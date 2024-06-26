Приблизительно 6 млн украинцев остаются на оккупированных территориях, в том числе 1,5 млн детей, - Верещук

На временно оккупированных территориях Украины остаются 6 млн украинских граждан, среди которых 1,5 млн детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время Всеукраинского форума "Культура во время войны. Человеческий капитал".

"Как вице-премьер, как министр я действительно занимаюсь людьми, которые пострадали от вооруженной агрессии Российской Федерации. Это - 6 миллионов украинских граждан на временно оккупированных территориях. Это полтора миллиона детей, которые сейчас на ВОТ. В то же время мы говорим о почти 5 миллионах внутренних переселенцев. Некоторые из них остались без ничего, однако не меняют своей донецкой или луганской прописки, ожидая возвращения", - отметила Верещук.

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Она подчеркнула, что человеческий капитал также составляют украинцы, которые выехали за пределы страны. По ее словам, люди готовы возвращаться на деоккупированные территории, участвовать в восстановлении инфраструктуры, как только закончатся активные боевые действия.

"Во время зарубежных командировок я всегда встречаюсь с нашей диаспорой, а также гражданами, которые выехали после 24 февраля. 90% из них со слезами на глазах говорят, что они хотят вернуться, как только позволит ситуация с безопасностью", - рассказала она.

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