

Бойз предостерегает, что пока Россия будет удерживать контроль над Крымом, успехи украинцев, хоть и стратегически важные, не вернут безопасность в Черноморском регионе до уровня перед 2014 годом.

Аналитик указывает на то, что России удалось значительно милитаризировать полуостров, а акватория заминирована. Хотя Россия уже не может перекрывать движение в больших частях моря, как она это делала до 2017 года, все же Москва контролирует значительную часть исключительной экономической зоны Румынии и Украины, часто глушит сигналы GPS для румынских и болгарских самолетов и кораблей. Бойз не видит пути к возвращению безопасности и мира в регион, пока Крым остается оккупирован Россией.