РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости Война
644 2

За сутки на Восточном направлении потери врага составляют более 1000 оккупантов, уничтожено более 70 единиц вражеской техники, - ОСГВ "Хортица"

танк,рф,знищення

На Восточном направлении украинские воины продолжают уничтожать оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Telegram-канала "Хортицкий ветер"

"Только на восточном направлении оккупанты потеряли 1130 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, армия РФ на восточном направлении потеряла:

  • танков - 11;
  • боевых бронемашин - 15;
  • пушек и минометов - 38;
  • противотанковых средств - 1;
  • автомобильной техники - 36;
  • специальной техники - 13;
  • средств РЭБ - 3;
  • БпЛА - 715;
  • пунктов управления БпЛА - 1;
  • укрытий - 48;
  • складов боеприпасов - 7.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг был приостановлен в районе села Боровая Харьковской области, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

армия РФ (20374) ОСГВ Хортица (510) уничтожение (7737)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.06.2024 11:58 Ответить
Дякуємо ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 12:03 Ответить
 
 