Точаться бої неподалік Піщаного та Стельмахівки, Покровський напрямок залишається найгарячішим, - Генштаб

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 114 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора. В основному окупанти продовжують тиснути на Покровському та активізувалися на Лиманському напрямках.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку наразі нараховується 4 спроби окупантів просунутися, бої точаться неподалік Піщаного та Стельмахівки.

"На Лиманському напрямку кількість атак за сьогодні збільшилась майже вдвічі - до 18, шість з яких іще тривають. Штурмові дії зараз відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює шести, активні бойові відбуваються в районі Іванівського.

Також читайте: Точаться бої в районах Сокола, Новоселівки Першої та Новоолександрівки, ворог найактивніший на Сіверському та Покровському напрямках, - Генштаб

На Торецькому напрямку ворог атакує в районі Південного. Це вже сьома за сьогодні штурмова дія на напрямку.

На Покровському напрямку зараз тривають 13 боєзіткнень в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки. За сьогодні уже 35 разів ворог намагався тиснути на цьому напрямку. Напрямок залишається найгарячішим.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог намагався атакувати три рази. Штурмові дії відбито. Противник бомбардував КАБами в районі Солодкого та Великої Новоселівки.

На Оріхівському напрямку йдуть бої в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку загарбники вчетверте протягом доби атакують в районі Кринків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Також читайте: Минулого тижня на фронті відбулося близько тисячі бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку - 322, - Генштаб

Наші війська контролюють ситуацію та виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення.