Без пересмотра налогов не обойтись. Все должно произойти очень быстро, - "слуга народа" Гетманцев

Данило Гетманцев

В 2025 году бюджетная ситуация в Украине ухудшится, поэтому без пересмотра налогов не обойтись.

Об этом в интервью изданию delo.ua рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о перевыполнении плана (наполнения бюджета. - Ред.) за 5 месяцев на 60 млрд грн, то эта цифра все равно несопоставима с 400 млрд грн, которых не хватает в госбюджете. Поэтому нам придется принимать непростые, но необходимые решения", - пояснил нардеп.

Также читайте: Комитет Рады поддержал повышение акцизов на топливо до уровня европейских, – Гетманцев

"Давайте рассмотрим те варианты, которые есть "на столе", не в соответствии с нашими пожеланиями, а в соответствии с теорией финансов. Во-первых, эмиссия или ускоренная девальвация гривны. Это бесспорно шаг последней надежды, к которому мы будем прибегать в крайнем случае. Во-вторых, перераспределение остатка средств местных бюджетов в сумме до 155 млрд грн. Впрочем, это также плохое решение, которое нам не хотелось бы использовать. В-третьих, повышение налогов. И это тоже плохое решение, здесь нет дискуссии, но, оно, скажем так, из всех имеющихся наименее вредное и поэтому сейчас мы ожидаем предложения именно по налогообложению от Кабинета министров. К сожалению, без пересмотра налогов не обойтись, поскольку в 2025 году бюджетная ситуация еще больше ухудшится. Не только из-за роста расходов на армию, которые мы должны закрывать собственными силами, но из-за неопределенности с международной помощью. Потребность в международном финансировании Украины на 2025 год оценивается в 32 млрд долл., из которых 15 млрд долл. мы пока не понимаем, чем покрывать. В то же время мы рассчитываем на саммит лидеров стран G7, на котором должны принять решение о выделении Украине дополнительного финансирования на 50 млрд долл. с 2025 года за счет доходов от заблокированных российских активов (интервью записывалось накануне саммита лидеров стран G7 - ред.)", - добавил Гетманцев.

Также читайте: Гетманцев назвал, кто ответственен за производство 70% нелегальной табачной продукции в Украине

В то же время Гетманцев отметил, что пока "не готов озвучивать конкретные цифры и другие параметры".

"Необходимо дождаться предложений Кабинета Министров, которые мы впоследствии рассмотрим и поддержим", - пояснил он.

"Единственный дополнительный ресурс для наполнения госбюджета в текущих условиях можно привлечь за счет пересмотра ставок двух основных налогов - НДС и НДФЛ (военного сбора). И все должно произойти очень быстро. То есть, принимаем соответствующие законодательные изменения и в этом году вводим новые налоговые ставки в действие", - резюмировал Гетманцев.

налоги (3255) Гетманцев Даниил (412)
Здохни,падло.
23.06.2024 01:16
+57
Цікаво а що ви будете робити коли податки не буде з кого збирати? Скільки за 24 рік ще загине, виїде, збанкрутує? Як же я вже це все ненавиджу. І цих клінічних довбо...бів при владі. І всих тих уродів що їх обрали або відсиділись вдома. Сподіваюсь ви щасливі і горді за свій вибір. Коли у вас відбиратимуть останню сорочку - пам'ятайте і пишайтесь собою...
23.06.2024 01:29
+48
Ну це вже повний звіздєц, замість того,щоб допомогти бізнесу під час війни, вирішили розвалити все? Кацап руйнує ракетами, а от такі злодії, хочуть з середини все зруйнувати.
Можливо і є якісь "бізнесмени", які під час війни мають збільшені доходи, але ж практична більшість виживає, люди не сидять на шиї Держави, а самі карапкаються, а от ті дармоїди якраз сидять на шиї громадян , та й ще нагліють.
23.06.2024 01:31
Чому б і ні - у гвидона підтримка - 59%. Так шо можна ще доїти та доїти ідіотів. Тут головне шо попадають під це і інші люди - котрі не голосували та не підтримують зелену шоблу, нажаль.
23.06.2024 14:40
Це ми вже проходили. Щоб корова добре доїлася и мало їла-що треба робити ?Правильно -більше доїти і менше давати їсти .Опять тридцять пять .Боже , ну чоми руками ворогів посилаєшь ракаети і бомби на діток наших ,а цю погань зеленошкіру обминаєшь ? Але відовідь є .Всі оці тварюки нам дані для навчання .Тепер тіньова економіка розквітне буйним цвітом . Усі дані людству Заповіти є у Бібліі. Але знаючи їх ,читаючі іх ці заповіти -людство ніколи не виконувало . Нколи . Від слова зовсім ніколи .Якщо ми так ставимось до Того Хто все вокруг вигадав і зробив -то що ми маємо отримати в нагороду ? Відповідь ви бачите самі -у нас війна ,нас вбивають .Що робити ? Отямитись ! Не скорятись ! Прибрати цю погань гетьманцевих і усіх зеленошкірих гадів . Бити рашистьку гадину всім народом ,бо вони -рашисти бажають нам українцям тільки смерті і рабства . І заповіт -не вбий -для рашистів -пустий звук.
23.06.2024 12:40
23.06.2024 12:43
23.06.2024 14:08
І якою буде наша відповідь?
23.06.2024 12:50
див. мій пост вище...
23.06.2024 14:00
Вона вже є - підтримка гвидона - 59%. Повна шизофренія України - хай буде будь хто - зеленский, путін, аби не Порошенко.
23.06.2024 14:42
На минуточку! А 30 млрд. $ кредит, кто будет отдавать!? А лизинговые обязательства, кто давал? Всё же выполнять надо.
Будут подымать не только налоги, а и вводить новые.
Например: в США, странах Евросоюза есть налог на электротранспорт, солнечные и ветровые генерации, выбросы CO и CH, старый автотранспорт, электровелосипеды и самокаты (имеют аккумуляторы которые надо потом утилизировать), налоги на дороги в городах. А что, так живёт весь мир.
23.06.2024 12:52
"весь мир" в стані війни?..
23.06.2024 13:51
Я доречі зовсім не проти, щоб кожен власник Volkswagen ID, Тесли S та Y, Mercedes-Benz EQC, Rolls Royce Cullinan придбаних протягом цих тяжких 2,5 років, кашляв електро-податок!!!!
Але ж себе самих "щипати" не стануть!
23.06.2024 13:58
Не пишіть х..ню в період економічних спадів в західних економіках, вони ніколи не піднімають податки а наоборот впроваджують програми маштабних стимулювань.... Ок 2008 рік іпотечна криза... в США підняли податки в цей період? Податки піднімають тільки в період економічного росту...

У нас зараз маштабна криза в економіці, багато підприємств перебувають у важкому становищі тому що немає працівників, ракетні удари, період невизначеності...

А весь статистичний ріст економіки липовий тому що відбувається за рахунок інфляції, росту валюти та тарифів... це тупиковий шлях розвитку якщо розглянути історію інших країн, завжди закінчується маштабним кризисом
23.06.2024 14:15
"А что, так живёт весь мир". И негры тоже? Капец...
23.06.2024 17:38
Вже ''общипувати гуся'' зеленим мало-треба його додавити.
показать весь комментарий
пора варити суп!
23.06.2024 14:11
В духовку йього. Тіки смажити.
23.06.2024 14:44
Цей російський шпигун Гетьманцев зробив шкоди Україні навіть більше, ніж диверсант Єрмак.

Зєлю геть. Вибори
23.06.2024 13:14
Дебилы, ****. Вы лучше заставляйте платить налоги тех, кто не платит, а не повышайте их для порядочных налогоплательщиков
23.06.2024 13:37
ну хто ж з друзів, коханок та власних родичів спитає?!...
Гадали епоха кумівства закінчилась в 19-му? Вона лиш почала новий стартап.
23.06.2024 14:03
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/04/18/699244/ Гетманцев обслуживал друга Януковича, а его мать имела бизнес в Крыму после оккупации - СМИ.

https://www.slidstvo.info/news/ya-vidnovliuiu-ekonomiku-krainy-danylo-hetmantsev-zadeklaruvav-kvartyru-u-frantsii-za-mayzhe-10-milyoniv-hryven/ Данило Гетманцев задекларував квартиру у Франції за МАЙЖЕ 10 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
https://unn.ua/ru/news/getmantsev-arenduet-u-frantsuzskoi-firmi-materi-kvartiru-dlya-zheni-i-sinovei Гетманцев арендует у французской фирмы матери квартиру для жены и сыновей
23.06.2024 13:56
скільки мож впн перемикати?...
23.06.2024 14:10
Тут не те говорить пан Гетьмамцев...
Без перегляду видатків не обійтись -- повинно звучати.
Ну але ж звикли жити на широку ногу, то тепер на видатки не вистачає податків.
Був такий прем'єр-міністр в 2014 році, що скоротив видатки свого відомства, розпродав майна і якось вигребли під час першої збройної агресії, ну але ж він кумедний кріль, не те, що пан доктор "нефінансових" наук
23.06.2024 14:17
Так нарід ще не побачили економічних проривів на ниві медичної маріхуани, на базарі землі прадідів і в казіно.
23.06.2024 15:32
це ви влучно! а вже мож законно під маріхуану програти землю прадіда в казино??..
23.06.2024 17:10
Звісно, треба переглядати. Треба навіть існуючі податки добре переназвати. Пропоную:
- податок на "зато не Порошенко"
- податок "па приколу"
- податок "какаяРазніца"

P.S. Податок "хоть паржем" не треба, бо вже якось ніхяк не смішно...
23.06.2024 16:07
Гетьманцев думає вічно царюва.....ти до наступного року дотяни мразь...амерікоси рано чи пізно побачать що те що вони затіяли 20 років назад вилізе їм боком і щоб хоть би якось зберегти те що вони " намутили" вони закриють цю тему....а тут і зразу вибори...і тебе гетьманнцев нова влада і весь народ шукати буде...а якщо амерікоси тебе чи лондон забере- то українці в спину тобі і в мордуплювати будуть там і твоїм дітям і родичам....щоб родичі тебе клясти стали - що таке чмо насвіт народилось...
23.06.2024 17:04
Кайф, экономика еле тлеет на горбу бизнеса который за два года войны пытается выжить с таким безмозглым правительством. А оно налоги повышает, ни на что большее за два года же мозгов не хватило гыгы гага, выхада ужи нет, вам панятна гы
23.06.2024 17:13
А якщо проаналізувати скільки податкових зобов*язань "пробачено" структурам Коломойського, Ахметова, іншим "нормальним пацанам" і заставити їх все-таки розрахуватись???
23.06.2024 17:15
У зеленського одні крайності. то він війну не бачить коли всі про неї кричать. то він перемагати збирається за один контр наступ. А у гетьманцева вирішення любої проблеми відбувається шляхом підняття податкі. Гарантую що коли бюджет буде переповнений грошима він також буде підвищувати податки.
23.06.2024 17:24
Фахівці, мамою клянуся!
23.06.2024 22:29
"Все повинно відбутись дуже швидко.
Раз! І ви вже без штанів!
23.06.2024 17:36
ИПСО!!! Это ж деньги на дроны! До миллиона осталось..... всего лишь миллион
23.06.2024 17:54
Без повішення гєтьманцева не обійтися. Все має відбутись дуже швидко
23.06.2024 18:13
Для ФОП треба ввести військовий збір 5% від мінімальної зарплати.
23.06.2024 18:29
так він і є 5% для усіх з 2014-го
23.06.2024 20:04
1,5%.
для єдинників - 0
23.06.2024 20:12
сорі, дійсно помилився, але 1.5% від доходів, а не 5% від мін з/п
23.06.2024 20:22
Гєтманцев підор
23.06.2024 19:10
Можете йому особисто повідомити в телезі. Там і номер телефону наче є:

http://picplus.net/56924/99323/
24.06.2024 06:28
військовий збір давно слід було підвищити, відсотків до 5
а для зарплат вище 30 тис. - ще більше
всі притомні будуть не проти, а з непритомних хоч так гроші на армію зберуть

ПДВ - таке собі рішення, імхо мало що зміниться від зміни ставки
23.06.2024 20:10
З якого хріна не проти. 10 років вже військовий збір існує- і де він .
23.06.2024 22:20
А класний вихід придумав-вони прої...ли все, що тільки можна, а розплачуватись мають прості люди. Бажаючих паржать щось не чути... хоча, "епоха бідності закінчилась"
23.06.2024 20:54
те що все має статись "дуже швидко" - це точно. чим швидше вас, зелених падл, посадити з конфіскацією, тим краще буде для всіх
23.06.2024 21:26
Кредитори не хочуть реструктуризації боргу.Треба швидко пограбувати Мудрий нарід.
23.06.2024 22:33
Іще чуть-чуть і КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ
24.06.2024 08:21
Можна б подумати ,що не професіонал, але коли виходити з того, що бажає. принести максимальну шкоду країні наскільки можливо,але при цьому не спалитися,не викрити себе,та щоб не вигнали,та ще щоб і підзаробити,то все дуже логічно і правильно робить..
23.06.2024 23:15
Їбаш іх вова , ****** вже те світло по 30 гривень а дізель по 300, хай бидло карманом прочуствує, бо видно , ні розруха і гори трупів ,їх не вчить що Україною править квцапський агент єрмак і його члєносос зєлєнський.
23.06.2024 23:50
Дурні повинні страждати
24.06.2024 08:19
влада простих рішень.
24.06.2024 00:07
Навіщо народу грощі коли йде війна? Грощі мають бути у державі, щоб закупати зброю.
24.06.2024 01:41
У нас на Центральном рынке как барижили табачком тюками так и продолжают, никто не тревожит, ни налоговая ни СБУ, ни полиция тем более администрация рынка, все работают в согласии.
24.06.2024 06:28
