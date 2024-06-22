РУС
Ночью Польша в который раз поднимала свою авиацию

В ночь на 22 июня Вооруженные силы Польши снова поднимали в воздух авиацию из-за ракетной атаки России по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Отмечается, что военные активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом действий польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", - сообщили в командовании.

Напомним, Польша поднимала в воздух свои боевые самолеты и авиацию союзников в ночь на 14 июня. Тогда Россия нанесла массированный ракетный удар.

Топ комментарии
+13
Під себе хіба що)
22.06.2024 10:03 Ответить
+10
саєчку за іспуг.
22.06.2024 09:56 Ответить
+8
Ну і як? - наваляли рашкованам?
22.06.2024 09:59 Ответить
саєчку за іспуг.
22.06.2024 09:56 Ответить
сайку за переляк
22.06.2024 10:16 Ответить
я закінчував російськомовну школу, і сподіваюсь що в українських школах цих дебільних совєцькіх приколів вже нема, тому і переклад на українську недоречний.
22.06.2024 10:20 Ответить
тоді й пишить на руцьком. Не буде зауважень
22.06.2024 10:50 Ответить
це була транскріпція українською.
22.06.2024 10:53 Ответить
Пора її не тільки піднімати, а вже задіяти.
22.06.2024 10:45 Ответить
Ну і як? - наваляли рашкованам?
22.06.2024 09:59 Ответить
Під себе хіба що)
22.06.2024 10:03 Ответить
Тільки керосин дарма випалюють,довбні.
22.06.2024 10:02 Ответить
Нехай тренуються
22.06.2024 10:04 Ответить
Ну,це як нічні,спонтанні ерекції в чоловіків :вони є але секс не відбувається(
22.06.2024 10:03 Ответить
Польска на Войне
22.06.2024 10:10 Ответить
Виставити рахунок за шум.
22.06.2024 10:20 Ответить
Маю надію що до них коли небудь долетить...
22.06.2024 10:28 Ответить
Польске радіо ..казало,що напередодні їх Міг надто низько йшов,і в хатах повибивало шибки,то армія буде виплачувати компенсаціює.
22.06.2024 10:34 Ответить
Кожного разу коли я це читаю у мене одне і те ж питання... Навіщо про це пишуть?
Нам який з того зиск?
Ну тренуються поляки, як казали в фільмі "...на кішках тренуються".
У них є час, ресурси та можливість.
Але це подається з такою гордістю ніби польська авіація допомогла нашій ППО.
22.06.2024 10:45 Ответить
а сделать, как румыны, слаб0? - поставить одну из систем Пэтриот где-нибудь в Карпатах, как это хотят сделать румыны в районе Одесской области, защитив не только себя и Одещину, но и Николаевщину, Винничину, Кировоградщину, Черновцы, Молдову и восточную венгрию?
22.06.2024 10:47 Ответить
Мабуть доцільно встановити та виплачувати грошову премію ПС України у сумі 100К доларів США за кожну збиту одиницю польському або румунському військовому льотчику, який "приземлить" ракету чи шахедогенрань рашистів у повітряному просторі України під час атаки рашистських терористів.
Премія вручатиметься таємно. Кожен факт "приземлення" повинен бути документально підтверджений.
22.06.2024 11:07 Ответить
Скоріше б вже не задурно підняли!
22.06.2024 11:10 Ответить
Шумели сильно? Тревожна за соседей - шум, фермеры, белорусы...
22.06.2024 12:19 Ответить
Вночі Польща знову в холосту потіла
22.06.2024 12:38 Ответить
рашистам і зебобікам не подобається!
22.06.2024 12:43 Ответить
Опять селфи делали на фоне пролетающих ракет.
22.06.2024 14:29 Ответить
На жаль, після Пілсудського, країною керують боягузливі нащадки хлопів, виховані червоно-совковою пропагандою, які нічого спільного не мають зі справжньою шляхтою.
22.06.2024 15:04 Ответить
 
 