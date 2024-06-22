Ночью Польша в который раз поднимала свою авиацию

В ночь на 22 июня Вооруженные силы Польши снова поднимали в воздух авиацию из-за ракетной атаки России по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Отмечается, что военные активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом действий польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", - сообщили в командовании.

Напомним, Польша поднимала в воздух свои боевые самолеты и авиацию союзников в ночь на 14 июня. Тогда Россия нанесла массированный ракетный удар.

