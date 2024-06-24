УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10110 відвідувачів онлайн
Новини
1 622 8

В окупованому Енергодарі пошкоджені дві підстанції, - МАГАТЕ

енергодар

Цими вихідними Енергодар залишився без світла на 16 годин, оскільки у місті було пошкоджено другу підстанцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у звіті МАГАТЕ заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

"Місто, де проживає більшість персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), залишилося без електроенергії на 16 годин на вихідних після того, як друга підстанція в цьому районі зазнала пошкоджень і була виведена з експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ, у суботу, 22 червня відвідали підстанцію "Радуга" в Енергодарі, "щоб оглянути пошкодження одного з двох трансформаторів, яке, за повідомленням станції, було спричинене атакою безпілотника напередодні ввечері". Підстанція використовувалася для часткового забезпечення електроенергією п'яти районів Енергодара. Зазначається, що у середу була зруйнована ще одна з підстанцій Енергодара – "Луч".

"Через два дні після візиту до Енергодару для оцінки ступеня пошкодження підстанції "Луч" експерти МАГАТЕ вчора побачили електричні компоненти та інші уламки безпілотників на підстанції "Радуга", а також пристрій, що не розірвався, на землі біля пошкодженого трансформатора", - повідомили в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі засудив інциденти.

"Хто б за цим не стояв, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає все більш частим явищем. Це абсолютно неприйнятно і суперечить основам безпеки та конкретним принципам, які були прийняті одноголосно", - завив він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі у Запорізькій області загарбники "піддають націоналізації" квартири, власники яких поїхали з міста, та заселяють туди колаборантів, військових та їхні родини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ володіє ситуацією на ЗАЕС, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (766) Енергодар (265) Гроссі Рафаель (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гроссі- йди у дупу!
показати весь коментар
24.06.2024 13:23 Відповісти
,,Хто б не стояв"!!! Покидьки ви боягузливі і продажні!! Магате хрінове!!!
показати весь коментар
24.06.2024 13:25 Відповісти
"Хто б за цим не стояв, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає все більш частим явищем. Це абсолютно неприйнятно і суперечить основам безпеки та конкретним принципам, які були прийняті одноголосно", - завив він - рашистський мудозвон і членосос Гросі.якщобули прийняті одноголосно.то що роблять рашистські терористи на українській АЕС...???
показати весь коментар
24.06.2024 13:27 Відповісти
Щось не бачу тут закликів від МАГАТЕ до виводу кацапні з ЗАЕС. Гарно влаштувались "експерти"...
показати весь коментар
24.06.2024 13:28 Відповісти
Кто-то ещё воспринимает этого Гросси? Никто его ни во что не ставит. Ни рашисты, а украинцы тем более. На станции полный хаос; станция битком набита техникой, вояками; через станцию ведутся обстрелы Никополя, ну, и когда станцию захватывали, то просто ее обстреливали. Но то Гросси не считает причиной для санкций Росатому. В городе остались колобки, приспособленцы и пенсионеры. Теперь понаехало ещё всякого там рашинского. Наших там мало (те, кто за Украину). Но, все же живут.
Гросси "говорит" не трогать рашистов в городе. У них должны быть все условия для дальнейших обстрелов Никополя. А вы им свет вырубаете. Сам с этого города и не вижу другого выхода вернуть город, не кошмарив пи*аров.
показати весь коментар
24.06.2024 13:37 Відповісти
"Хто б не стояв" - кацапське бабло засліпило, і йому не видно.
показати весь коментар
24.06.2024 15:20 Відповісти
Не можна допускати, щоб кацапи мали електрику!
показати весь коментар
24.06.2024 15:38 Відповісти
Та це москалі подстанції нищять, щоб нас підставити. Чесне слово! Клянуся здоров'ям дітей Зеленського і йотго батьків!
показати весь коментар
24.06.2024 20:37 Відповісти
 
 