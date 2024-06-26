Розблокування Україною чорноморських портів - надзвичайно важливий успіх, - Держдеп

Україні вдалося витіснити російський флот із західної частини Чорного моря. Це - неймовірне досягнення та надзвичайно важливий успіх для Української держави.

Про це заявила заступниця помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер під час пресконференції у вівторок у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом я вважаю, що висвітлення у ЗМІ має тенденцію бути надто негативним і недостатньо зосередженим на неймовірних досягненнях, яких Україна досягла за час війни. Наведу лише один приклад: Росія намагалася монополізувати Чорне море і відрізати торговельні шляхи, а Україна досягла неймовірного успіху, відтіснивши російські війська і зробивши Чорне море знову стійким і надійним каналом для експорту товарів", - заявила Коултер.

За її словами, обсяги експорту зерна та інших товарів, які виходять з чорноморських портів України, "є просто неймовірною ілюстрацією одного з дійсно надзвичайно важливих успіхів, яких досягла Україна".

Представниця Держдепартаменту заявила, що у довгостроковій перспективі Сполучені Штати намагатимуться сприяти набуттю Україною можливостей та оперативної сумісності, які вона потребує "для досягнення інтегрованого, взаємопов'язаного майбутнього, до якого прагне український народ".

"Ми, Сполучені Штати і наші партнери і союзники, дуже наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні підтримку, якої вона потребує", - запевнила вона.

