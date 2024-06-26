Оккупанты пытаются продвинуться в направлении Часова Яра, продолжается бой в районе Невельского, - Генштаб

За прошедшие сутки, 25 июня, на фронте произошло 142 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 2 ракет, 61 авиационный удар (в частности, сбросил 96 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 96 из них - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

В свою очередь, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два пункта управления и 12 районов сосредоточения личного состава противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1220 человек. Кроме того, враг потерял четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

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Обстановка с начала суток

С начала этих суток, 26 июня, уже произошло 36 боевых столкновений. Захватчики совершили один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 КАБов, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 146 человек живой силы убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ, артсистема, пять автомобилей и три единицы спецтехники. Также повреждены еще семь единиц вооружения и военной техники. Поражены 37 блиндажей врага и три его склада с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже две атаки врага в районах Берестового и Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении одна атака оккупантов отбита. В то же время, продолжаются боевые действия в районах Копанок, Грековки, Макеевки и Торского. Общее количество боестолкновений в настоящее время составляет шесть.

На Северском направлении наблюдается умеренная активность российских оккупантов. За сегодня враг 5 раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Белогоровки, Спорного и Раздоловки. Две атаки российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часова Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Атака в сторону Клещиевки уже отбита. Украинские защитники надежно держат оборону на указанном участке и дают достойный отпор агрессору.

Подразделения Сил обороны сегодня успешно сдержали штурм противника на направлении Горловка - Пивничное.

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"На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 13 боевых столкновений. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Евгеновки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили почти 300 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две бронированные машины, две артиллерийские системы и два автомобиля. Еще один танк, две пушки, два автомобиля и ББМ захватчиков повреждены.

На Кураховском направлении один штурм противника вблизи Парасковиевки успеха не имел. В то же время бой продолжается в районе Невельского.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении успеха не имела атака врага возле Урожайного. Оккупанты отошли.

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На Ореховском направлении потерпела неудачу две штурмовые действия оккупационных войск в районе Работино и вблизи Малой Токмачки.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала.