УКР
Новини
Розблокування Україною чорноморських портів - надзвичайно важливий успіх, - Держдеп

Чорне море

Україні вдалося витіснити російський флот із західної частини Чорного моря. Це - неймовірне досягнення та надзвичайно важливий успіх для Української держави. 

Про це заявила заступниця помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер під час пресконференції у вівторок у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом я вважаю, що висвітлення у ЗМІ має тенденцію бути надто негативним і недостатньо зосередженим на неймовірних досягненнях, яких Україна досягла за час війни. Наведу лише один приклад: Росія намагалася монополізувати Чорне море і відрізати торговельні шляхи, а Україна досягла неймовірного успіху, відтіснивши російські війська і зробивши Чорне море знову стійким і надійним каналом для експорту товарів", - заявила Коултер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вважають Азовське море більш захищеним через закриту Керченську протоку, - ВМС

За її словами, обсяги експорту зерна та інших товарів, які виходять з чорноморських портів України, "є просто неймовірною ілюстрацією одного з дійсно надзвичайно важливих успіхів, яких досягла Україна".

Представниця Держдепартаменту заявила, що у довгостроковій перспективі Сполучені Штати намагатимуться сприяти набуттю Україною можливостей та оперативної сумісності, які вона потребує "для досягнення інтегрованого, взаємопов'язаного майбутнього, до якого прагне український народ".

"Ми, Сполучені Штати і наші партнери і союзники, дуже наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні підтримку, якої вона потребує", - запевнила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі Росія виконує завдання лише підводними човнами, - Плетенчук

Держдепартамент США (1673) Чорне море (1689)
+3
А як же тоді стаття про корупцію в портах України?! Чи страйки поляків,якщо збіжжя України іде морським шляхом. Хоча слово маніпуляція ніхто не відміняв
26.06.2024 07:12 Відповісти
+3
Та невже? А як ви свого часу разом із тією яловою оон топили за отой спільний огляд суден?
26.06.2024 07:12 Відповісти
+3
митниця та податкова підіпруть двері з іншої сторони...
26.06.2024 07:34 Відповісти
Чому на Цензорі пишуть росмовою там,де українською спілкуються?
Там в горищі є вибір мови
В чому проблема, сліпі?
Рмовні, йдіть в свій "атсєк"
Ви тільки нити вмієте
Щоб мене блокували
Всі на -ов тут злітаються стадом
проти мене
26.06.2024 07:02 Відповісти
Because comments under all news (from all 3 languages) are the same !!!
26.06.2024 07:47 Відповісти
Нічого не the same,
спостережливість розвивайте
хочете англійською чи рмовою
обирайте свою локацію
Kein Problem, hau ab!
26.06.2024 08:00 Відповісти
Same, same, exactly the same !!!
показати весь коментар
26.06.2024 08:18 Відповісти
26.06.2024 08:19 Відповісти
В горищі? Мозок в тебе в горищі, ботяра ти вчорашня. Прилізло тут мовну ворожнечу розпалювати.
26.06.2024 09:20 Відповісти
Коли нових досягнень нема - згадаємо про старі.
26.06.2024 07:21 Відповісти
митниця та податкова підіпруть двері з іншої сторони...
26.06.2024 07:34 Відповісти
так вчера же была статья, шо целые компании обходят стороной такие освобожденные порты. Там и Евросоюз подкинул нам леща, мол к 30-ому мы - в Евросоюзе. Боюсь шо к 30-ому году мы, как Грузия, окажемся по ту сторону баррикады... Дякувати зекоррупции, не передякувати. ЗЫ... Зебилов прошу не парировать на манер кацапских нарративов(на вопрс почему бомбите Укпаину, кацапа отвечает, дык, и амеры бомбили бывшую Югославию), мол, а кооррупция была и при папередниках.
26.06.2024 09:04 Відповісти
Бабки любят тишину... Мост тоже не трогают
26.06.2024 08:25 Відповісти
На шо намек, цапорилi не чiпають заре наши порты, бо мы до сих пор им через третьи страны продаем титановую руду?
26.06.2024 09:10 Відповісти
Shamov
Цапорилі не чіпают наші зерновози бо ми не чіпаєм їхні танкери.
26.06.2024 11:26 Відповісти
Відкрили порти?
Контейнерний оператор MSC відмінив перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса. Згідно останнього оновлення графіку суднозаходів, від 20.06., рейс був скасований. Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгоспродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис доларів. Така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Нагадаємо, що MSC планує зʼєднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів - порт Текірдаг.
26.06.2024 09:24 Відповісти
 
 