Враг атаковал баллистикой гражданскую инфраструктуру на Одесщине: повреждены админздания

В ночь на 26 июня 2024 года войска РФ снова нанесли террористический удар по южным регионам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, первый удар направили с самолетов тактической авиации управляемой авиационной ракетой по Николаевской области, в результате попадания возникло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Читайте также: Враг атаковал Одессу двумя ракетами, одну удалось подавить, - Силы обороны Юга

"Второй удар среди ночи враг нанес баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области. В промышленном секторе повреждено административное здание. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ, утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты. В городе есть пострадавшие в результате российской атаки.