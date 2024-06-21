МЗС Румунії: За час війни ми бачили шість інцидентів з російськими дронами на нашій території

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Румунії зафіксували шість інцидентів з російськими дронами.

Про це сказала глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску у своєму виступі в Гудзонівському інституті США у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Ми бачимо війну… Наразі ми бачили шість інцидентів з російськими дронами на нашій території", - заявила Одобеску, вказуючи на масовані обстріли Росією портової інфраструктури в Одесі та на Дунаї. Деталі щодо цих інцидентів не уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія передасть Patriot Україні

За її словами, "війна дуже близько від Європи", і попри те, що допомога Україні може впливати на інфляцію чи ціни на енергоресурси, "реальність полягає в тому, що ми маємо допомогти Україні перемогти в цій війні, бо Росія там не зупиниться".

Однак, заявляє очільниця румунського зовнішньополітичного відомства, допомога Україні - обов'язкова, але недостатня складова захисту міжнародного правопорядку в Чорноморському регіоні. Посадовиця переконана - якщо не напрацювати відповідний регіональний підхід, через кілька років всі ці виклики повернуться.

Країни-конкуренти Західного світу об'єднуються на підтримку агресії Росії в Чорноморському регіоні, зазначила Одобеску.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія відмовила у видачі віз російської делегації на ПА ОБСЄ

"Всі, хто зараз кидає виклик міжнародному порядку, одночасно діє в Чорноморському регіоні на підтримку російської агресії. Іран постачає дрони та технології, Північна Корея - боєприпаси, все ще присутні китайські компанії", - заявила посадовиця.

Щоб уникнути повторення такого сценарію в майбутньому, Одобеску закликала США більш активно долучатись до безпеки регіону, в координації з причорноморськими країнами та ЄС.

Загроза для Чорноморського регіону залишається, поки Росія утримує контроль над Кримом, вважає аналітик Гудзонівського інституту Меттью Бойз. Нещодавні успіхи ЗСУ в атаках проти російського Чорноморського флоту, розблокування зернового коридору, змусили оглядачів говорити про те, що Київ "перемагає у битві за Чорне море", нагадує він у статті для National Interest.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія з державного бюджету профінансує навчання українських пілотів на F16

Бойз застерігає, що допоки Росія утримуватиме контроль над Кримом, успіхи українців, хоч і стратегічно важливі, не повернуть безпеку у Чорноморському регіоні до рівня перед 2014 роком.

Аналітик вказує на те, що Росії вдалось значно мілітаризувати півострів, а акваторію заміновано. Хоча Росія вже не може перекривати рух у великих частинах моря, як вона це робила до 2017 року, все ж Москва контролює значну частину виключної економічної зони Румунії та України, часто глушить сигнали GPS для румунських та болгарських літаків та кораблів. Бойз не бачить шляху до повернення безпеки та миру в регіон, поки Крим залишається окупований Росією.