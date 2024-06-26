Контейнерный оператор MSC отменил судозаход в Одессу: В Гостаможслужбе заявили, что контейнеры не задерживают
Гостаможслужба не задерживает контейнеры, а оформление экспортных грузов завершено в срок.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Ассоциация международных экспедиторов Украины распространила информацию о том, что Контейнерный оператор MSC отменил первый судозаход от начала полномасштабного вторжения в порт Одесса.
"Мол, контейнерный оператор отменил судозаход в порт Одесса из-за безосновательных проверок грузов и затягивания таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией и дополнительных расходов по хранению. В худших традициях "испорченного телефона" эта информация обросла заголовками о коррупции на таможне, хотя в первоисточнике речь об этом не шла", - отметили в таможне.
Там отметили, что упомянутые контейнеры не подавались к таможенному оформлению, поэтому и проверок или задержек никаких быть не может.
"Что касается других контейнеров, то на данный момент оформление всех поданных в таможню деклараций на экспортные грузы завершено в определенный законодательством срок и без возражений.
При этом проблемный вопрос действительно есть - это то, что сейчас в портах Большой Одессы находится значительное количество контейнеров, не заявленных к таможенному оформлению. Среди всех контейнеров в таможенный орган поданы документы только на седьмую часть", - сказали в Гостаможслужбе.
Впоследствии состоялось совещание по проблемным вопросам оформления экспортных грузов в портах Большой Одессы.
"К диалогу были приглашены представители Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ), контейнерных линий и операторов судов.
В ходе дискуссии выяснилось, что беспокойство представителей бизнеса, а затем - и промедление с подачей контейнеров к таможенному оформлению, вызваны, в основном, отработкой контролирующими и правоохранительными органами фактов незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и случаями ареста контейнеров с такой продукцией", - подытожили в ГТС.
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Легко зробити висновок, що оригінал тексту був написаний не українською мовою і не носієм мови.
сколько,вернее почему?
Та знаємо ми ваші ці відмазки. "за законом строк оформлення - 30 днів. Ми встигли вчасно, на 30й день. А те, що всім іншим, хто заніс 2 валізи переконливих аргументів, оформили за 2 дні - то просто випадковість. Строки ж оформлення по нормативу витримали? То які претензії?!?"
Знайомі займалися міжнародними перевозками, то вони контейнери з корабля розвантажували в Польщі, потім траками везли в Україну. Розвантаження в Польші + автоперевезення + хабар на якійсь з митниць на зах. Україні виходив ЗНАЧНО дешевше ніж хабар в Одесі. А не занесеш хабаря - буде твоя посудина стояти на рейді доскону, а ти будеш за все це платити з власного карману.
Боже, ця корупція просто безмежна. Саме болісне, що це все ми, українці..... це не якесь кацапське дрг зранку встає, одягається і їде "на службу" щоб впродовж усього дня брати хабарі. Ці люди серед нас. І навіть вбивства наших дітей їх не зупиняють. Не буде в цій країні ладу, доки військові не повернуться і не почнуть відстріл цієї погані, як скажених собак
Тепер після розголосу вже не затримують ! Жлобоеліта
Їх повнрваження треба віддати іноземним аудиторським компаніям, які будуть адміеіструвати митні платежі.