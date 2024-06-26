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Контейнерный оператор MSC отменил судозаход в Одессу: В Гостаможслужбе заявили, что контейнеры не задерживают

порт

Гостаможслужба не задерживает контейнеры, а оформление экспортных грузов завершено в срок.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Ассоциация международных экспедиторов Украины распространила информацию о том, что Контейнерный оператор MSC отменил первый судозаход от начала полномасштабного вторжения в порт Одесса.

"Мол, контейнерный оператор отменил судозаход в порт Одесса из-за безосновательных проверок грузов и затягивания таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией и дополнительных расходов по хранению. В худших традициях "испорченного телефона" эта информация обросла заголовками о коррупции на таможне, хотя в первоисточнике речь об этом не шла", - отметили в таможне.

Там отметили, что упомянутые контейнеры не подавались к таможенному оформлению, поэтому и проверок или задержек никаких быть не может.

Также читайте: Контейнерный оператор MSC отказался заходить в Одесский порт из-за коррумпированности украинской таможни

"Что касается других контейнеров, то на данный момент оформление всех поданных в таможню деклараций на экспортные грузы завершено в определенный законодательством срок и без возражений.
При этом проблемный вопрос действительно есть - это то, что сейчас в портах Большой Одессы находится значительное количество контейнеров, не заявленных к таможенному оформлению. Среди всех контейнеров в таможенный орган поданы документы только на седьмую часть", - сказали в Гостаможслужбе.

Впоследствии состоялось совещание по проблемным вопросам оформления экспортных грузов в портах Большой Одессы.

"К диалогу были приглашены представители Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ), контейнерных линий и операторов судов.

В ходе дискуссии выяснилось, что беспокойство представителей бизнеса, а затем - и промедление с подачей контейнеров к таможенному оформлению, вызваны, в основном, отработкой контролирующими и правоохранительными органами фактов незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и случаями ареста контейнеров с такой продукцией", - подытожили в ГТС.

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Автор: 

Одесса (7915) порт (739) таможня (1962) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+20
Вся країна знає що митники в Україні одні з самих величезних хабарників і навмисно роблять різні перепони для отримання хабарів...
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26.06.2024 10:06
+19
Не затримуємо, хабарі не беремо... і взагалі це ІПСО.
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26.06.2024 10:10
+9
Все местные знают о домах, дачах, технике простых митников, не говоря о руководстве, а правоохранители нет, и нтересно за сколько, вернее почему?
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26.06.2024 10:14
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Вся країна знає що митники в Україні одні з самих величезних хабарників і навмисно роблять різні перепони для отримання хабарів...
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26.06.2024 10:06 Ответить
Але маніпуляція інформацією також зависока в смі України. Як ви відноситися до інформації яка несе повну потужність про передачу БК, техніки ЗСУ? А відео,які не мають меж, де повна локація того ж відпочинку захисників?! На заявлений момент
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26.06.2024 10:10 Ответить
Ты бы лучше шла на кухню, или к детям, здесь статья о таможенникам, а не о ЗСУ, они сами разберутся это не москали
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26.06.2024 10:18 Ответить
Це ботяра місячної реєстрації. Вже не перший тупий вкид.
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26.06.2024 10:28 Ответить
довбаний сексист
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26.06.2024 10:28 Ответить
А от Гугл транслейт використовувати не варто. Він з кацапської погано переводить, і такі боти одразу "паляться".
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26.06.2024 10:25 Ответить
Sr. utiliza a sua conta certa? Моя українська не потребує аналізу ботами.
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26.06.2024 10:50 Ответить
Це Ви так думаєте. Адже якщо перечитати Ваш пост, то там як мінімум неграмотність, а як максимум - нерозуміння, як мова функціонує. Наприклад, "маніпуляція інформацією ... зависока" - ніхто і ніколи в українській мові не використовує. "Рівень маніпуляції інформацією зависокий" - було б правильно. "...Інформації, яка несе повну потужність..." - це що за потік свідомості? "На заявлений момент" - також не використовується, правильно "На даний момент".

Легко зробити висновок, що оригінал тексту був написаний не українською мовою і не носієм мови.
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26.06.2024 13:20 Ответить
Ви про що? По темі щось є? Тоді честь маю, бо ботам не подаю
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27.06.2024 08:09 Ответить
"5 тисяч баксів з контейнера, і ми вас не затримуємо..." (Держмитслужба)
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26.06.2024 10:06 Ответить
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26.06.2024 10:09 Ответить
Коротше кажучи, митники спихнули все на податківців та мусорів)
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26.06.2024 10:10 Ответить
Не затримуємо, хабарі не беремо... і взагалі це ІПСО.
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26.06.2024 10:10 Ответить
Все местные знают о домах, дачах, технике простых митников, не говоря о руководстве, а правоохранители нет, и нтересно за сколько, вернее почему?
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26.06.2024 10:14 Ответить
сьодні в вечірньому гундосику, ну точно!, буде цитата з верессучки в зверненні до байдена, по поводу корупції конкретно в держмитслужбі )))
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26.06.2024 10:15 Ответить
тобто, в україні ніхто не знає, яка служба харчується на таможні?
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26.06.2024 10:16 Ответить
Невже, зроду такого не бувало, і знову те ж саме?
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26.06.2024 10:26 Ответить
Ага, тобто в Асоціації міжнародних експедиторів України збрехали про "додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис. доларів"?
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26.06.2024 10:34 Ответить
"...контейнери не затримують"?

Та знаємо ми ваші ці відмазки. "за законом строк оформлення - 30 днів. Ми встигли вчасно, на 30й день. А те, що всім іншим, хто заніс 2 валізи переконливих аргументів, оформили за 2 дні - то просто випадковість. Строки ж оформлення по нормативу витримали? То які претензії?!?"
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26.06.2024 11:03 Ответить
"навыщо розповсюджувати ыпсо "
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26.06.2024 11:11 Ответить
Ага, не затримують
Знайомі займалися міжнародними перевозками, то вони контейнери з корабля розвантажували в Польщі, потім траками везли в Україну. Розвантаження в Польші + автоперевезення + хабар на якійсь з митниць на зах. Україні виходив ЗНАЧНО дешевше ніж хабар в Одесі. А не занесеш хабаря - буде твоя посудина стояти на рейді доскону, а ти будеш за все це платити з власного карману.
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26.06.2024 11:15 Ответить
Хочу нагадати, що MSC один з найбільших операторів контейнерів в світі. І саме принципова відмова цієї компанії співпрацювати з кацапстаном на початку повномасштабної війни, наробила там жопи, а не імпотентні санкції.
Боже, ця корупція просто безмежна. Саме болісне, що це все ми, українці..... це не якесь кацапське дрг зранку встає, одягається і їде "на службу" щоб впродовж усього дня брати хабарі. Ці люди серед нас. І навіть вбивства наших дітей їх не зупиняють. Не буде в цій країні ладу, доки військові не повернуться і не почнуть відстріл цієї погані, як скажених собак
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26.06.2024 11:23 Ответить
Після Перемоги військових відволічуть "печеньками", цивільних теж чимось, а потім усе може повернутися як і є.
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26.06.2024 11:33 Ответить
знову сцють в очі
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26.06.2024 11:30 Ответить
Та ясна справа не затримують!
Тепер після розголосу вже не затримують ! Жлобоеліта
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26.06.2024 11:50 Ответить
Ніде у світі проблем немає, а в Україні винні хтось інші, а не митники. Віримо, а як же.
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26.06.2024 12:48 Ответить
Держмитслужба України - це організоване злочинне угрупування хабарників.
Їх повнрваження треба віддати іноземним аудиторським компаніям, які будуть адміеіструвати митні платежі.
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26.06.2024 14:10 Ответить
 
 