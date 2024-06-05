Взяття 17-річних за кордоном на військовий облік: Уряд готує постанову про відтермінування, - Верещук

Кабмін готує постанову, згідно з якою допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном: Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", - зазначила Верещук.

За словами віцепрем'єрки, наразі розроблено відповідну постанову, яка проходить погодження найближчим часом буде прийнята.

"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - додала Верещук.

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