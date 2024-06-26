Войска РФ концентрируют усилия в районе Новоалександровки, отбиты 3 штурма в Волчанске, - Генштаб

С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общее количество боевых столкновений на линии фронта увеличилось до 50. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Обстрелы территории Украины

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей снова подвергаются коварным артиллерийским обстрелам с территории Российской Федерации. Так, под огонь оккупантов попали Басовка, Поповка, Белая Береза, Турья и Бачевск.

Обстановка на Харьковщине

За сегодня противник трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска. Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отбили. Авиация оккупантов, со стороны Белгорода (РФ) нанесла удары одиннадцатью КАБами по позициям наших войск у Липцев.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Синьковки. Еще две атаки российских войск наши защитники отбили неподалеку Стельмаховки и Берестового. Авиация российских оккупационных войск нанесла удары двенадцатью управляемыми авиабомбами по районам Табаевки и Боровой.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел девять попыток потеснить подразделения Сил обороны вблизи Грековки, Копанок, Тернов, Торнского, Макеевки и Невского. Возле двух последних еще продолжаются боевые действия в трех локациях.

"На Северском направлении оккупационная армия проявляет активность в районе Спорного - идут два боестолкновения. По одному вражескому штурму наши защитники отбили неподалеку Белогоровки и Раздоловки. Верхнекаменское оккупанты бомбили двумя КАБами", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций возле Пивничного и Зализного. Там продолжаются бои.

Также, противник не оставляет намерения продавить нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. В настоящее время наши защитники отбили семь вражеских атак, другие - продолжаются. Враг и в дальнейшем концентрирует усилия в районе Новоалександровки. Также, нанес авиаудары по Ивановке, Веселом и Калиновом - в сумме сбросил семь управляемых авиабомб.

На Кураховском направлении агрессор штурмует позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Четыре вражеских атаки завершились для врага потерями, еще два боестолкновения продолжаются.

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Обстановка на Юге

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения. Потерь наших позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.