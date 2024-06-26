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Новости Война
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У Трампа заявили, что в случае переизбрания президентом США его приоритетом будет скорейшее завершение войны в Украине.

У Трампа пояснили його бачення закінчення війни РФ проти України

Если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, приоритетом его второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, однако европейские страны должны сделать больший вклад в поддержку безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в письменном ответе директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивена Ченга.

Как отмечается, Трамп "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир, а также американскую силу и сдерживание на мировой арене".

Также читайте: У Трампа заявили, что Украина получит больше оружия, если пойдет на мирные переговоры с РФ, - Reuters

Президент Трамп неоднократно заявлял, что ключевым приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам", - говорится в письме.

В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и добавляют, что война бы не началась, если бы он был президентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что не отправит американские войска в Украину в случае победы на выборах

Автор: 

США (27043) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+33
ціною заохочення всіх диктаторських режимів розпочати 3-тю світову, звісно.
те, як вміє цей переговорщик і всерєшальщик вирішувати проблеми всі (у кого є очі і мізки) побачили на прикладі північної кореї.
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26.06.2024 11:22
+28
Якою ціною буде те "завершення"?
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26.06.2024 11:19
+20
Четырьмя областями и крымом дело не закончится. В процессе окажется что ***** нужно еще коридор на приднестровье, полный контроль над Черным морем, а ето Одеса, а там и все левобережье Украины, так как если посмотреть на карту то его оборонять в полукольце будет очень проблематично. Кроме того если Украина на все ето согласится то сразу отпадает потребность давать Украине F-16 так как рашистское ПВО которым они обложат Украину от беларашки до приднестровья, будет полностью закрывать все воздушное пространство Украины. А Украина в случае етой капитуляции и признания окупированных территорий росийскими, уже не сможет стрелять даже по запорожской и херсонской областях. Одним словом ето не перемирие а ПОЛНАЯ капитуляция, под каким фантиком нам бы ето не преподносили.
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26.06.2024 11:56
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В полной версии "и после рыбалки"
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26.06.2024 13:26 Ответить
або так "и при президенстве трампа с зеленским"
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26.06.2024 14:14 Ответить
Украина становится пятьдесят каким то там штатом США и путинские зольдаты убегают поджав хвост,правда народу придеться разобраться с просроченной тухлятиной и их ворьем.
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26.06.2024 11:30 Ответить
Ненаукова фантастика. Ми навіть і близько не Пуерто-Рико.
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26.06.2024 11:33 Ответить
Вся справа в желании,Украина в нормальных границах,процветающая экономически и без помощников сивковича, тедеева и прочего хлама во власти возможна только так.
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26.06.2024 12:25 Ответить
Ясно, що буде примушувати Україну до капітуляції. Якщо при цьому влада в державі залишиться ЗЕлуплено-д*Єрмаківською, то так і буде.
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26.06.2024 11:31 Ответить
Колись був уже такий лозунг у одного "зеленого"- політика-початківця ,як спосіб зупинити війну. " Нужно просто перестать стрелять".
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26.06.2024 11:34 Ответить
Вже десь ми таке чули
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26.06.2024 11:41 Ответить
Почему етот позор для США не в тюрьме?
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26.06.2024 11:46 Ответить
У этого рыжего дегенерата мозг 9-летнего ребёнка:

поэтому любые, самые сложнейшие проблемы кажутся ему очень простыми, как конструирование игрушек Лего ...
Полный нравственный идиот.

Впрочем, маразматик Байден ещё на 4 года в Белом доме тоже очень плохой вариант для Украины.
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28.06.2024 10:23 Ответить
Трамп показывает американскую силу и сдерживание на мировой арене
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26.06.2024 11:48 Ответить
Гірше ніж при Бідоні не може бути - не забувайте Крим кацапи захопили при демократі-Обамі, в 2022 році путін напал при демократі - Байдені.
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26.06.2024 11:50 Ответить
Ви песиміст. Може.
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26.06.2024 12:27 Ответить
Отакі барани в цьому впевнені, бо не розуміють, що управління державою і еноміка це здебільшого інерційні процеси. Тобто, прийшло до влади гівно-трамп і пливе півтерміну чи й більше за рахунок напрацювань попередників. А прийшов до влади нормальний державник Байден і півтерміну як не більше розгрібає трампове гівно. Ось яскравий приклад зелена банда прийшла і розікрала-розісрала все, що було відновлено після такого ж як і зелені, гівна яника.
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26.06.2024 13:10 Ответить
а в 2008-му ху йло напало на Грузію при республіканцю Бушу.
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26.06.2024 14:21 Ответить
А зазирнути на рік-два вперед такі ось як ви "миротворці" зовсім не здатні. Ну що ж, така вже ваша доля...
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26.06.2024 12:11 Ответить
Бачте, цей дрібний мюнхенець далі свого носа не може бачити. Така вже в нього офтальмологічно-передастична анатомія.
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26.06.2024 14:43 Ответить
Вже був такий Чємбєрлєн, привозив "мир" з Гiтлером
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26.06.2024 12:23 Ответить
4 області, а не села.
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26.06.2024 12:28 Ответить
Ага, уже покупались на такое при УНР. А потом голодоморы, ссылки, расстрелы и тотальная русификация.
Больше не купимся. Да, многие умрут, но ведь и кацапов умрет немеряно. А значит через 300 лет они уже не будут угрожать Миру. Вполне достойная цель - уничтожить Украину получится лишь ценой существования россии.
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26.06.2024 13:08 Ответить
та ви вже якось визначтесь там..
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26.06.2024 12:05 Ответить
кацапи в коментах активізувались
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26.06.2024 12:17 Ответить
Діжку бояри підвезли...
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26.06.2024 14:59 Ответить
Цей рижий бевзь з радістю віддасть наші землі кацапам в обмін на пустопорожні балачки з Путлєром.
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26.06.2024 12:24 Ответить
Трамп- это аферист, вор, и барыга который 4 раза обанкротился и у которого на руках кровь людей, погибших при штурме Капитолия, а также всех тех афганцев, которые поверили США и были замучены талибами.
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26.06.2024 12:27 Ответить
Трамп не только вор, барыга и и патологический лжец, который много раз обманывал партнёров, инвесторов и налоговые службы :

он ещё и в моральном плане законченный подонок:

ни один порядочный мужчина с чувством личного достоинства не стал бы, как Трамп, покупать себе одну за другой двух жён из числа красоток-моделей, которые были родом из маленьких бедных стран.

То есть, он покупал женщин за деньги, как говядину в магазине.
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26.06.2024 18:13 Ответить
Я би сказав ні як гов'ядину, а як свинину. Бо мені сдаєтся шо таки жинки більш схожи на свиню, а не на тилицю.
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27.06.2024 08:17 Ответить
Руде брехло і популіст.
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26.06.2024 12:43 Ответить
А хто сказав, що путіну це потрібно
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26.06.2024 12:48 Ответить
Не бреше. Тільки всунеться в крісло президента, відразу почне вихваляти і вилизувати "харошєго парня" і згортати допомогу Україні. От і буде кінець війни.
Але буде і кінець України.
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26.06.2024 12:54 Ответить
Знову це нестримне бажання зайнятися оральним сексом із Путіним.
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26.06.2024 13:09 Ответить
У нас тут один вже давав такі обіцянки-цяцянки...
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26.06.2024 13:23 Ответить
ніяка війна не закінчиться,що воно 3,14сдить.торгаш(((Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків", - йдеться у листі. Цей хмир буде рахувати всі роки свого не дай Боже президентського правління ,хто кому і скільки винен більше ,чи менше.
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26.06.2024 13:36 Ответить
Договорится по середине.
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26.06.2024 13:46 Ответить
припинити війну за рахунок жертви 🤡 це ж було вже в 37-38 роках
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26.06.2024 14:20 Ответить
Якраз він і побудував платформу для нападу на Україну.
Небажаний для нас президент, який обожнює *****. Де це бачено щоб президентом США була людина, яка плазує перед кацапами. Тьху.
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26.06.2024 14:30 Ответить
Ну хоть хтось про мир говоре, бо нащі притрушені псевопотріоти готові скільке завгодно людських життів покласти за свої примарні фантазії....
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26.06.2024 14:35 Ответить
Це ти про ху.йло?
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26.06.2024 14:40 Ответить
Вони не за фантазії, вони - за свої насиджені крісла, які ризикують втратити після закінчення війни.
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26.06.2024 16:51 Ответить
пнх
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26.06.2024 20:57 Ответить
Крим и окуповану частину Донбасу залишать ху.йлу. На інших окупованих територіях зроблять демілітаризовану зону. Якщо путін погодиться, знімуть санкції. Якщо ні, дадуть дуже багато зброї та дозволять бити куди завгодно. А потім ще й якийсь війстковий контингент введуть на поміч ЗСУ.
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26.06.2024 14:39 Ответить
Близько до правди. Але "діючі" цього дуже не хочуть...
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26.06.2024 16:50 Ответить
Скажеш гоп,як вискоче. Станеш празидентом, тоді і поговоримо.
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26.06.2024 14:50 Ответить
Чому не чутно "сводного хіру" фанатів рудого фріка? Невже заштрик галоперидолу Вєдані відбив їм охоту "дерти горлянки"?
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26.06.2024 15:02 Ответить
Ну шановний Олег у Вас і фантазії
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26.06.2024 22:14 Ответить
Якщо вже рахувати результати за гамбурзьким рахунком:
https://www.youtube.com/watch?v=sEkTlUiKM5g&t=1678s&ab_channel=GaryYuriTabach%28%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%29
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26.06.2024 16:04 Ответить
Хотілось би вірити...
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26.06.2024 16:47 Ответить
Блажен, хто вірує, ваня.
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26.06.2024 18:51 Ответить
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26.06.2024 17:36 Ответить
Яке ж воно кончене
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26.06.2024 19:11 Ответить
Скільки в США довбойоб..ів це жах, там же нема нормальної соціальної освіти, його виборці незнають де знаходиться Україна))))))))
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26.06.2024 19:18 Ответить
Олег 45с5 :"Я думаю что американцы долбодятлы тупоголовые, но они сильны в своих сферах. Ты учитель математики - знаешь только ее, остальное дуб дубом. Посмотрел по тв тупое шоу, бухнул и спать. Потому как работают они мощно, нагрузки огромные. Встают рано, начало работы в 7 утра запросто."

Олег, ваши суждения абсолютно правильные касательно массового рядового американца. Моя знакомая одесситка вышла в 2004 году замуж по большой любви за красивого обеспеченного американского инженера. А через год просто ужаснулась тому, что он кроме своей профессии вообще ничего не знает, никогда не читает книг, только телевизор, причём смотрит только спорт и шоу.

Но, примерно 15-20 % американцев - это весьма сильные интеллектуалы и эрудиты. Всё-таки в США действует огромное количество сильных университетов и высших школ, тысячи театров и филармоний. Не стоит всех мазать одной краской.
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27.06.2024 01:48 Ответить
Гарно, коли про нас думають.
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26.06.2024 19:22 Ответить
Ага, першою справою полетить цілуватись з Кім Ином!
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26.06.2024 20:22 Ответить
Ви проБайдена ? Згоден
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26.06.2024 20:24 Ответить
Є в мене мрія , як що Трамп стане президентом , щоб на всіх хто писав Херню про Трампа ввели персональні санкції .
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26.06.2024 20:48 Ответить
"У Трампа заявили, що у разі переобрання президентом США його пріоритетом буде якнайшвидше завершення війни в Україні, та початок ІІІ Світової Ядерної Війни".
Треба писати до кінця, а не вибірково.
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26.06.2024 21:42 Ответить
А прчему нет? Раздолбать термоядерным эту рашку к ипеням и фсе. Нато уже настроилось и у всех руки чешутся.
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27.06.2024 14:02 Ответить
Десь я це вже чув... а згадав - "нужно просто прекратить стрелять"...
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26.06.2024 22:01 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
32) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
33) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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26.06.2024 23:23 Ответить
І знову, як завжди про Трампа , брехня https://www.youtube.com/watch?v=j6NU58SajgU&t=646s
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27.06.2024 03:50 Ответить
Трамп может трындеть все что угодно перед выборами а делать ему придется то что нужно. Именно то что сейчас делается.
И балбес прекрасно понимает что если не остановить пуйло эта тварюшка так и будет откусывать кусочки от стран и гадить по шарику целуясь взасос с диктатурками и террористами.
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27.06.2024 07:48 Ответить
Будемо надіятись що цього дауна не перевиберуть або знайдеться хтось хто його пристрелить. Він мені чимосб януковича нагадує: такий же ******** на голову.
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27.06.2024 08:11 Ответить
Трамп мудааак безотносительно тона статей. Это все знают. А то что он трещит это вовсе не то что он делать будет поскольку со сменой преза интересы сша не меняются это не пииарашка которая страна одного валенка и того чмоорика что прорвался к власти. В рашке все зависит от чмыря у власти
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27.06.2024 14:06 Ответить
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