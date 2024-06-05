Постановка 17-летних на военный учет за границей: Правительство готовит постановление об отсрочке, - Верещук

Кабмин готовит постановление, согласно которому допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка по постановке на учет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Относительно 17-летних украинцев, которые сейчас находятся за рубежом: Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и стать на воинский учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила. Мы в Правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВВК и ничего не поможет в мобилизации", - отметила Верещук.

По словам вице-премьера, сейчас разработано соответствующее постановление, которое проходит согласование в ближайшее время будет принято.

"Допризывникам и призывникам, которые сейчас за рубежом, будет предоставлена отсрочка по постановке на учет - или до возвращения в Украину, или до конца военного положения", - добавила Верещук.

Читайте также: Усиленный набор женщин в ТЦК позволит высвободить мужчин для службы в боевых частях, - Верещук