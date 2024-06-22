УКР
Новини
Вночі Польща вкотре підіймала свою авіацію

У ніч проти 22 червня Збройні сили Польщі знову підіймали у повітря авіацію через ракетну атаку Росії по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні  Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Зазначається, що військові активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

"Звертаємо вашу увагу, що у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму, пов'язаний із початком дій польської та союзної авіації у нашому повітряному просторі", – повідомили у командуванні.

Нагадаємо, Польща підіймала в повітря свої бойові літаки та авіацію союзників у ніч на 14 червня. Тоді Росія завдала масованого ракетного удару.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків

+13
Під себе хіба що)
22.06.2024 10:03 Відповісти
+10
саєчку за іспуг.
22.06.2024 09:56 Відповісти
+8
Ну і як? - наваляли рашкованам?
22.06.2024 09:59 Відповісти
саєчку за іспуг.
22.06.2024 09:56 Відповісти
сайку за переляк
22.06.2024 10:16 Відповісти
я закінчував російськомовну школу, і сподіваюсь що в українських школах цих дебільних совєцькіх приколів вже нема, тому і переклад на українську недоречний.
22.06.2024 10:20 Відповісти
тоді й пишить на руцьком. Не буде зауважень
22.06.2024 10:50 Відповісти
це була транскріпція українською.
22.06.2024 10:53 Відповісти
Пора її не тільки піднімати, а вже задіяти.
22.06.2024 10:45 Відповісти
Ну і як? - наваляли рашкованам?
22.06.2024 09:59 Відповісти
Під себе хіба що)
22.06.2024 10:03 Відповісти
Тільки керосин дарма випалюють,довбні.
22.06.2024 10:02 Відповісти
Нехай тренуються
22.06.2024 10:04 Відповісти
Ну,це як нічні,спонтанні ерекції в чоловіків :вони є але секс не відбувається(
22.06.2024 10:03 Відповісти
Польска на Войне
22.06.2024 10:10 Відповісти
Виставити рахунок за шум.
22.06.2024 10:20 Відповісти
Маю надію що до них коли небудь долетить...
22.06.2024 10:28 Відповісти
Польске радіо ..казало,що напередодні їх Міг надто низько йшов,і в хатах повибивало шибки,то армія буде виплачувати компенсаціює.
22.06.2024 10:34 Відповісти
Кожного разу коли я це читаю у мене одне і те ж питання... Навіщо про це пишуть?
Нам який з того зиск?
Ну тренуються поляки, як казали в фільмі "...на кішках тренуються".
У них є час, ресурси та можливість.
Але це подається з такою гордістю ніби польська авіація допомогла нашій ППО.
22.06.2024 10:45 Відповісти
а сделать, как румыны, слаб0? - поставить одну из систем Пэтриот где-нибудь в Карпатах, как это хотят сделать румыны в районе Одесской области, защитив не только себя и Одещину, но и Николаевщину, Винничину, Кировоградщину, Черновцы, Молдову и восточную венгрию?
22.06.2024 10:47 Відповісти
Мабуть доцільно встановити та виплачувати грошову премію ПС України у сумі 100К доларів США за кожну збиту одиницю польському або румунському військовому льотчику, який "приземлить" ракету чи шахедогенрань рашистів у повітряному просторі України під час атаки рашистських терористів.
Премія вручатиметься таємно. Кожен факт "приземлення" повинен бути документально підтверджений.
22.06.2024 11:07 Відповісти
Скоріше б вже не задурно підняли!
22.06.2024 11:10 Відповісти
Шумели сильно? Тревожна за соседей - шум, фермеры, белорусы...
22.06.2024 12:19 Відповісти
Вночі Польща знову в холосту потіла
22.06.2024 12:38 Відповісти
рашистам і зебобікам не подобається!
22.06.2024 12:43 Відповісти
Опять селфи делали на фоне пролетающих ракет.
22.06.2024 14:29 Відповісти
На жаль, після Пілсудського, країною керують боягузливі нащадки хлопів, виховані червоно-совковою пропагандою, які нічого спільного не мають зі справжньою шляхтою.
22.06.2024 15:04 Відповісти
 
 