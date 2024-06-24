РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9001 посетитель онлайн
Новости
1 622 8

В оккупированном Энергодаре повреждены две подстанции, - МАГАТЭ

енергодар

В эти выходные Энергодар остался без света на 16 часов, поскольку в городе была повреждена вторая подстанция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в отчете МАГАТЭ заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

"Город, где проживает большинство персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), остался без электроэнергии на 16 часов на выходных после того, как вторая подстанция в этом районе получила повреждения и была выведена из эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ, в субботу, 22 июня посетили подстанцию "Радуга" в Энергодаре, "чтобы осмотреть повреждение одного из двух трансформаторов, которое, по сообщению станции, было вызвано атакой беспилотника накануне вечером". Подстанция использовалась для частичного обеспечения электроэнергией пяти районов Энергодара. Отмечается, что в среду была разрушена еще одна из подстанций Энергодара - "Луч".

"Через два дня после визита в Энергодар для оценки степени повреждения подстанции "Луч" эксперты МАГАТЭ вчера увидели электрические компоненты и другие обломки беспилотников на подстанции "Радуга", а также неразорвавшееся устройство на земле возле поврежденного трансформатора", - сообщили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси осудил инциденты.

"Кто бы за этим ни стоял, это должно прекратиться. Использование дронов против станции и ее окрестностей становится все более частым явлением. Это абсолютно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно", - завил он.

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре в Запорожской области захватчики "подвергают национализации" квартиры, владельцы которых уехали из города, и заселяют туда коллаборационистов, военных и их семьи.

Также читайте: В оккупированном Энергодаре через застенки рашистов прошли более 1,5 тысячи человек, - глава ГВА Орлов

Автор: 

МАГАТЭ (436) Энергодар (159) Рафаэль Гросси (201)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроссі- йди у дупу!
показать весь комментарий
24.06.2024 13:23 Ответить
,,Хто б не стояв"!!! Покидьки ви боягузливі і продажні!! Магате хрінове!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 13:25 Ответить
"Хто б за цим не стояв, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає все більш частим явищем. Це абсолютно неприйнятно і суперечить основам безпеки та конкретним принципам, які були прийняті одноголосно", - завив він - рашистський мудозвон і членосос Гросі.якщобули прийняті одноголосно.то що роблять рашистські терористи на українській АЕС...???
показать весь комментарий
24.06.2024 13:27 Ответить
Щось не бачу тут закликів від МАГАТЕ до виводу кацапні з ЗАЕС. Гарно влаштувались "експерти"...
показать весь комментарий
24.06.2024 13:28 Ответить
Кто-то ещё воспринимает этого Гросси? Никто его ни во что не ставит. Ни рашисты, а украинцы тем более. На станции полный хаос; станция битком набита техникой, вояками; через станцию ведутся обстрелы Никополя, ну, и когда станцию захватывали, то просто ее обстреливали. Но то Гросси не считает причиной для санкций Росатому. В городе остались колобки, приспособленцы и пенсионеры. Теперь понаехало ещё всякого там рашинского. Наших там мало (те, кто за Украину). Но, все же живут.
Гросси "говорит" не трогать рашистов в городе. У них должны быть все условия для дальнейших обстрелов Никополя. А вы им свет вырубаете. Сам с этого города и не вижу другого выхода вернуть город, не кошмарив пи*аров.
показать весь комментарий
24.06.2024 13:37 Ответить
"Хто б не стояв" - кацапське бабло засліпило, і йому не видно.
показать весь комментарий
24.06.2024 15:20 Ответить
Не можна допускати, щоб кацапи мали електрику!
показать весь комментарий
24.06.2024 15:38 Ответить
Та це москалі подстанції нищять, щоб нас підставити. Чесне слово! Клянуся здоров'ям дітей Зеленського і йотго батьків!
показать весь комментарий
24.06.2024 20:37 Ответить
 
 