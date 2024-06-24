За добу на Східному напрямку втрати ворога становлять понад 1000 окупантів, знищено понад 70 одиниць ворожої техніки, - ОСУВ "Хортиця"
На Східному напрямку українські воїни продовжують нищити окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Telegram-канала "Хортицький вітер"
"Лише на східному напрямку окупанти минулої доби втратили 1130 осіб", - йдеться в повідомленні.
Крім того, армія РФ на східному напрямку втратила:
- танків - 11;
- бойових бронемашин - 15;
- гармат і мінометів - 38;
- протитанкових засобів - 1;
- автомобільної техніки - 36;
- спеціальної техніки - 13;
- засобів РЕБ - 3;
- БпЛА - 715;
- пунктів управління БпЛА - 1;
- укриттів - 48;
- складів боєприпасів - 7.
