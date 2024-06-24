Идут бои неподалеку от Песчаного и Стельмаховки, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 114 боевых столкновений.

Как отмечается, наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы российского агрессора. В основном оккупанты продолжают давить на Покровском и активизировались на Лиманском направлениях.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Купянском направлении сейчас насчитывается 4 попытки оккупантов продвинуться, бои идут неподалеку от Песчаного и Стельмаховки.

"На Лиманском направлении количество атак за сегодня увеличилось почти вдвое - до 18, шесть из которых еще продолжаются. Штурмовые действия сейчас происходят в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синьковки", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении общее количество попыток оккупантов продвинуться пока равно шести, активные боевые происходят в районе Ивановского.

На Торецком направлении враг атакует в районе Южного. Это уже седьмое за сегодня штурмовое действие на направлении.

На Покровском направлении сейчас продолжаются 13 боестолкновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеновки, Александрополя и Воздвиженки. За сегодня уже 35 раз враг пытался давить на этом направлении. Направление остается самым горячим.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении враг пытался атаковать три раза. Штурмовые действия отбиты. Противник бомбил КАБами в районе Солодкого и Большой Новоселовки.

На Ореховском направлении идут бои в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчики в четвертый раз в течение суток атакуют в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Наши войска контролируют ситуацию и истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого столкновения.