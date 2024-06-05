Взяття 17-річних за кордоном на військовий облік: Уряд готує постанову про відтермінування, - Верещук
Кабмін готує постанову, згідно з якою допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном: Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", - зазначила Верещук.
За словами віцепрем'єрки, наразі розроблено відповідну постанову, яка проходить погодження найближчим часом буде прийнята.
"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - додала Верещук.
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А с 21 го потому что всем было понятно по крайней мере с лета/осени что война будет и она не за горами.
Диваний спецпризначенец накшталт тебе і є ухилянт. Бо єдине, що робиш і на що здатний - це строчити войовничі і "потужні" коментарі, в яких готовий відправити на нуль усіх без виключення, крім себе звичайно. Бо "эта другое".
Какие войовничи и потужни каменты? Должна страна использовать все имеющиеся ресурсы и людей для выживания? Да, должна. Не нравится такая идея? Ну так учись целовать российский сапог тогда. Сдавайся, и надейся на хорошую погоду в Сибири или на то что будешь самым везучим орком.
Де, у якому законі це прописано?
А "схаменулися" не тоді, "коли всі ополячені", а тоді, коли всі "обілечені".
Тобто з березня 2022 зе-шобла продавала права на виїзд з України за долари та євро, а тепер хоче продати їх ще раз.
Цікаві у зе-шобли поняття про принципи ведення бізнесу.
П.С. А проживання внутрішньо переміщеним українцям на Заході України ти берешся оплачувати з власної кишені?
Вважаю допомогу фронту набагато важливішим питанням будь якіх тилових проблем, до речи ніхто ще з голоду не помер, але якщо у тих палаточних містечках будуть з голоду пухнути , можу спонсорувати дитину чи дві.
А як щодо дотримання законів???
"А кому ті закони потрібні?" - так? 5 років царювання зе-шобли породило неймовірну кількість правових нігілістів.
А потім хтось ще й дивується, що більшість людей не довіряє державі.
Не подобається цифра 62? Ну, ось закон демобілізує і відпускає за кордон у 60. Невелика різниця.
Вам, до речі, скільки год й коли ви до Німеччини потрапили?
А зе зеленського правовий беспрєдєл почався з розпуску ВР. І зростає з кожним днем. В Україні фактично відбувся повзучий держпереворот, в результаті якого керування всіма гілками влади зосереджено в антиконституційному офісі преЗЕдента.
Тож ті, хто всі злочини зе-влади під різними соусами намагаються виправдати, самі є співучасниками злочинів.
До речі: а коли ВИ потрапили до США і скільки ВАМ років?
Хоча насправді мені глибоко похрін, під якими прапорами заходять на Цензор адвокати
дияволазе-зрадників.
До речі мені до дупи ваш Зе-лідер, але мене дратує коли розповідають який святий був Порошенко. І можна вічно балакати про Зраду і Оман, але якщо б не був закрит кордон й не було форсованої мобілізації москаль дааавно вжє був бу у Ужгороді, а пів України ділили би з вами ліжко у Німеччині, їли би дармовий суп з пакетика в три харі з однієї тарілці.
Що стосується мене і моїх мандрів то я вже багато разів про це писав, навіть у цієї гілці .
Добре не відповідайте на мої питання про ваші ухилянтьски деталі, я все зрозумів і так, але ж цікаво, ви і справді думаєте що добре сховалися там у Німеччині, що война до вас не прийде, що якщо ні українці то поляки з німцями вас точно врятують?
Я щиро сподіваюся що принаймні американців до окопів ви не чекаєте, бо чекати будете дуже довго
До зе-шахраїв "не крали в таких обсягах тільки тому, що" ніколи за 33 роки Незалежності не було такого рівня БЕЗКОНТРОЛЬНОСТІ та УЗУРПАЦІЇ влади. Бо ніколи до зе-покидьків Верховна Рада (а зрештою і всі інші гілки влади) не була захоплена монобільшістю (а зрештою 5-6 ефективними агентами кремля).
Нестримне розкрадання почалося з 2020 року, коли "манабільшість" пропхала будівництво доріг без тендерів під приводом пандемії ковід-19. Вартість робіт була завищена в середньому на 40%, тож зе-злодії поклали в кишені 65 х 0,4 = 26 млрд. лише на дорогах. І лише в 2020.
Ніяких "стільки грошей" тоді в Україні не було. Навпаки, бізнес вже почав виходити з України, не довіряючи зе-аферистам, а державні кредити з тих самих причин зе-владі давали з величезними труднощами.
Отже, це брехня номер 1.
"Крали те що було. І завжди відверто, ніхто нічого не соромився."
Це брехня номер 2. Навіть за януковоча будь-який корупційний скандал викликав дебати в парламенті і швидке реагування аж до створення ТЦК. Відкати чиновників становили 10-15%. А при єрмаку "нормою" стали 40% відкатів.
"При Порошенко також була корумпованість на теж самі перманентні 100% в усіх сферах суспільного життя."
Це брехня номер 3. Цифра вигадана і абсолютно безглузда. Якщо хтось закладає 10% на відкат, то собі він залишає 90%. А 100% на відкат - це ідіотизм зеленого троля.
"мене дратує коли розповідають який святий був Порошенко"
Це брехня №4. У жодному коменті на цій сторінці нема навіть згадки про Порошенка. Окрім вашого. З чого напрошується висновок, що одним із завдань зеленого троля є написати про Порошенка в негативному ключі.
Далі продовжувати не буду. Розгрібати лайно троля огидно.
Що стосується місця мого перебування, то не свиняча справа зе-троля заглядати в чужі ліжка, особливо, коли його ніхто не запрошував. Усе, що тобі достатньо знати, то це те, що я перебуваю там, де перебуваю, абсолютно законно і Україні нічим не завинив.
Стосовно твого прапорця, то мені абсолютно фіолетово, де ти є насправді, і читати якісь чергові побрехеньки з цього приводу зовсім не цікаво. Будь-хто (а особливо троль!) може вигадати будь-що на своє виправдання, але лише ідіот буде цьому вірити.
Значення має лише те, на кого працюють дописи автора посту. Твої дописи працюють на зе-шоблу, а отже і на кремль.
Забудьте.
Якщо ви не забезпечите країну світлом, опаленням. то виїде ще більше.