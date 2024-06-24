За добу на Східному напрямку втрати ворога становлять понад 1000 окупантів, знищено понад 70 одиниць ворожої техніки, - ОСУВ "Хортиця"

На Східному напрямку українські воїни продовжують нищити окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Telegram-канала "Хортицький вітер"

"Лише на східному напрямку окупанти минулої доби втратили 1130 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, армія РФ на східному напрямку втратила:

танків - 11;

бойових бронемашин - 15;

гармат і мінометів - 38;

протитанкових засобів - 1;

автомобільної техніки - 36;

спеціальної техніки - 13;

засобів РЕБ - 3;

БпЛА - 715;

пунктів управління БпЛА - 1;

укриттів - 48;

складів боєприпасів - 7.

