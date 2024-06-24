За сутки на Восточном направлении потери врага составляют более 1000 оккупантов, уничтожено более 70 единиц вражеской техники, - ОСГВ "Хортица"

На Восточном направлении украинские воины продолжают уничтожать оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Telegram-канала "Хортицкий ветер"

"Только на восточном направлении оккупанты потеряли 1130 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, армия РФ на восточном направлении потеряла:

танков - 11;

боевых бронемашин - 15;

пушек и минометов - 38;

противотанковых средств - 1;

автомобильной техники - 36;

специальной техники - 13;

средств РЭБ - 3;

БпЛА - 715;

пунктов управления БпЛА - 1;

укрытий - 48;

складов боеприпасов - 7.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг был приостановлен в районе села Боровая Харьковской области, - ОСГВ "Хортица"