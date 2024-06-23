Сьогодні графіки діятимуть з 11:00 до 23:00, - ДТЕК
Сьогодні, 23 червня 2024 року, стабілізаційні відключення почнуться раніше, ніж попередньо планувалося.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, за вказівкою "Укренерго" графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 23 червня графіки відключень мали застосовуватися із 19:00.
При бажанні й 20 грн за квт можна не тільки намалювати, а ще й економічно обгрунтувати..
А так вчора-позавчора розповідали про сонячні й вітрові..
З цими уродами замислилась вже по сонячній стороні квартири наліпити на балкон сонячні батареї..але є ньюанс - сусіди орки зверху..непросихають, можуть тупо їх побити..
Скажи, всі "вчорашні" вже такі розумні, чи ти унікальний?
Причина - экстренное отключение производственных мощностей.
Сообщают, что ситуация под контролем, а местным советуют сидеть дома и не открывать окна.