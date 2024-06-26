Если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, приоритетом его второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, однако европейские страны должны сделать больший вклад в поддержку безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в письменном ответе директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивена Ченга.

Как отмечается, Трамп "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир, а также американскую силу и сдерживание на мировой арене".

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Президент Трамп неоднократно заявлял, что ключевым приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам", - говорится в письме.

В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и добавляют, что война бы не началась, если бы он был президентом.

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