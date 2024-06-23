УКР
Без перегляду податків не обійтися. Все має відбутись дуже швидко, - "слуга народу" Гетманцев

Данило Гетманцев

У 2025 році бюджетна ситуація в Україні погіршиться, тому без перегляду податків не обійтися.

Про це в інтерв'ю виданню delo.ua розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про перевиконання плану (наповнення бюджету. - Ред.) за 5 місяців на 60 млрд грн, то ця цифра все одно неспівставна з 400 млрд грн, яких не вистачає у держбюджеті. Тому нам доведеться приймати непрості, але необхідні рішення", - пояснив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про підвищення податків: "Пропозиції будуть радикальними"

"Давайте розглянемо ті варіанти, які є "на столі", не відповідно до наших побажань, а відповідно до теорії фінансів. По-перше, емісія або прискорена девальвація гривні. Це безперечно крок останньої надії, до якого ми будемо вдаватися в крайньому випадку. По-друге, перерозподіл залишку коштів місцевих бюджетів у сумі до 155 млрд грн. Втім, це також погане рішення, яке нам не хотілося б використовувати. По-третє, підвищення податків. І це теж погане рішення, тут нема дискусії, але, воно, скажімо так, з усіх наявних найменш шкідливе і тому наразі ми очікуємо пропозиції саме щодо оподаткування від Кабінету міністрів. На жаль, без перегляду податків не обійтись, оскільки у 2025 році бюджетна ситуація ще більше погіршиться. Не тільки через зростання витрат на армію, які ми маємо закривати власними силами, але через невизначеність з міжнародною допомогою. Потреба в міжнародному фінансуванні України на 2025 рік оцінюється у 32 млрд дол., з яких 15 млрд дол. ми поки що не розуміємо, чим покривати. Водночас ми розраховуємо на саміт лідерів країн G7, на якому мають прийняти рішення про виділення Україні додаткового фінансування на 50 млрд дол. з 2025 року за рахунок прибутків від заблокованих російських активів (інтерв’ю записувалось напередодні саміту лідерів країн G7 – ред.)", - додав Гетманцев.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Депутати переплутали поправку": У законі про "клуб білого бізнесу" від Гетманцева пройшла норма про бронювання від мобілізації

Водночас Гетманцев наголосив, що поки що "не готовий озвучувати конкретні цифри та інші параметри".

"Необхідно дочекатися пропозицій Кабінету Міністрів, які ми згодом розглянемо і підтримаємо", – пояснив він.

"Єдиний додатковий ресурс для наповнення держбюджету у поточних умовах можна залучити за рахунок перегляду ставок двох основних податків – ПДВ та ПДФО (військового збору). І все має відбутись дуже швидко. Тобто, приймаємо відповідні законодавчі зміні та у цьому році вводимо нові податкові ставки у дію", - резюмував Гетманцев.

Топ коментарі
+79
Здохни,падло.
23.06.2024 01:16 Відповісти
+57
Цікаво а що ви будете робити коли податки не буде з кого збирати? Скільки за 24 рік ще загине, виїде, збанкрутує? Як же я вже це все ненавиджу. І цих клінічних довбо...бів при владі. І всих тих уродів що їх обрали або відсиділись вдома. Сподіваюсь ви щасливі і горді за свій вибір. Коли у вас відбиратимуть останню сорочку - пам'ятайте і пишайтесь собою...
23.06.2024 01:29 Відповісти
+48
Ну це вже повний звіздєц, замість того,щоб допомогти бізнесу під час війни, вирішили розвалити все? Кацап руйнує ракетами, а от такі злодії, хочуть з середини все зруйнувати.
Можливо і є якісь "бізнесмени", які під час війни мають збільшені доходи, але ж практична більшість виживає, люди не сидять на шиї Держави, а самі карапкаються, а от ті дармоїди якраз сидять на шиї громадян , та й ще нагліють.
23.06.2024 01:31 Відповісти
Чому б і ні - у гвидона підтримка - 59%. Так шо можна ще доїти та доїти ідіотів. Тут головне шо попадають під це і інші люди - котрі не голосували та не підтримують зелену шоблу, нажаль.
23.06.2024 14:40 Відповісти
Це ми вже проходили. Щоб корова добре доїлася и мало їла-що треба робити ?Правильно -більше доїти і менше давати їсти .Опять тридцять пять .Боже , ну чоми руками ворогів посилаєшь ракаети і бомби на діток наших ,а цю погань зеленошкіру обминаєшь ? Але відовідь є .Всі оці тварюки нам дані для навчання .Тепер тіньова економіка розквітне буйним цвітом . Усі дані людству Заповіти є у Бібліі. Але знаючи їх ,читаючі іх ці заповіти -людство ніколи не виконувало . Нколи . Від слова зовсім ніколи .Якщо ми так ставимось до Того Хто все вокруг вигадав і зробив -то що ми маємо отримати в нагороду ? Відповідь ви бачите самі -у нас війна ,нас вбивають .Що робити ? Отямитись ! Не скорятись ! Прибрати цю погань гетьманцевих і усіх зеленошкірих гадів . Бити рашистьку гадину всім народом ,бо вони -рашисти бажають нам українцям тільки смерті і рабства . І заповіт -не вбий -для рашистів -пустий звук.
23.06.2024 12:40 Відповісти
23.06.2024 12:43 Відповісти
23.06.2024 14:08 Відповісти
І якою буде наша відповідь?
23.06.2024 12:50 Відповісти
див. мій пост вище...
23.06.2024 14:00 Відповісти
Вона вже є - підтримка гвидона - 59%. Повна шизофренія України - хай буде будь хто - зеленский, путін, аби не Порошенко.
показати весь коментар
На минуточку! А 30 млрд. $ кредит, кто будет отдавать!? А лизинговые обязательства, кто давал? Всё же выполнять надо.
Будут подымать не только налоги, а и вводить новые.
Например: в США, странах Евросоюза есть налог на электротранспорт, солнечные и ветровые генерации, выбросы CO и CH, старый автотранспорт, электровелосипеды и самокаты (имеют аккумуляторы которые надо потом утилизировать), налоги на дороги в городах. А что, так живёт весь мир.
23.06.2024 12:52 Відповісти
"весь мир" в стані війни?..
показати весь коментар
Я доречі зовсім не проти, щоб кожен власник Volkswagen ID, Тесли S та Y, Mercedes-Benz EQC, Rolls Royce Cullinan придбаних протягом цих тяжких 2,5 років, кашляв електро-податок!!!!
Але ж себе самих "щипати" не стануть!
показати весь коментар
Не пишіть х..ню в період економічних спадів в західних економіках, вони ніколи не піднімають податки а наоборот впроваджують програми маштабних стимулювань.... Ок 2008 рік іпотечна криза... в США підняли податки в цей період? Податки піднімають тільки в період економічного росту...

У нас зараз маштабна криза в економіці, багато підприємств перебувають у важкому становищі тому що немає працівників, ракетні удари, період невизначеності...

А весь статистичний ріст економіки липовий тому що відбувається за рахунок інфляції, росту валюти та тарифів... це тупиковий шлях розвитку якщо розглянути історію інших країн, завжди закінчується маштабним кризисом
23.06.2024 14:15 Відповісти
"А что, так живёт весь мир". И негры тоже? Капец...
показати весь коментар
Вже ''общипувати гуся'' зеленим мало-треба його додавити.
показати весь коментар
пора варити суп!
показати весь коментар
В духовку йього. Тіки смажити.
показати весь коментар
Цей російський шпигун Гетьманцев зробив шкоди Україні навіть більше, ніж диверсант Єрмак.

Зєлю геть. Вибори
23.06.2024 13:14 Відповісти
Дебилы, ****. Вы лучше заставляйте платить налоги тех, кто не платит, а не повышайте их для порядочных налогоплательщиков
показати весь коментар
ну хто ж з друзів, коханок та власних родичів спитає?!...
Гадали епоха кумівства закінчилась в 19-му? Вона лиш почала новий стартап.
показати весь коментар
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/04/18/699244/ Гетманцев обслуживал друга Януковича, а его мать имела бизнес в Крыму после оккупации - СМИ.

https://www.slidstvo.info/news/ya-vidnovliuiu-ekonomiku-krainy-danylo-hetmantsev-zadeklaruvav-kvartyru-u-frantsii-za-mayzhe-10-milyoniv-hryven/ Данило Гетманцев задекларував квартиру у Франції за МАЙЖЕ 10 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
https://unn.ua/ru/news/getmantsev-arenduet-u-frantsuzskoi-firmi-materi-kvartiru-dlya-zheni-i-sinovei Гетманцев арендует у французской фирмы матери квартиру для жены и сыновей
23.06.2024 13:56 Відповісти
скільки мож впн перемикати?...
показати весь коментар
Тут не те говорить пан Гетьмамцев...
Без перегляду видатків не обійтись -- повинно звучати.
Ну але ж звикли жити на широку ногу, то тепер на видатки не вистачає податків.
Був такий прем'єр-міністр в 2014 році, що скоротив видатки свого відомства, розпродав майна і якось вигребли під час першої збройної агресії, ну але ж він кумедний кріль, не те, що пан доктор "нефінансових" наук
23.06.2024 14:17 Відповісти
Так нарід ще не побачили економічних проривів на ниві медичної маріхуани, на базарі землі прадідів і в казіно.
показати весь коментар
це ви влучно! а вже мож законно під маріхуану програти землю прадіда в казино??..
показати весь коментар
Звісно, треба переглядати. Треба навіть існуючі податки добре переназвати. Пропоную:
- податок на "зато не Порошенко"
- податок "па приколу"
- податок "какаяРазніца"

P.S. Податок "хоть паржем" не треба, бо вже якось ніхяк не смішно...
показати весь коментар
Гетьманцев думає вічно царюва.....ти до наступного року дотяни мразь...амерікоси рано чи пізно побачать що те що вони затіяли 20 років назад вилізе їм боком і щоб хоть би якось зберегти те що вони " намутили" вони закриють цю тему....а тут і зразу вибори...і тебе гетьманнцев нова влада і весь народ шукати буде...а якщо амерікоси тебе чи лондон забере- то українці в спину тобі і в мордуплювати будуть там і твоїм дітям і родичам....щоб родичі тебе клясти стали - що таке чмо насвіт народилось...
показати весь коментар
Кайф, экономика еле тлеет на горбу бизнеса который за два года войны пытается выжить с таким безмозглым правительством. А оно налоги повышает, ни на что большее за два года же мозгов не хватило гыгы гага, выхада ужи нет, вам панятна гы
показати весь коментар
А якщо проаналізувати скільки податкових зобов*язань "пробачено" структурам Коломойського, Ахметова, іншим "нормальним пацанам" і заставити їх все-таки розрахуватись???
показати весь коментар
У зеленського одні крайності. то він війну не бачить коли всі про неї кричать. то він перемагати збирається за один контр наступ. А у гетьманцева вирішення любої проблеми відбувається шляхом підняття податкі. Гарантую що коли бюджет буде переповнений грошима він також буде підвищувати податки.
показати весь коментар
Фахівці, мамою клянуся!
показати весь коментар
"Все повинно відбутись дуже швидко.
Раз! І ви вже без штанів!
показати весь коментар
ИПСО!!! Это ж деньги на дроны! До миллиона осталось..... всего лишь миллион
показати весь коментар
Без повішення гєтьманцева не обійтися. Все має відбутись дуже швидко
показати весь коментар
Для ФОП треба ввести військовий збір 5% від мінімальної зарплати.
показати весь коментар
так він і є 5% для усіх з 2014-го
показати весь коментар
1,5%.
для єдинників - 0
показати весь коментар
сорі, дійсно помилився, але 1.5% від доходів, а не 5% від мін з/п
показати весь коментар
Гєтманцев підор
показати весь коментар
Можете йому особисто повідомити в телезі. Там і номер телефону наче є:

http://picplus.net/56924/99323/
показати весь коментар
військовий збір давно слід було підвищити, відсотків до 5
а для зарплат вище 30 тис. - ще більше
всі притомні будуть не проти, а з непритомних хоч так гроші на армію зберуть

ПДВ - таке собі рішення, імхо мало що зміниться від зміни ставки
показати весь коментар
З якого хріна не проти. 10 років вже військовий збір існує- і де він .
показати весь коментар
А класний вихід придумав-вони прої...ли все, що тільки можна, а розплачуватись мають прості люди. Бажаючих паржать щось не чути... хоча, "епоха бідності закінчилась"
показати весь коментар
те що все має статись "дуже швидко" - це точно. чим швидше вас, зелених падл, посадити з конфіскацією, тим краще буде для всіх
показати весь коментар
Кредитори не хочуть реструктуризації боргу.Треба швидко пограбувати Мудрий нарід.
показати весь коментар
Іще чуть-чуть і КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ
показати весь коментар
Можна б подумати ,що не професіонал, але коли виходити з того, що бажає. принести максимальну шкоду країні наскільки можливо,але при цьому не спалитися,не викрити себе,та щоб не вигнали,та ще щоб і підзаробити,то все дуже логічно і правильно робить..
показати весь коментар
Їбаш іх вова , ****** вже те світло по 30 гривень а дізель по 300, хай бидло карманом прочуствує, бо видно , ні розруха і гори трупів ,їх не вчить що Україною править квцапський агент єрмак і його члєносос зєлєнський.
показати весь коментар
Дурні повинні страждати
показати весь коментар
влада простих рішень.
показати весь коментар
Навіщо народу грощі коли йде війна? Грощі мають бути у державі, щоб закупати зброю.
показати весь коментар
У нас на Центральном рынке как барижили табачком тюками так и продолжают, никто не тревожит, ни налоговая ни СБУ, ни полиция тем более администрация рынка, все работают в согласии.
показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
 
 