Вночі Польща вкотре підіймала свою авіацію

У ніч проти 22 червня Збройні сили Польщі знову підіймали у повітря авіацію через ракетну атаку Росії по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Зазначається, що військові активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

"Звертаємо вашу увагу, що у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму, пов'язаний із початком дій польської та союзної авіації у нашому повітряному просторі", – повідомили у командуванні.

Нагадаємо, Польща підіймала в повітря свої бойові літаки та авіацію союзників у ніч на 14 червня. Тоді Росія завдала масованого ракетного удару.

