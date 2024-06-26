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Разблокирование Украиной черноморских портов - чрезвычайно важный успех, - Госдеп

Чорне море

Украине удалось вытеснить российский флот из западной части Черного моря. Это - невероятное достижение и чрезвычайно важный успех для Украинского государства.

Об этом заявила заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер во время пресс-конференции во вторник в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В целом я считаю, что освещение в СМИ имеет тенденцию быть слишком негативным и недостаточно сосредоточенным на невероятных достижениях, которых Украина достигла за время войны. Приведу лишь один пример: Россия пыталась монополизировать Черное море и отрезать торговые пути, а Украина достигла невероятного успеха, оттеснив российские войска и сделав Черное море снова устойчивым и надежным каналом для экспорта товаров", - заявила Коултер.

Читайте также: Россияне считают Азовское море более защищенным из-за закрытого Керченского пролива, - ВМС

По ее словам, объемы экспорта зерна и других товаров, которые выходят из черноморских портов Украины, "являются просто невероятной иллюстрацией одного из действительно чрезвычайно важных успехов, которых достигла Украина".

Представитель Госдепартамента заявила, что в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты будут пытаться способствовать приобретению Украиной возможностей и оперативной совместимости, в которых она нуждается "для достижения интегрированного, взаимосвязанного будущего, к которому стремится украинский народ".

"Мы, Соединенные Штаты и наши партнеры и союзники, очень упорно работаем над тем, чтобы предоставить Украине поддержку, в которой она нуждается", - заверила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия - это самая большая угроза не только Украине, но и Молдове, Румынии, Турции и Болгарии", - Бринк

Автор: 

Госдепартамент США (1848) Черное море (1486)


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Топ комментарии
+3
А як же тоді стаття про корупцію в портах України?! Чи страйки поляків,якщо збіжжя України іде морським шляхом. Хоча слово маніпуляція ніхто не відміняв
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26.06.2024 07:12
+3
Та невже? А як ви свого часу разом із тією яловою оон топили за отой спільний огляд суден?
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26.06.2024 07:12
+3
митниця та податкова підіпруть двері з іншої сторони...
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26.06.2024 07:34
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Чому на Цензорі пишуть росмовою там,де українською спілкуються?
Там в горищі є вибір мови
В чому проблема, сліпі?
Рмовні, йдіть в свій "атсєк"
Ви тільки нити вмієте
Щоб мене блокували
Всі на -ов тут злітаються стадом
проти мене
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26.06.2024 07:02 Ответить
Because comments under all news (from all 3 languages) are the same !!!
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26.06.2024 07:47 Ответить
Нічого не the same,
спостережливість розвивайте
хочете англійською чи рмовою
обирайте свою локацію
Kein Problem, hau ab!
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26.06.2024 08:00 Ответить
Same, same, exactly the same !!!
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26.06.2024 08:18 Ответить
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26.06.2024 08:19 Ответить
В горищі? Мозок в тебе в горищі, ботяра ти вчорашня. Прилізло тут мовну ворожнечу розпалювати.
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26.06.2024 09:20 Ответить
А як же тоді стаття про корупцію в портах України?! Чи страйки поляків,якщо збіжжя України іде морським шляхом. Хоча слово маніпуляція ніхто не відміняв
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26.06.2024 07:12 Ответить
Та невже? А як ви свого часу разом із тією яловою оон топили за отой спільний огляд суден?
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26.06.2024 07:12 Ответить
Коли нових досягнень нема - згадаємо про старі.
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26.06.2024 07:21 Ответить
митниця та податкова підіпруть двері з іншої сторони...
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26.06.2024 07:34 Ответить
так вчера же была статья, шо целые компании обходят стороной такие освобожденные порты. Там и Евросоюз подкинул нам леща, мол к 30-ому мы - в Евросоюзе. Боюсь шо к 30-ому году мы, как Грузия, окажемся по ту сторону баррикады... Дякувати зекоррупции, не передякувати. ЗЫ... Зебилов прошу не парировать на манер кацапских нарративов(на вопрс почему бомбите Укпаину, кацапа отвечает, дык, и амеры бомбили бывшую Югославию), мол, а кооррупция была и при папередниках.
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26.06.2024 09:04 Ответить
Бабки любят тишину... Мост тоже не трогают
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26.06.2024 08:25 Ответить
На шо намек, цапорилi не чiпають заре наши порты, бо мы до сих пор им через третьи страны продаем титановую руду?
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26.06.2024 09:10 Ответить
Shamov
Цапорилі не чіпают наші зерновози бо ми не чіпаєм їхні танкери.
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26.06.2024 11:26 Ответить
Відкрили порти?
Контейнерний оператор MSC відмінив перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса. Згідно останнього оновлення графіку суднозаходів, від 20.06., рейс був скасований. Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгоспродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис доларів. Така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Нагадаємо, що MSC планує зʼєднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів - порт Текірдаг.
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26.06.2024 09:24 Ответить
 
 