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Приблизительно 6 млн украинцев остаются на оккупированных территориях, в том числе 1,5 млн детей, - Верещук

Ірина Верещук

На временно оккупированных территориях Украины остаются 6 млн украинских граждан, среди которых 1,5 млн детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время Всеукраинского форума "Культура во время войны. Человеческий капитал".

"Как вице-премьер, как министр я действительно занимаюсь людьми, которые пострадали от вооруженной агрессии Российской Федерации. Это - 6 миллионов украинских граждан на временно оккупированных территориях. Это полтора миллиона детей, которые сейчас на ВОТ. В то же время мы говорим о почти 5 миллионах внутренних переселенцев. Некоторые из них остались без ничего, однако не меняют своей донецкой или луганской прописки, ожидая возвращения", - отметила Верещук.

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Она подчеркнула, что человеческий капитал также составляют украинцы, которые выехали за пределы страны. По ее словам, люди готовы возвращаться на деоккупированные территории, участвовать в восстановлении инфраструктуры, как только закончатся активные боевые действия.

"Во время зарубежных командировок я всегда встречаюсь с нашей диаспорой, а также гражданами, которые выехали после 24 февраля. 90% из них со слезами на глазах говорят, что они хотят вернуться, как только позволит ситуация с безопасностью", - рассказала она.

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Автор: 

оккупация (10187) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+20
давай нові шатли. Ми вже скучили.
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26.06.2024 13:03
+15
+6 млн нового населення, тільки дітей у 3 рази більше, ніж русня свого (і не свого) м'яса втратила.
+12 трлн доларів за викопні ресурси захоплених земель.
Ну і скажіть мені, чому росія має вестись на якісь там "мірниє прєдложєнія", коли війна для неї - найвигідніша зі справ, навіть вигідніша за продаж нафти і газу.
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26.06.2024 13:19
+13
А шатли не допомогли проти окупації?дивно....
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26.06.2024 13:04
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Правила форума Совет форумчан
давай нові шатли. Ми вже скучили.
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26.06.2024 13:03 Ответить
нещодавно в військоматі був свідком - якийсь мужик з донецькою пропискою намагався влаштуватися на роботу в Київі... в військоматі йому сказали, що треба їхати в Донецьк - зніматися там з реєстрації, щоб в Київі стати 🤣😂
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26.06.2024 13:21 Ответить
Київ вже в окупації? Я щось прогавив?
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26.06.2024 14:08 Ответить
до чого тут Київ?
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26.06.2024 14:09 Ответить
Ви ж були свідком(з ваших слів)
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26.06.2024 14:44 Ответить
і чому я не можу бути свідком знаходячись в Київському військоматі?
а ну видай свій шалений контраргумент що "всі кацапи" хто з тобою не згоден?
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26.06.2024 14:52 Ответить
цей анекдот я вже тричі чув.
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26.06.2024 14:28 Ответить
бо Київ - велике село
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26.06.2024 14:38 Ответить
ну так, тому і анекдоти сільські.
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26.06.2024 14:43 Ответить
відьма
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26.06.2024 13:04 Ответить
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26.06.2024 15:28 Ответить
А шатли не допомогли проти окупації?дивно....
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26.06.2024 13:04 Ответить
Воно й справді не тоне... 🤮
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26.06.2024 13:05 Ответить
хоч би раз зустрітись з нею, коли вона зустрічається з закордонною діаспорою. шоб прямо в рожу плюнють, а не в монітор під її висерами.
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26.06.2024 13:08 Ответить
Якщо до війни, було в Україні приблизно 40 млн. жителів.
З початку війни виїхало десь 8 млн.
На окупованих територіях залишилось 6 млн.
То виходить в Україні є всього 26 млн.
А ще до війни було пару мільйонів заробітчан за кордоном, які не повернулися.
То в Україні зараз проживає 24 млн. людей.
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26.06.2024 13:10 Ответить
Та ті 8 млн туди сюди їздять постійно
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26.06.2024 13:13 Ответить
І це переважно жінки та діти.
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26.06.2024 13:16 Ответить
Мабуть, це ті Українці, які повірили у шатли Верещучки до Криму, після розмінування Півдня України, перед широкомасштабною навалою рашистів??!
Вона, і не таке може поОБІЦЯТИ… Це, і єприклад, «повної компетенції» і безкарності, отих призначенців зеленського+єрмака в кімнати Урядового кварталу95….
Генпрокурор, «чомусь» саботує, виконання своїх повноважень щодо захисту інтересів України та її громадян, згідно положень Конституції! А дарма..
Слава Ураїні!!
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26.06.2024 13:15 Ответить
Генпрокурор... Ви згадайте, хто займав цю посаду. То Венедіктова, то Пшонка. Суцільні "захисники" інтересів України та її громадян.
Героям Слава!
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26.06.2024 13:21 Ответить
Дохрена вони украінців привласнили
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26.06.2024 13:18 Ответить
+6 млн нового населення, тільки дітей у 3 рази більше, ніж русня свого (і не свого) м'яса втратила.
+12 трлн доларів за викопні ресурси захоплених земель.
Ну і скажіть мені, чому росія має вестись на якісь там "мірниє прєдложєнія", коли війна для неї - найвигідніша зі справ, навіть вигідніша за продаж нафти і газу.
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26.06.2024 13:19 Ответить
А вона й не буде вестися! В цьому нас переконують лише хорошиє русскіє,жовтопикі китайці,куплені-перекуплені Рашкою європолітики,Вітя Орбан та завербований КГБ після "золотого дощу" у московському готелі Трамп...
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26.06.2024 21:42 Ответить
Вивозь їх на шаттлах через Чонгар!
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26.06.2024 13:21 Ответить
Так може ету б...ь гендерную посадити на кримський шатл,разом з її мужем-недобітком.
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26.06.2024 13:22 Ответить
Спасибо челночнице-разминировательнеце Чонгара.
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26.06.2024 13:22 Ответить
ото зелений прикол, зараз їм штрафи за неявку в ТЦК виписати.. а що, ці можуть
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26.06.2024 13:24 Ответить
Краще розкажи скільки "слуг", поліціантів, СБУшників, податківців та тд залишилось на окупований території та пішли на службу до окупантів!
Всіх тих повністю заброньованих.
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26.06.2024 13:29 Ответить
Хз звідки цифри, вони явно завищені. Хіба що на таку кількість виділяють гроші яккі можна прикарманити.
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26.06.2024 13:34 Ответить
"Мертві душі" завжди в ціні...
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26.06.2024 14:33 Ответить
замість того, щоб вже другий рік гріти нари у СІЗО СБУ, безсовісно-тупорила Верещучка ще й тролить українців з високої трибуни зебільських форумів..
ті, хто обрав усим нам Вирок-2019 і не втік від результатів свого ідіотського вибору, а багато хто виправляє свій зальот, мають усвідомити, що і чому сталося і зробити висновки, звісно, якщо вони головою не тільки їдять та розмовляють...
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26.06.2024 13:35 Ответить
Гадаю що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій сьогодні нікому не потрібно. ( аби інших територій не втратити!!!)
То є кишеня для надання "роботи" і утримуванні всіх друзів, знайомих, родичів, тощо , всіх лояльних до режиму.
У країни грошей на війну не вистачає, на виплати сім'ям загиблих, на надання помешкань хто їх загубив і паралельно існує аж ціле міністерство ні про що.
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26.06.2024 13:53 Ответить
Вони ще з 22-го року в пошуках десятків тисяч чиновників для деокупованого Криму. Не здивуюся, що ті чиновники вже на зарплаті.
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26.06.2024 14:36 Ответить
Щось давно путінської розмінувальниці Чонгару не було чути. Не знала де і як нагадити?
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26.06.2024 13:59 Ответить
Та хто до такоі влади повернеться. Якщо тількі подивитись, як вас до тюрьми всіх посаджають, то так, на таке я би повернувся.
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26.06.2024 14:00 Ответить
Звідки в Верещук такі цифри?друзі з ФСБшної секти АллатРа передали дані,чи як завжди,з пальця висосала?
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26.06.2024 14:04 Ответить
То був не палець...
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26.06.2024 15:26 Ответить
У 2013 році під час інтерв'ю з російськими журналістами Ірина Верещук зізналася, що проголосувала б за Володимира Путіна на українських виборах.

"Але якщо б у нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре, діє в інтересах своєї країни. Щоб кожний президент так захищав свою країну. Ось натурально", - зізналася вона.
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26.06.2024 14:15 Ответить
Такі кадри(як Верещук) у зелених дуже цінуються. Але добровольці і волонтери псують зеленим всю "роботу"...
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26.06.2024 14:39 Ответить
От якраз слухаючи таку мерзоту (на фото) та свого кума, ***** й повірило в те що його тут чекають з хлібом-сіллю.
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26.06.2024 14:41 Ответить
С#ка дебілн@ човники в Крим відкривала ! Мр@зота!
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26.06.2024 14:18 Ответить
граждане Украины с оккупированных территорий давно получили гражданство второе рф, кто то пенсию вторую, мужики воюют против Украины. а их дети учатся в ВУЗах рф и кричат что они патриоты рф.
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26.06.2024 15:03 Ответить
... чи незабагато статистів для нашої Країни?Яка віце-примьєрка,звичайний -рахівник.
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26.06.2024 15:10 Ответить
А шатлы пробовала на хлеб намазывать
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26.06.2024 16:35 Ответить
 
 