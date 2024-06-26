У Трампа заявили, что в случае переизбрания президентом США его приоритетом будет скорейшее завершение войны в Украине.
Если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, приоритетом его второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, однако европейские страны должны сделать больший вклад в поддержку безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в письменном ответе директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивена Ченга.
Как отмечается, Трамп "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир, а также американскую силу и сдерживание на мировой арене".
Президент Трамп неоднократно заявлял, что ключевым приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам", - говорится в письме.
В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и добавляют, что война бы не началась, если бы он был президентом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поэтому любые, самые сложнейшие проблемы кажутся ему очень простыми, как конструирование игрушек Лего ...
Полный нравственный идиот.
Впрочем, маразматик Байден ещё на 4 года в Белом доме тоже очень плохой вариант для Украины.
Больше не купимся. Да, многие умрут, но ведь и кацапов умрет немеряно. А значит через 300 лет они уже не будут угрожать Миру. Вполне достойная цель - уничтожить Украину получится лишь ценой существования россии.
он ещё и в моральном плане законченный подонок:
ни один порядочный мужчина с чувством личного достоинства не стал бы, как Трамп, покупать себе одну за другой двух жён из числа красоток-моделей, которые были родом из маленьких бедных стран.
То есть, он покупал женщин за деньги, как говядину в магазине.
Але буде і кінець України.
Небажаний для нас президент, який обожнює *****. Де це бачено щоб президентом США була людина, яка плазує перед кацапами. Тьху.
https://www.youtube.com/watch?v=sEkTlUiKM5g&t=1678s&ab_channel=GaryYuriTabach%28%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%29
Олег, ваши суждения абсолютно правильные касательно массового рядового американца. Моя знакомая одесситка вышла в 2004 году замуж по большой любви за красивого обеспеченного американского инженера. А через год просто ужаснулась тому, что он кроме своей профессии вообще ничего не знает, никогда не читает книг, только телевизор, причём смотрит только спорт и шоу.
Но, примерно 15-20 % американцев - это весьма сильные интеллектуалы и эрудиты. Всё-таки в США действует огромное количество сильных университетов и высших школ, тысячи театров и филармоний. Не стоит всех мазать одной краской.
Треба писати до кінця, а не вибірково.
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
32) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
33) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
И балбес прекрасно понимает что если не остановить пуйло эта тварюшка так и будет откусывать кусочки от стран и гадить по шарику целуясь взасос с диктатурками и террористами.