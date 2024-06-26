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Враг атаковал баллистикой гражданскую инфраструктуру на Одесщине: повреждены админздания

Удар по Одещині

В ночь на 26 июня 2024 года войска РФ снова нанесли террористический удар по южным регионам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, первый удар направили с самолетов тактической авиации управляемой авиационной ракетой по Николаевской области, в результате попадания возникло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

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"Второй удар среди ночи враг нанес баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области. В промышленном секторе повреждено административное здание. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ, утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты. В городе есть пострадавшие в результате российской атаки.

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Николаевская область (2137) обстрел (27652) Одесская область (3621) баллистические ракеты (406) Силы обороны юга (341)


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