В окупованому Енергодарі пошкоджені дві підстанції, - МАГАТЕ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у звіті МАГАТЕ заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

"Місто, де проживає більшість персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), залишилося без електроенергії на 16 годин на вихідних після того, як друга підстанція в цьому районі зазнала пошкоджень і була виведена з експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ, у суботу, 22 червня відвідали підстанцію "Радуга" в Енергодарі, "щоб оглянути пошкодження одного з двох трансформаторів, яке, за повідомленням станції, було спричинене атакою безпілотника напередодні ввечері". Підстанція використовувалася для часткового забезпечення електроенергією п'яти районів Енергодара. Зазначається, що у середу була зруйнована ще одна з підстанцій Енергодара – "Луч".

"Через два дні після візиту до Енергодару для оцінки ступеня пошкодження підстанції "Луч" експерти МАГАТЕ вчора побачили електричні компоненти та інші уламки безпілотників на підстанції "Радуга", а також пристрій, що не розірвався, на землі біля пошкодженого трансформатора", - повідомили в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі засудив інциденти.

"Хто б за цим не стояв, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає все більш частим явищем. Це абсолютно неприйнятно і суперечить основам безпеки та конкретним принципам, які були прийняті одноголосно", - завив він.

