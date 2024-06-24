Точаться бої в районах Сокола, Новоселівки Першої та Новоолександрівки, ворог найактивніший на Сіверському та Покровському напрямках, - Генштаб

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 81.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, агресор застосовує авіацію, бомбардує КАБами з території рф. Зокрема, на Харківському напрямку, завдано авіаударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці. Крім того, на цьому напрямку з початку доби відбито шість атак противника.

На Куп’янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наразі ведуться два боєзіткнення в районі Невського. Всього за сьогодні окупанти намагалися просунутися на напрямку 10 разів.

"Чотири атаки тривають на Сіверському напрямку. Активно загарбники діють поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. З початку доби ворог намагався покращити своє тактичне положення вже 20 разів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку агресор атакує в районах Південного та Північного. Всього спроб покращити положення - чотири.

"Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. 11 атак - відбито, 14 - ще тривають. Бої точаться в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки", - додають у Генштабі.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Командування Збройних Сил України вживає всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки.