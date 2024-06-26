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В Харькове слышны взрывы

Вибух у Харкові

В Харькове сообщают о звуках взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Будьте осторожны - в Харькове слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

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В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил об атаке россиян.

"Оккупанты наносят удары: Харьков и район, будьте осторожны!" - написал он.

Также смотрите: Россияне используют Харьков как плацдарм для применения новых боеприпасов, - Синегубов. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6791) Харьков (7546)


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