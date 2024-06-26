Разблокирование Украиной черноморских портов - чрезвычайно важный успех, - Госдеп
Украине удалось вытеснить российский флот из западной части Черного моря. Это - невероятное достижение и чрезвычайно важный успех для Украинского государства.
Об этом заявила заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер во время пресс-конференции во вторник в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В целом я считаю, что освещение в СМИ имеет тенденцию быть слишком негативным и недостаточно сосредоточенным на невероятных достижениях, которых Украина достигла за время войны. Приведу лишь один пример: Россия пыталась монополизировать Черное море и отрезать торговые пути, а Украина достигла невероятного успеха, оттеснив российские войска и сделав Черное море снова устойчивым и надежным каналом для экспорта товаров", - заявила Коултер.
По ее словам, объемы экспорта зерна и других товаров, которые выходят из черноморских портов Украины, "являются просто невероятной иллюстрацией одного из действительно чрезвычайно важных успехов, которых достигла Украина".
Представитель Госдепартамента заявила, что в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты будут пытаться способствовать приобретению Украиной возможностей и оперативной совместимости, в которых она нуждается "для достижения интегрированного, взаимосвязанного будущего, к которому стремится украинский народ".
"Мы, Соединенные Штаты и наши партнеры и союзники, очень упорно работаем над тем, чтобы предоставить Украине поддержку, в которой она нуждается", - заверила она.
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Там в горищі є вибір мови
В чому проблема, сліпі?
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Ви тільки нити вмієте
Щоб мене блокували
Всі на -ов тут злітаються стадом
проти мене
спостережливість розвивайте
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Kein Problem, hau ab!
Цапорилі не чіпают наші зерновози бо ми не чіпаєм їхні танкери.
Контейнерний оператор MSC відмінив перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса. Згідно останнього оновлення графіку суднозаходів, від 20.06., рейс був скасований. Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгоспродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис доларів. Така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Нагадаємо, що MSC планує зʼєднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів - порт Текірдаг.