За сутки на Восточном направлении потери врага составляют более 1000 оккупантов, уничтожено более 70 единиц вражеской техники, - ОСГВ "Хортица"
На Восточном направлении украинские воины продолжают уничтожать оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Telegram-канала "Хортицкий ветер"
"Только на восточном направлении оккупанты потеряли 1130 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, армия РФ на восточном направлении потеряла:
- танков - 11;
- боевых бронемашин - 15;
- пушек и минометов - 38;
- противотанковых средств - 1;
- автомобильной техники - 36;
- специальной техники - 13;
- средств РЭБ - 3;
- БпЛА - 715;
- пунктов управления БпЛА - 1;
- укрытий - 48;
- складов боеприпасов - 7.
