РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8574 посетителя онлайн
Новости Война
721 1

По всей территории Украины объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)

кинджал

По всей территории Украины объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - предупредили в ВС.

20:53 отбой угрозы. Тревога продолжалась 41 минуту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Одессе: Повреждены 70 квартир в двух домах. ФОТОрепортаж

Автор: 

воздушная тревога (834)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А во фрязіно, в рєзультатє задімлєния - бавовна. Намоканія нєт - нєт пажаратушенія сістемс.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:53 Ответить
 
 