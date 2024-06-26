Контейнерный оператор MSC отменил судозаход в Одессу: В Гостаможслужбе заявили, что контейнеры не задерживают

Гостаможслужба не задерживает контейнеры, а оформление экспортных грузов завершено в срок.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Ассоциация международных экспедиторов Украины распространила информацию о том, что Контейнерный оператор MSC отменил первый судозаход от начала полномасштабного вторжения в порт Одесса.

"Мол, контейнерный оператор отменил судозаход в порт Одесса из-за безосновательных проверок грузов и затягивания таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией и дополнительных расходов по хранению. В худших традициях "испорченного телефона" эта информация обросла заголовками о коррупции на таможне, хотя в первоисточнике речь об этом не шла", - отметили в таможне.

Там отметили, что упомянутые контейнеры не подавались к таможенному оформлению, поэтому и проверок или задержек никаких быть не может.

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"Что касается других контейнеров, то на данный момент оформление всех поданных в таможню деклараций на экспортные грузы завершено в определенный законодательством срок и без возражений.

При этом проблемный вопрос действительно есть - это то, что сейчас в портах Большой Одессы находится значительное количество контейнеров, не заявленных к таможенному оформлению. Среди всех контейнеров в таможенный орган поданы документы только на седьмую часть", - сказали в Гостаможслужбе.

Впоследствии состоялось совещание по проблемным вопросам оформления экспортных грузов в портах Большой Одессы.

"К диалогу были приглашены представители Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ), контейнерных линий и операторов судов.



В ходе дискуссии выяснилось, что беспокойство представителей бизнеса, а затем - и промедление с подачей контейнеров к таможенному оформлению, вызваны, в основном, отработкой контролирующими и правоохранительными органами фактов незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и случаями ареста контейнеров с такой продукцией", - подытожили в ГТС.

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