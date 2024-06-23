Без пересмотра налогов не обойтись. Все должно произойти очень быстро, - "слуга народа" Гетманцев

В 2025 году бюджетная ситуация в Украине ухудшится, поэтому без пересмотра налогов не обойтись.

Об этом в интервью изданию delo.ua рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о перевыполнении плана (наполнения бюджета. - Ред.) за 5 месяцев на 60 млрд грн, то эта цифра все равно несопоставима с 400 млрд грн, которых не хватает в госбюджете. Поэтому нам придется принимать непростые, но необходимые решения", - пояснил нардеп.

"Давайте рассмотрим те варианты, которые есть "на столе", не в соответствии с нашими пожеланиями, а в соответствии с теорией финансов. Во-первых, эмиссия или ускоренная девальвация гривны. Это бесспорно шаг последней надежды, к которому мы будем прибегать в крайнем случае. Во-вторых, перераспределение остатка средств местных бюджетов в сумме до 155 млрд грн. Впрочем, это также плохое решение, которое нам не хотелось бы использовать. В-третьих, повышение налогов. И это тоже плохое решение, здесь нет дискуссии, но, оно, скажем так, из всех имеющихся наименее вредное и поэтому сейчас мы ожидаем предложения именно по налогообложению от Кабинета министров. К сожалению, без пересмотра налогов не обойтись, поскольку в 2025 году бюджетная ситуация еще больше ухудшится. Не только из-за роста расходов на армию, которые мы должны закрывать собственными силами, но из-за неопределенности с международной помощью. Потребность в международном финансировании Украины на 2025 год оценивается в 32 млрд долл., из которых 15 млрд долл. мы пока не понимаем, чем покрывать. В то же время мы рассчитываем на саммит лидеров стран G7, на котором должны принять решение о выделении Украине дополнительного финансирования на 50 млрд долл. с 2025 года за счет доходов от заблокированных российских активов (интервью записывалось накануне саммита лидеров стран G7 - ред.)", - добавил Гетманцев.

В то же время Гетманцев отметил, что пока "не готов озвучивать конкретные цифры и другие параметры".

"Необходимо дождаться предложений Кабинета Министров, которые мы впоследствии рассмотрим и поддержим", - пояснил он.

"Единственный дополнительный ресурс для наполнения госбюджета в текущих условиях можно привлечь за счет пересмотра ставок двух основных налогов - НДС и НДФЛ (военного сбора). И все должно произойти очень быстро. То есть, принимаем соответствующие законодательные изменения и в этом году вводим новые налоговые ставки в действие", - резюмировал Гетманцев.