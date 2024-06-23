Без пересмотра налогов не обойтись. Все должно произойти очень быстро, - "слуга народа" Гетманцев
В 2025 году бюджетная ситуация в Украине ухудшится, поэтому без пересмотра налогов не обойтись.
Об этом в интервью изданию delo.ua рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о перевыполнении плана (наполнения бюджета. - Ред.) за 5 месяцев на 60 млрд грн, то эта цифра все равно несопоставима с 400 млрд грн, которых не хватает в госбюджете. Поэтому нам придется принимать непростые, но необходимые решения", - пояснил нардеп.
"Давайте рассмотрим те варианты, которые есть "на столе", не в соответствии с нашими пожеланиями, а в соответствии с теорией финансов. Во-первых, эмиссия или ускоренная девальвация гривны. Это бесспорно шаг последней надежды, к которому мы будем прибегать в крайнем случае. Во-вторых, перераспределение остатка средств местных бюджетов в сумме до 155 млрд грн. Впрочем, это также плохое решение, которое нам не хотелось бы использовать. В-третьих, повышение налогов. И это тоже плохое решение, здесь нет дискуссии, но, оно, скажем так, из всех имеющихся наименее вредное и поэтому сейчас мы ожидаем предложения именно по налогообложению от Кабинета министров. К сожалению, без пересмотра налогов не обойтись, поскольку в 2025 году бюджетная ситуация еще больше ухудшится. Не только из-за роста расходов на армию, которые мы должны закрывать собственными силами, но из-за неопределенности с международной помощью. Потребность в международном финансировании Украины на 2025 год оценивается в 32 млрд долл., из которых 15 млрд долл. мы пока не понимаем, чем покрывать. В то же время мы рассчитываем на саммит лидеров стран G7, на котором должны принять решение о выделении Украине дополнительного финансирования на 50 млрд долл. с 2025 года за счет доходов от заблокированных российских активов (интервью записывалось накануне саммита лидеров стран G7 - ред.)", - добавил Гетманцев.
В то же время Гетманцев отметил, что пока "не готов озвучивать конкретные цифры и другие параметры".
"Необходимо дождаться предложений Кабинета Министров, которые мы впоследствии рассмотрим и поддержим", - пояснил он.
"Единственный дополнительный ресурс для наполнения госбюджета в текущих условиях можно привлечь за счет пересмотра ставок двух основных налогов - НДС и НДФЛ (военного сбора). И все должно произойти очень быстро. То есть, принимаем соответствующие законодательные изменения и в этом году вводим новые налоговые ставки в действие", - резюмировал Гетманцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будут подымать не только налоги, а и вводить новые.
Например: в США, странах Евросоюза есть налог на электротранспорт, солнечные и ветровые генерации, выбросы CO и CH, старый автотранспорт, электровелосипеды и самокаты (имеют аккумуляторы которые надо потом утилизировать), налоги на дороги в городах. А что, так живёт весь мир.
Але ж себе самих "щипати" не стануть!
У нас зараз маштабна криза в економіці, багато підприємств перебувають у важкому становищі тому що немає працівників, ракетні удари, період невизначеності...
А весь статистичний ріст економіки липовий тому що відбувається за рахунок інфляції, росту валюти та тарифів... це тупиковий шлях розвитку якщо розглянути історію інших країн, завжди закінчується маштабним кризисом
Зєлю геть. Вибори
Гадали епоха кумівства закінчилась в 19-му? Вона лиш почала новий стартап.
https://www.slidstvo.info/news/ya-vidnovliuiu-ekonomiku-krainy-danylo-hetmantsev-zadeklaruvav-kvartyru-u-frantsii-za-mayzhe-10-milyoniv-hryven/ Данило Гетманцев задекларував квартиру у Франції за МАЙЖЕ 10 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
https://unn.ua/ru/news/getmantsev-arenduet-u-frantsuzskoi-firmi-materi-kvartiru-dlya-zheni-i-sinovei Гетманцев арендует у французской фирмы матери квартиру для жены и сыновей
Без перегляду видатків не обійтись -- повинно звучати.
Ну але ж звикли жити на широку ногу, то тепер на видатки не вистачає податків.
Був такий прем'єр-міністр в 2014 році, що скоротив видатки свого відомства, розпродав майна і якось вигребли під час першої збройної агресії, ну але ж він кумедний кріль, не те, що пан доктор "нефінансових" наук
- податок на "зато не Порошенко"
- податок "па приколу"
- податок "какаяРазніца"
P.S. Податок "хоть паржем" не треба, бо вже якось ні
хяк не смішно...
Раз! І ви вже без штанів!
для єдинників - 0
http://picplus.net/56924/99323/
а для зарплат вище 30 тис. - ще більше
всі притомні будуть не проти, а з непритомних хоч так гроші на армію зберуть
ПДВ - таке собі рішення, імхо мало що зміниться від зміни ставки