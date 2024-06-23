Сегодня графики будут действовать с 11:00 до 23:00, - ДТЭК

Сегодня, 23 июня 2024 года, стабилизационные отключения начнутся раньше, чем предварительно планировалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, по указанию "Укрэнерго" графики будут действовать с 11:00 и до 23:00.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 23 июня графики отключений должны были применяться с 19:00.