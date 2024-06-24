В районах Сокола, Новоалександровки, Евгеньевки и Воздвиженки продолжается 11 боестолкновений, - Генштаб

Агрессор продолжает атаковать на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском, на который приходится треть штурмовых действий противника. Украинские защитники держат оборону. Сейчас общее количество вражеских атак - 128.

Ситуация на Харьковщине

Купянское направление. Оккупанты атакуют в районе Новоселовки. Это уже пятая попытка улучшить свои позиции на направлении, четыре предыдущие - отбиты.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении сейчас идут семь из 23 боестолкновений с начала этих суток. Враг пытается действовать в районах Грековки, Копанок, Макеевки, Невского, Торского, Серебрянского лесничества и Синьковки.

По предварительной информации, на этом направлении оккупанты за сегодня потеряли 92 человека, уничтожено одну БМП и одну САУ. Повреждены автомобиль, пушка и миномет.

Продолжаются четыре боя в районах Раздолевки и Верхнекаменского на Сиверском направлении. Всего сегодня враг атаковал на этом направлении 21 раз.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются продвинуться в районах Часового Яра, Ивановского и Калиновки. В общем, в течение суток, здесь произошло девять штурмовых действий агрессора.

Торецкое направление. Восемь боестолкновений за сегодня, два - продолжаются. Продолжаются атаки в районе Южного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении 38 раз за сегодня происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются 11 из них, а именно - в районах Сокола, Новоалександровки, Евгеновки и Воздвиженки. Также враг нанес ракетный удар в районе города Покровска.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта.

