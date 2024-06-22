Ночью Польша в который раз поднимала свою авиацию
В ночь на 22 июня Вооруженные силы Польши снова поднимали в воздух авиацию из-за ракетной атаки России по Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.
Отмечается, что военные активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.
"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом действий польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", - сообщили в командовании.
Напомним, Польша поднимала в воздух свои боевые самолеты и авиацию союзников в ночь на 14 июня. Тогда Россия нанесла массированный ракетный удар.
Нам який з того зиск?
Ну тренуються поляки, як казали в фільмі "...на кішках тренуються".
У них є час, ресурси та можливість.
Але це подається з такою гордістю ніби польська авіація допомогла нашій ППО.
Премія вручатиметься таємно. Кожен факт "приземлення" повинен бути документально підтверджений.