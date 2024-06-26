Приблизительно 6 млн украинцев остаются на оккупированных территориях, в том числе 1,5 млн детей, - Верещук
На временно оккупированных территориях Украины остаются 6 млн украинских граждан, среди которых 1,5 млн детей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время Всеукраинского форума "Культура во время войны. Человеческий капитал".
"Как вице-премьер, как министр я действительно занимаюсь людьми, которые пострадали от вооруженной агрессии Российской Федерации. Это - 6 миллионов украинских граждан на временно оккупированных территориях. Это полтора миллиона детей, которые сейчас на ВОТ. В то же время мы говорим о почти 5 миллионах внутренних переселенцев. Некоторые из них остались без ничего, однако не меняют своей донецкой или луганской прописки, ожидая возвращения", - отметила Верещук.
Она подчеркнула, что человеческий капитал также составляют украинцы, которые выехали за пределы страны. По ее словам, люди готовы возвращаться на деоккупированные территории, участвовать в восстановлении инфраструктуры, как только закончатся активные боевые действия.
"Во время зарубежных командировок я всегда встречаюсь с нашей диаспорой, а также гражданами, которые выехали после 24 февраля. 90% из них со слезами на глазах говорят, что они хотят вернуться, как только позволит ситуация с безопасностью", - рассказала она.
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а ну видай свій шалений контраргумент що "всі кацапи" хто з тобою не згоден?
З початку війни виїхало десь 8 млн.
На окупованих територіях залишилось 6 млн.
То виходить в Україні є всього 26 млн.
А ще до війни було пару мільйонів заробітчан за кордоном, які не повернулися.
То в Україні зараз проживає 24 млн. людей.
Вона, і не таке може поОБІЦЯТИ… Це, і єприклад, «повної компетенції» і безкарності, отих призначенців зеленського+єрмака в кімнати Урядового кварталу95….
Генпрокурор, «чомусь» саботує, виконання своїх повноважень щодо захисту інтересів України та її громадян, згідно положень Конституції! А дарма..
Слава Ураїні!!
Героям Слава!
+12 трлн доларів за викопні ресурси захоплених земель.
Ну і скажіть мені, чому росія має вестись на якісь там "мірниє прєдложєнія", коли війна для неї - найвигідніша зі справ, навіть вигідніша за продаж нафти і газу.
Всіх тих повністю заброньованих.
ті, хто обрав усим нам Вирок-2019 і не втік від результатів свого ідіотського вибору, а багато хто виправляє свій зальот, мають усвідомити, що і чому сталося і зробити висновки, звісно, якщо вони головою не тільки їдять та розмовляють...
То є кишеня для надання "роботи" і утримуванні всіх друзів, знайомих, родичів, тощо , всіх лояльних до режиму.
У країни грошей на війну не вистачає, на виплати сім'ям загиблих, на надання помешкань хто їх загубив і паралельно існує аж ціле міністерство ні про що.
"Але якщо б у нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре, діє в інтересах своєї країни. Щоб кожний президент так захищав свою країну. Ось натурально", - зізналася вона.