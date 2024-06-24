В оккупированном Энергодаре повреждены две подстанции, - МАГАТЭ

В эти выходные Энергодар остался без света на 16 часов, поскольку в городе была повреждена вторая подстанция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в отчете МАГАТЭ заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

"Город, где проживает большинство персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), остался без электроэнергии на 16 часов на выходных после того, как вторая подстанция в этом районе получила повреждения и была выведена из эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ, в субботу, 22 июня посетили подстанцию "Радуга" в Энергодаре, "чтобы осмотреть повреждение одного из двух трансформаторов, которое, по сообщению станции, было вызвано атакой беспилотника накануне вечером". Подстанция использовалась для частичного обеспечения электроэнергией пяти районов Энергодара. Отмечается, что в среду была разрушена еще одна из подстанций Энергодара - "Луч".

"Через два дня после визита в Энергодар для оценки степени повреждения подстанции "Луч" эксперты МАГАТЭ вчера увидели электрические компоненты и другие обломки беспилотников на подстанции "Радуга", а также неразорвавшееся устройство на земле возле поврежденного трансформатора", - сообщили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси осудил инциденты.

"Кто бы за этим ни стоял, это должно прекратиться. Использование дронов против станции и ее окрестностей становится все более частым явлением. Это абсолютно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно", - завил он.

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре в Запорожской области захватчики "подвергают национализации" квартиры, владельцы которых уехали из города, и заселяют туда коллаборационистов, военных и их семьи.

Также читайте: В оккупированном Энергодаре через застенки рашистов прошли более 1,5 тысячи человек, - глава ГВА Орлов