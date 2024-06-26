Ворог атакував балістикою цивільну інфраструктуру на Одещині: пошкоджено адмінбудівлі

У ніч на 26 червня 2024 року війська РФ знову завдали терористичного удару по південних регіонах.

Як зазначається, перший удар спрямували з літаків тактичної авіації керованою авіаційною ракетою по Миколаївщині, внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не ушкоджені.

"Другий удар серед ночі ворог завдав балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещині. В помисловіовому секторі пошкоджено адміністративну будівлі. Люди не ушкоджені", - йдеться у повідомленні.

