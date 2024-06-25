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Контейнерный оператор MSC отказался заходить в Одесский порт из-за коррумпированности украинской таможни

Корабель MSC Mediterranean Shipping Co

Действия украинской таможни заставили мирового лидера контейнерных перевозок MSC отменить первый судозаход с начала полномасштабного вторжения в Одесский морской порт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Ассоциации международных экспедиторов Украины.

Причиной отмены стали безосновательные проверки грузов и затягивание таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией на неопределенный период, из-за чего груз блокируется на неопределенный срок и дорожает из-за дополнительных расходов  на хранение и демередж, которые могут достигать 2-3 тыс. долларов.

"Такая деятельность работы таможни ставит под угрозу запуск регулярного контейнерного сервиса в порты Большой Одессы. Напомним, что MSC планирует соединить фидерным сообщением Одессу и один из крупнейших турецких средиземноморских хабов - порт Текирдаг. Призываем украинскую власть способствовать решению данной проблемы и не допустить негативных последствий для украинской логистики и экономики", - отмечают в Ассоциации.

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Что предшествовало?

Ранее издание Mind.ua писало, что крупнейшая международная контейнерная линия MSC Mediterranean Shipping Со планировала в июне 2024 года возобновить регулярный фидерный сервис в порты Одессы.

Сервис должен был работать из турецкого порта Текирдаг в Одесский морской порт. Первый судозаход был запланирован на середину июня. Рейсы должен был принимать Контейнерный терминал Одесса (КТО).

Таким образом, MSC должен был стать первой международной контейнерной линией, которая возобновит сообщение в порты Большой Одессы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский отверг опасения относительно коррупции в государстве и заявил, что Украина проводит реформы, которых требует ЕС. В интервью Fox News в ответ на вопрос об американских опасениях относительно коррупции в Украине он сказал, что "все чисто".

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Автор: 

коррупция (8569) Одесса (7915) таможня (1962) мореплавание (28)


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Топ комментарии
+37
Эээй,официально же было сказано - борьба с коррупцией отвлекает от подий на фронте,все кто за борьбу с коррупцией союзники путина,как и те,кто требует выборов.
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25.06.2024 21:54
+23
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25.06.2024 21:58
+21
Да вы только посмотрите, как живет и на чем ездит рядовой работник таможни!
О какой борьбе с коррупцией можно говорить?
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25.06.2024 21:58
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Экипажи у них со всего мира, в основном филипинцы, конечно, но есть и украинцы и болгары и поляки.
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26.06.2024 00:24 Ответить
Кстати, а никто не знает, почему Трамп не хочет давать денех? Нет ли тут какой-либо связи? ... Не, наверное нет, он просто ссыт *****.
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26.06.2024 00:23 Ответить
При Порошенко такої фігні небудо
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26.06.2024 00:33 Ответить
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26.06.2024 06:19 Ответить
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26.06.2024 12:01 Ответить
Беспредел
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26.06.2024 00:41 Ответить
Поверніть в Одесу пана Саакашвілі. Він наведе лад на митниці. І не тільки. Там цей колишній прокурор, а зара одеський керманич, чимось не тим займається. Народив проблему з найбільшим морським перевізником.
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26.06.2024 01:04 Ответить
Кацапи не змогли заблокувати наші морські шляхи, то свої заблокували. І так у всьому, що неможуть знищити кацапи,знищують свої. Внутрішній ворог не менш небезпечний чим зовнішній, а де боротьба з внутрішнім ворогом,корупцією?
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26.06.2024 01:29 Ответить
Где то тихонько плачут "инвест-няни", оставшиеся без работы. Точнее без заработка...
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26.06.2024 01:41 Ответить
Барыги.
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26.06.2024 02:01 Ответить
.."дайтЄ йєму єщО 100 днєй" і ця сорокарічна дитинка остаточно поламає Україну..
ідіоти понавибирали, блін, так, що навіть викинути на смітник цей брак немає можливості..
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26.06.2024 03:30 Ответить
Цих корупціонерів потрібно просто відстрілювати.
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26.06.2024 06:13 Ответить
на контейнеровозе надо включить ..зеледерьмомарафон.. там масейчук-каломойская . плинский. мазур-каломойская им расскажут что мы уже почти в ес и каррупции у нас нету а если начальники тцк покупают домики в испании за 10 000 000 евро то мы с ними боремся потому что они не докладывают в карманы наверху то есть крысятничают ---а в основном прекрасная маркиза .........
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26.06.2024 06:54 Ответить
Оце так зганьбилис
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26.06.2024 07:25 Ответить
Зе как президент, должен застрелиться от такого позора
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26.06.2024 07:35 Ответить
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26.06.2024 08:24 Ответить
гішпаньській сором....навіть за гру прутнєм так не було соромно....
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26.06.2024 10:28 Ответить
мафия бессмертна...
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26.06.2024 10:45 Ответить
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