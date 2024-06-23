Сегодня графики будут действовать с 11:00 до 23:00, - ДТЭК
Сегодня, 23 июня 2024 года, стабилизационные отключения начнутся раньше, чем предварительно планировалось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, по указанию "Укрэнерго" графики будут действовать с 11:00 и до 23:00.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 23 июня графики отключений должны были применяться с 19:00.
При бажанні й 20 грн за квт можна не тільки намалювати, а ще й економічно обгрунтувати..
А так вчора-позавчора розповідали про сонячні й вітрові..
З цими уродами замислилась вже по сонячній стороні квартири наліпити на балкон сонячні батареї..але є ньюанс - сусіди орки зверху..непросихають, можуть тупо їх побити..
Скажи, всі "вчорашні" вже такі розумні, чи ти унікальний?
Причина - экстренное отключение производственных мощностей.
Сообщают, что ситуация под контролем, а местным советуют сидеть дома и не открывать окна.