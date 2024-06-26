Разблокирование Украиной черноморских портов - чрезвычайно важный успех, - Госдеп

Украине удалось вытеснить российский флот из западной части Черного моря. Это - невероятное достижение и чрезвычайно важный успех для Украинского государства.

Об этом заявила заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер во время пресс-конференции во вторник в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В целом я считаю, что освещение в СМИ имеет тенденцию быть слишком негативным и недостаточно сосредоточенным на невероятных достижениях, которых Украина достигла за время войны. Приведу лишь один пример: Россия пыталась монополизировать Черное море и отрезать торговые пути, а Украина достигла невероятного успеха, оттеснив российские войска и сделав Черное море снова устойчивым и надежным каналом для экспорта товаров", - заявила Коултер.

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По ее словам, объемы экспорта зерна и других товаров, которые выходят из черноморских портов Украины, "являются просто невероятной иллюстрацией одного из действительно чрезвычайно важных успехов, которых достигла Украина".

Представитель Госдепартамента заявила, что в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты будут пытаться способствовать приобретению Украиной возможностей и оперативной совместимости, в которых она нуждается "для достижения интегрированного, взаимосвязанного будущего, к которому стремится украинский народ".

"Мы, Соединенные Штаты и наши партнеры и союзники, очень упорно работаем над тем, чтобы предоставить Украине поддержку, в которой она нуждается", - заверила она.

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