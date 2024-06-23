УКР
Сьогодні графіки діятимуть з 11:00 до 23:00, - ДТЕК

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Сьогодні, 23 червня 2024 року, стабілізаційні відключення почнуться раніше, ніж попередньо планувалося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, за вказівкою "Укренерго" графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00.

Читайте також: Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку: Ситуація може змінюватися після кожної атаки

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 23 червня графіки відключень мали застосовуватися із 19:00.

Автор: 

ДТЕК (1990) Укренерго (2740) відключення світла (1108)
Топ коментарі
+8
ніколи. Поки ногами вперед не винесемо ціх діячів
23.06.2024 10:29 Відповісти
23.06.2024 10:29 Відповісти
+6
Та коли вже ці дебіли вгомоняться... Було з 19 до 23 стало з 11 до 23 - зовсім "малесеньке" коригування" (((
23.06.2024 10:25 Відповісти
23.06.2024 10:25 Відповісти
+4
Саме уікаве, навіть коли зроблять по 7.4 грн, не вгомоняться..ненажери..

При бажанні й 20 грн за квт можна не тільки намалювати, а ще й економічно обгрунтувати..
23.06.2024 10:31 Відповісти
23.06.2024 10:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
де "Злий Грицько"? Хай розкаже, що все іде за планом Дєрмака - рудого чорта Ахметки
23.06.2024 10:22 Відповісти
23.06.2024 10:22 Відповісти
Та коли вже ці дебіли вгомоняться... Було з 19 до 23 стало з 11 до 23 - зовсім "малесеньке" коригування" (((
23.06.2024 10:25 Відповісти
23.06.2024 10:25 Відповісти
ніколи. Поки ногами вперед не винесемо ціх діячів
23.06.2024 10:29 Відповісти
23.06.2024 10:29 Відповісти
У нас учора була злива і відключення світла було на одну годину. Це Німеччина. Як добре я розумію Україну. Хоча у нас відключення були в районах досить цікавих. Хочеться вірити, що погода,а не "добрі" люди
23.06.2024 10:29 Відповісти
23.06.2024 10:29 Відповісти
Вибачте, але не розумієте. Щоб зрозуміти, вам потрібно було б бути тут взимку 22-23 років.
23.06.2024 11:04 Відповісти
23.06.2024 11:04 Відповісти
Саме уікаве, навіть коли зроблять по 7.4 грн, не вгомоняться..ненажери..

При бажанні й 20 грн за квт можна не тільки намалювати, а ще й економічно обгрунтувати..
23.06.2024 10:31 Відповісти
23.06.2024 10:31 Відповісти
І жодного борцуна із Роттердам + не помітно.
23.06.2024 10:34 Відповісти
23.06.2024 10:34 Відповісти
Ще не вечір!

А так вчора-позавчора розповідали про сонячні й вітрові..

З цими уродами замислилась вже по сонячній стороні квартири наліпити на балкон сонячні батареї..але є ньюанс - сусіди орки зверху..непросихають, можуть тупо їх побити..
23.06.2024 10:39 Відповісти
23.06.2024 10:39 Відповісти
"накрутить мощность атомной энергетики"
Скажи, всі "вчорашні" вже такі розумні, чи ти унікальний?
23.06.2024 11:13 Відповісти
23.06.2024 11:13 Відповісти
А теперь вспомните как пытались до войны зеленые бороться с солнечными батареями и как все свои обязанности нарушали.
23.06.2024 11:00 Відповісти
23.06.2024 11:00 Відповісти
Навіщо ремонтувати та розвивати енергетику, коли в тебе монополія - достатньо й підняття тарифу.
23.06.2024 11:27 Відповісти
23.06.2024 11:27 Відповісти
В Кривом Роге идет сильный дым с территории коксохимического завода

Причина - экстренное отключение производственных мощностей.

Сообщают, что ситуация под контролем, а местным советуют сидеть дома и не открывать окна.
23.06.2024 10:44 Відповісти
23.06.2024 10:44 Відповісти
А що саме контролюють, так і не написали.
23.06.2024 11:14 Відповісти
23.06.2024 11:14 Відповісти
За допомогу надану для відновлення систем енергопостачання можна було б закрити питання це давно,закупивши газові дизель-генератори!І електрика і опалення відразу!!!Але це не цікаво,******* гроші,вкладувать їх в вітряки і сонячні панелі набагато вигідніше.А де взяти сонце в хсарну погоду,і розбивається ця ***** дуже просто.
23.06.2024 10:45 Відповісти
23.06.2024 10:45 Відповісти
Причина "тучи на небе")
23.06.2024 10:51 Відповісти
23.06.2024 10:51 Відповісти
А знаєте, хто ще цвіркав народу світло погодинно. Чаушеску. З його дружиною Єленою. І рейтинг в нього був 90% на момент розстрілу.
23.06.2024 10:56 Відповісти
23.06.2024 10:56 Відповісти
На что это вы намекаете?
23.06.2024 11:04 Відповісти
23.06.2024 11:04 Відповісти
рейтинг 90% у ньогобув лише в офіційній прапаганді, на той момент вже проходили масові протести і страйки на виробництві, що подавлялись силовіками.
23.06.2024 11:46 Відповісти
23.06.2024 11:46 Відповісти
і так, Чаушеску настільки відірвався від реальності, що навіть не розумів, за що його страчують, він до останнього моментущиро вірив, що народ його боготворить.
23.06.2024 11:48 Відповісти
23.06.2024 11:48 Відповісти
Мені це щось дуже сильно нагадує...
23.06.2024 15:32 Відповісти
23.06.2024 15:32 Відповісти
Суки, обіцяли ж хоч сьогодні не тероризувати людей!!
23.06.2024 11:44 Відповісти
23.06.2024 11:44 Відповісти
Ахмєтовські підараси ще й для Київщини графіки переробили - там вже взагалі повна труба.
23.06.2024 15:33 Відповісти
23.06.2024 15:33 Відповісти
 
 