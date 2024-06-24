Идут бои в районах Сокола, Новоселовки Первой и Новоалександровки, враг больше всего активен на Сиверском и Покровском направлениях, - Генштаб
Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается на Сиверском и Покровском направлениях. В настоящее время общее количество вражеских атак на линии фронта достигло 81.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, агрессор применяет авиацию, бомбит КАБами с территории РФ. В частности, на Харьковском направлении нанесены авиаудары по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновой, Липцах, Зеленому и Охримовке. Кроме того, на этом направлении с начала суток отражено шесть атак противника.
На Купянском направлении продолжаются три штурмовые действия в районе Стельмаховки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении сейчас ведутся два боестолкновения в районе Невского. Всего за сегодня оккупанты пытались продвинуться на направлении 10 раз.
"Четыре атаки продолжаются на Сиверском направлении. Активно захватчики действуют вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. С начала суток враг пытался улучшить свое тактическое положение уже 20 раз", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Торецком направлении агрессор атакует в районах Южного и Северного. Всего попыток улучшить положение - четыре.
"Активнее всего враг пытается штурмовать сегодня на Покровском направлении. 11 атак - отбиты, 14 - еще продолжаются. Бои идут в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеновки, Александрополя и Воздвиженки", - добавляют в Генштабе.
На остальных направлениях - обстановка без особых изменений.
Командование Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки.
