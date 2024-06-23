РУС
Новости
3 274 25

Сегодня графики будут действовать с 11:00 до 23:00, - ДТЭК

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Сегодня, 23 июня 2024 года, стабилизационные отключения начнутся раньше, чем предварительно планировалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, по указанию "Укрэнерго" графики будут действовать с 11:00 и до 23:00.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 23 июня графики отключений должны были применяться с 19:00.

+8
ніколи. Поки ногами вперед не винесемо ціх діячів
23.06.2024 10:29 Ответить
+6
Та коли вже ці дебіли вгомоняться... Було з 19 до 23 стало з 11 до 23 - зовсім "малесеньке" коригування" (((
23.06.2024 10:25 Ответить
+4
Саме уікаве, навіть коли зроблять по 7.4 грн, не вгомоняться..ненажери..

При бажанні й 20 грн за квт можна не тільки намалювати, а ще й економічно обгрунтувати..
23.06.2024 10:31 Ответить
де "Злий Грицько"? Хай розкаже, що все іде за планом Дєрмака - рудого чорта Ахметки
23.06.2024 10:22 Ответить
Та коли вже ці дебіли вгомоняться... Було з 19 до 23 стало з 11 до 23 - зовсім "малесеньке" коригування" (((
23.06.2024 10:25 Ответить
ніколи. Поки ногами вперед не винесемо ціх діячів
23.06.2024 10:29 Ответить
У нас учора була злива і відключення світла було на одну годину. Це Німеччина. Як добре я розумію Україну. Хоча у нас відключення були в районах досить цікавих. Хочеться вірити, що погода,а не "добрі" люди
23.06.2024 10:29 Ответить
Вибачте, але не розумієте. Щоб зрозуміти, вам потрібно було б бути тут взимку 22-23 років.
23.06.2024 11:04 Ответить
Саме уікаве, навіть коли зроблять по 7.4 грн, не вгомоняться..ненажери..

При бажанні й 20 грн за квт можна не тільки намалювати, а ще й економічно обгрунтувати..
23.06.2024 10:31 Ответить
І жодного борцуна із Роттердам + не помітно.
23.06.2024 10:34 Ответить
Ще не вечір!

А так вчора-позавчора розповідали про сонячні й вітрові..

З цими уродами замислилась вже по сонячній стороні квартири наліпити на балкон сонячні батареї..але є ньюанс - сусіди орки зверху..непросихають, можуть тупо їх побити..
23.06.2024 10:39 Ответить
"накрутить мощность атомной энергетики"
Скажи, всі "вчорашні" вже такі розумні, чи ти унікальний?
23.06.2024 11:13 Ответить
А теперь вспомните как пытались до войны зеленые бороться с солнечными батареями и как все свои обязанности нарушали.
23.06.2024 11:00 Ответить
Навіщо ремонтувати та розвивати енергетику, коли в тебе монополія - достатньо й підняття тарифу.
23.06.2024 11:27 Ответить
В Кривом Роге идет сильный дым с территории коксохимического завода

Причина - экстренное отключение производственных мощностей.

Сообщают, что ситуация под контролем, а местным советуют сидеть дома и не открывать окна.
23.06.2024 10:44 Ответить
А що саме контролюють, так і не написали.
23.06.2024 11:14 Ответить
За допомогу надану для відновлення систем енергопостачання можна було б закрити питання це давно,закупивши газові дизель-генератори!І електрика і опалення відразу!!!Але це не цікаво,******* гроші,вкладувать їх в вітряки і сонячні панелі набагато вигідніше.А де взяти сонце в хсарну погоду,і розбивається ця ***** дуже просто.
23.06.2024 10:45 Ответить
Причина "тучи на небе")
23.06.2024 10:51 Ответить
А знаєте, хто ще цвіркав народу світло погодинно. Чаушеску. З його дружиною Єленою. І рейтинг в нього був 90% на момент розстрілу.
23.06.2024 10:56 Ответить
На что это вы намекаете?
23.06.2024 11:04 Ответить
рейтинг 90% у ньогобув лише в офіційній прапаганді, на той момент вже проходили масові протести і страйки на виробництві, що подавлялись силовіками.
23.06.2024 11:46 Ответить
і так, Чаушеску настільки відірвався від реальності, що навіть не розумів, за що його страчують, він до останнього моментущиро вірив, що народ його боготворить.
23.06.2024 11:48 Ответить
Мені це щось дуже сильно нагадує...
23.06.2024 15:32 Ответить
Суки, обіцяли ж хоч сьогодні не тероризувати людей!!
23.06.2024 11:44 Ответить
Ахмєтовські підараси ще й для Київщини графіки переробили - там вже взагалі повна труба.
23.06.2024 15:33 Ответить
 
 