Розблокування Україною чорноморських портів - надзвичайно важливий успіх, - Держдеп
Україні вдалося витіснити російський флот із західної частини Чорного моря. Це - неймовірне досягнення та надзвичайно важливий успіх для Української держави.
Про це заявила заступниця помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер під час пресконференції у вівторок у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загалом я вважаю, що висвітлення у ЗМІ має тенденцію бути надто негативним і недостатньо зосередженим на неймовірних досягненнях, яких Україна досягла за час війни. Наведу лише один приклад: Росія намагалася монополізувати Чорне море і відрізати торговельні шляхи, а Україна досягла неймовірного успіху, відтіснивши російські війська і зробивши Чорне море знову стійким і надійним каналом для експорту товарів", - заявила Коултер.
За її словами, обсяги експорту зерна та інших товарів, які виходять з чорноморських портів України, "є просто неймовірною ілюстрацією одного з дійсно надзвичайно важливих успіхів, яких досягла Україна".
Представниця Держдепартаменту заявила, що у довгостроковій перспективі Сполучені Штати намагатимуться сприяти набуттю Україною можливостей та оперативної сумісності, які вона потребує "для досягнення інтегрованого, взаємопов'язаного майбутнього, до якого прагне український народ".
"Ми, Сполучені Штати і наші партнери і союзники, дуже наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні підтримку, якої вона потребує", - запевнила вона.
Цапорилі не чіпают наші зерновози бо ми не чіпаєм їхні танкери.
Контейнерний оператор MSC відмінив перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса. Згідно останнього оновлення графіку суднозаходів, від 20.06., рейс був скасований. Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгоспродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис доларів. Така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Нагадаємо, що MSC планує зʼєднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів - порт Текірдаг.