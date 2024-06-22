Вночі Польща вкотре підіймала свою авіацію
У ніч проти 22 червня Збройні сили Польщі знову підіймали у повітря авіацію через ракетну атаку Росії по Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі.
Зазначається, що військові активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.
"Звертаємо вашу увагу, що у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму, пов'язаний із початком дій польської та союзної авіації у нашому повітряному просторі", – повідомили у командуванні.
Нагадаємо, Польща підіймала в повітря свої бойові літаки та авіацію союзників у ніч на 14 червня. Тоді Росія завдала масованого ракетного удару.
Нам який з того зиск?
Ну тренуються поляки, як казали в фільмі "...на кішках тренуються".
У них є час, ресурси та можливість.
Але це подається з такою гордістю ніби польська авіація допомогла нашій ППО.
Премія вручатиметься таємно. Кожен факт "приземлення" повинен бути документально підтверджений.