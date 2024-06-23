Без перегляду податків не обійтися. Все має відбутись дуже швидко, - "слуга народу" Гетманцев

У 2025 році бюджетна ситуація в Україні погіршиться, тому без перегляду податків не обійтися.

Про це в інтерв'ю виданню delo.ua розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про перевиконання плану (наповнення бюджету. - Ред.) за 5 місяців на 60 млрд грн, то ця цифра все одно неспівставна з 400 млрд грн, яких не вистачає у держбюджеті. Тому нам доведеться приймати непрості, але необхідні рішення", - пояснив нардеп.

"Давайте розглянемо ті варіанти, які є "на столі", не відповідно до наших побажань, а відповідно до теорії фінансів. По-перше, емісія або прискорена девальвація гривні. Це безперечно крок останньої надії, до якого ми будемо вдаватися в крайньому випадку. По-друге, перерозподіл залишку коштів місцевих бюджетів у сумі до 155 млрд грн. Втім, це також погане рішення, яке нам не хотілося б використовувати. По-третє, підвищення податків. І це теж погане рішення, тут нема дискусії, але, воно, скажімо так, з усіх наявних найменш шкідливе і тому наразі ми очікуємо пропозиції саме щодо оподаткування від Кабінету міністрів. На жаль, без перегляду податків не обійтись, оскільки у 2025 році бюджетна ситуація ще більше погіршиться. Не тільки через зростання витрат на армію, які ми маємо закривати власними силами, але через невизначеність з міжнародною допомогою. Потреба в міжнародному фінансуванні України на 2025 рік оцінюється у 32 млрд дол., з яких 15 млрд дол. ми поки що не розуміємо, чим покривати. Водночас ми розраховуємо на саміт лідерів країн G7, на якому мають прийняти рішення про виділення Україні додаткового фінансування на 50 млрд дол. з 2025 року за рахунок прибутків від заблокованих російських активів (інтерв’ю записувалось напередодні саміту лідерів країн G7 – ред.)", - додав Гетманцев.

Водночас Гетманцев наголосив, що поки що "не готовий озвучувати конкретні цифри та інші параметри".

"Необхідно дочекатися пропозицій Кабінету Міністрів, які ми згодом розглянемо і підтримаємо", – пояснив він.

"Єдиний додатковий ресурс для наповнення держбюджету у поточних умовах можна залучити за рахунок перегляду ставок двох основних податків – ПДВ та ПДФО (військового збору). І все має відбутись дуже швидко. Тобто, приймаємо відповідні законодавчі зміні та у цьому році вводимо нові податкові ставки у дію", - резюмував Гетманцев.