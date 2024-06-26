Войска РФ концентрируют усилия в районе Новоалександровки, отбиты 3 штурма в Волчанске, - Генштаб
С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общее количество боевых столкновений на линии фронта увеличилось до 50. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.
Обстрелы территории Украины
Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей снова подвергаются коварным артиллерийским обстрелам с территории Российской Федерации. Так, под огонь оккупантов попали Басовка, Поповка, Белая Береза, Турья и Бачевск.
Обстановка на Харьковщине
За сегодня противник трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска. Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отбили. Авиация оккупантов, со стороны Белгорода (РФ) нанесла удары одиннадцатью КАБами по позициям наших войск у Липцев.
На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Синьковки. Еще две атаки российских войск наши защитники отбили неподалеку Стельмаховки и Берестового. Авиация российских оккупационных войск нанесла удары двенадцатью управляемыми авиабомбами по районам Табаевки и Боровой.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел девять попыток потеснить подразделения Сил обороны вблизи Грековки, Копанок, Тернов, Торнского, Макеевки и Невского. Возле двух последних еще продолжаются боевые действия в трех локациях.
"На Северском направлении оккупационная армия проявляет активность в районе Спорного - идут два боестолкновения. По одному вражескому штурму наши защитники отбили неподалеку Белогоровки и Раздоловки. Верхнекаменское оккупанты бомбили двумя КАБами", - говорится в сообщении.
На Краматорском направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций возле Пивничного и Зализного. Там продолжаются бои.
Также, противник не оставляет намерения продавить нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. В настоящее время наши защитники отбили семь вражеских атак, другие - продолжаются. Враг и в дальнейшем концентрирует усилия в районе Новоалександровки. Также, нанес авиаудары по Ивановке, Веселом и Калиновом - в сумме сбросил семь управляемых авиабомб.
На Кураховском направлении агрессор штурмует позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Четыре вражеских атаки завершились для врага потерями, еще два боестолкновения продолжаются.
Обстановка на Юге
На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения. Потерь наших позиций не допущено.
На остальных направлениях обстановка без особых изменений.
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