Дії української митниці змусили світового лідера контейнерних перевезень MSC скасувати перший судозахід від початку повномасштабного вторгнення в Одеський морський порт.

Причиною скасування стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис. доларів.

"Така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Нагадаємо, що MSC планує зʼєднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів - порт Текірдаг. Закликаємо українську владу сприяти вирішенню даної проблеми та не допустити негативних наслідків для української логістики й економіки", - наголошують в Асоціації.

Що передувало?

Раніше видання Mind.ua писало, що найбільша міжнародна контейнерна лінія MSC Mediterranean Shipping Cо планувала в червні 2024 року відновити регулярний фідерний сервіс до портів Одеси.

Сервіс мав працювати з турецького порту Текірдаг до Одеського морського порту. Перший суднозахід було заплановано на середину червня. Рейси повинен був приймати Контейнерний термінал Одеса (КТО).

Таким чином, MSC мала стала першою міжнародною контейнерною лінією, яка відновить сполучення до портів Великої Одеси після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо корупції в державі та заявив, що Україна провадить реформи, яких вимагає ЄС. В інтерв'ю Fox News відповідь на запитання про американські побоювання щодо корупції в Україні він сказав, що "все чисто".

