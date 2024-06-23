Сьогодні графіки діятимуть з 11:00 до 23:00, - ДТЕК

Сьогодні, 23 червня 2024 року, стабілізаційні відключення почнуться раніше, ніж попередньо планувалося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, за вказівкою "Укренерго" графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00.

Читайте також: Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку: Ситуація може змінюватися після кожної атаки

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 23 червня графіки відключень мали застосовуватися із 19:00.