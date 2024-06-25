Контейнерный оператор MSC отказался заходить в Одесский порт из-за коррумпированности украинской таможни

Действия украинской таможни заставили мирового лидера контейнерных перевозок MSC отменить первый судозаход с начала полномасштабного вторжения в Одесский морской порт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Ассоциации международных экспедиторов Украины.

Причиной отмены стали безосновательные проверки грузов и затягивание таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией на неопределенный период, из-за чего груз блокируется на неопределенный срок и дорожает из-за дополнительных расходов на хранение и демередж, которые могут достигать 2-3 тыс. долларов.

"Такая деятельность работы таможни ставит под угрозу запуск регулярного контейнерного сервиса в порты Большой Одессы. Напомним, что MSC планирует соединить фидерным сообщением Одессу и один из крупнейших турецких средиземноморских хабов - порт Текирдаг. Призываем украинскую власть способствовать решению данной проблемы и не допустить негативных последствий для украинской логистики и экономики", - отмечают в Ассоциации.

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Что предшествовало?

Ранее издание Mind.ua писало, что крупнейшая международная контейнерная линия MSC Mediterranean Shipping Со планировала в июне 2024 года возобновить регулярный фидерный сервис в порты Одессы.

Сервис должен был работать из турецкого порта Текирдаг в Одесский морской порт. Первый судозаход был запланирован на середину июня. Рейсы должен был принимать Контейнерный терминал Одесса (КТО).

Таким образом, MSC должен был стать первой международной контейнерной линией, которая возобновит сообщение в порты Большой Одессы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский отверг опасения относительно коррупции в государстве и заявил, что Украина проводит реформы, которых требует ЕС. В интервью Fox News в ответ на вопрос об американских опасениях относительно коррупции в Украине он сказал, что "все чисто".

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