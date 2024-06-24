УКР
За добу на Східному напрямку втрати ворога становлять понад 1000 окупантів, знищено понад 70 одиниць ворожої техніки, - ОСУВ "Хортиця"

танк,рф,знищення

На Східному напрямку українські воїни продовжують нищити окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Telegram-канала "Хортицький вітер"

"Лише на східному напрямку окупанти минулої доби втратили 1130 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, армія РФ на східному напрямку втратила:

  • танків - 11;
  • бойових бронемашин - 15;
  • гармат і мінометів - 38;
  • протитанкових засобів - 1;
  • автомобільної техніки - 36;
  • спеціальної техніки - 13;
  • засобів РЕБ - 3;
  • БпЛА - 715;
  • пунктів управління БпЛА - 1;
  • укриттів - 48;
  • складів боєприпасів - 7.

24.06.2024 11:58 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!!!
24.06.2024 12:03 Відповісти
 
 