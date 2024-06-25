УКР
Контейнерний оператор MSC відмовився заходити в Одеський порт через корумпованість української митниці

Корабель MSC Mediterranean Shipping Co

Дії української митниці змусили світового лідера контейнерних перевезень MSC скасувати перший судозахід від початку повномасштабного вторгнення в Одеський морський порт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Асоціації міжнародних експедиторів України.

Причиною скасування стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис. доларів.

"Така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Нагадаємо, що MSC планує зʼєднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів - порт Текірдаг. Закликаємо українську владу сприяти вирішенню даної проблеми та не допустити негативних наслідків для української логістики й економіки", - наголошують в Асоціації.

Читайте: Ексзаступник голови Держмитслужби Черкасський має в Дубаї майно на десятки мільйонів доларів, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше видання Mind.ua писало, що найбільша міжнародна контейнерна лінія MSC Mediterranean Shipping Cо планувала в червні 2024 року відновити регулярний фідерний сервіс до портів Одеси.

Сервіс мав працювати з турецького порту Текірдаг до Одеського морського порту. Перший суднозахід було заплановано на середину червня. Рейси повинен був приймати Контейнерний термінал Одеса (КТО).

Таким чином, MSC мала стала першою міжнародною контейнерною лінією, яка відновить сполучення до портів Великої Одеси після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо корупції в державі та заявив, що Україна провадить реформи, яких вимагає ЄС. В інтерв'ю Fox News відповідь на запитання про американські побоювання щодо корупції в Україні він сказав, що "все чисто".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митник зі Львівщини Конанець має апартаменти у Дубаї вартістю 175 тис. дол., - ЗМІ

корупція (4770) Одеса (5601) митниця (1912) мореплавство (23)
Эээй,официально же было сказано - борьба с коррупцией отвлекает от подий на фронте,все кто за борьбу с коррупцией союзники путина,как и те,кто требует выборов.
25.06.2024 21:54 Відповісти
25.06.2024 21:58 Відповісти
Да вы только посмотрите, как живет и на чем ездит рядовой работник таможни!
О какой борьбе с коррупцией можно говорить?
25.06.2024 21:58 Відповісти
Экипажи у них со всего мира, в основном филипинцы, конечно, но есть и украинцы и болгары и поляки.
26.06.2024 00:24 Відповісти
Кстати, а никто не знает, почему Трамп не хочет давать денех? Нет ли тут какой-либо связи? ... Не, наверное нет, он просто ссыт *****.
26.06.2024 00:23 Відповісти
При Порошенко такої фігні небудо
26.06.2024 00:33 Відповісти
26.06.2024 06:19 Відповісти
26.06.2024 12:01 Відповісти
Беспредел
26.06.2024 00:41 Відповісти
Поверніть в Одесу пана Саакашвілі. Він наведе лад на митниці. І не тільки. Там цей колишній прокурор, а зара одеський керманич, чимось не тим займається. Народив проблему з найбільшим морським перевізником.
26.06.2024 01:04 Відповісти
Кацапи не змогли заблокувати наші морські шляхи, то свої заблокували. І так у всьому, що неможуть знищити кацапи,знищують свої. Внутрішній ворог не менш небезпечний чим зовнішній, а де боротьба з внутрішнім ворогом,корупцією?
26.06.2024 01:29 Відповісти
Где то тихонько плачут "инвест-няни", оставшиеся без работы. Точнее без заработка...
26.06.2024 01:41 Відповісти
Барыги.
26.06.2024 02:01 Відповісти
.."дайтЄ йєму єщО 100 днєй" і ця сорокарічна дитинка остаточно поламає Україну..
ідіоти понавибирали, блін, так, що навіть викинути на смітник цей брак немає можливості..
26.06.2024 03:30 Відповісти
Цих корупціонерів потрібно просто відстрілювати.
26.06.2024 06:13 Відповісти
на контейнеровозе надо включить ..зеледерьмомарафон.. там масейчук-каломойская . плинский. мазур-каломойская им расскажут что мы уже почти в ес и каррупции у нас нету а если начальники тцк покупают домики в испании за 10 000 000 евро то мы с ними боремся потому что они не докладывают в карманы наверху то есть крысятничают ---а в основном прекрасная маркиза .........
26.06.2024 06:54 Відповісти
Оце так зганьбилис
26.06.2024 07:25 Відповісти
Зе как президент, должен застрелиться от такого позора
26.06.2024 07:35 Відповісти
26.06.2024 08:24 Відповісти
гішпаньській сором....навіть за гру прутнєм так не було соромно....
26.06.2024 10:28 Відповісти
мафия бессмертна...
26.06.2024 10:45 Відповісти
