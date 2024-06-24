По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)
По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили у ПС.
20:53 відбій загрози. Тривога тривала 41 хвилину.
Владислав Сварчевський
