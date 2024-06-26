В Харькове слышны взрывы
В Харькове сообщают о звуках взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харьковского городского головы Игоря Терехова.
"Будьте осторожны - в Харькове слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил об атаке россиян.
"Оккупанты наносят удары: Харьков и район, будьте осторожны!" - написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль